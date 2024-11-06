晶片與選票　美國大選如何改變台灣的科技命運？

▲隨著川普成功當選，此刻不僅是對台灣半導體企業全球競爭力的重大考驗，更是面對新法規與貿易保護主義影響下的關鍵時刻。（圖／達志影像／美聯社）

● 陳擷安／科技集團法務

隨著美國總統大選塵埃落定，川普成功當選，台灣的晶片產業正處於全球政策角力的最前線。此刻不僅是對台灣半導體企業全球競爭力的重大考驗，更是面對新法規與貿易保護主義影響下的關鍵時刻。川普一再強調向台灣收取「保護費」的必要性，這一言論已引發台灣產業界的擔憂。

隨著其第二任期的政策藍圖漸漸浮現，企業需提早評估法律風險及市場處境，制訂應對策略。晶片法案是否會因川普上台而調整？那麼，晶片法案是否會因選舉結果而變動？台灣的半導體產業在美國政策調整的背景下，又該如何應對？

美國晶片法案（CHIPS and Science Act）與其法律保障

晶片法案在2022年通過以來，成為推動美國半導體產業的重要政策支柱，該法案提供了高達2800億美元的資金支持，其中527億美元專門用於直接補助半導體製造與研發。法案的立法目標在於重振美國製造業，減少對中國的依賴，保障供應鏈安全，這些政策優先目標在法律上得到充分保障。

然而，川普當選後，對法案中的部分細節可能加以調整。例如，對外國企業的補助政策可能會被重新檢視，甚至附加更嚴格的限制條款，以推動其「美國優先」的政策方向。這可能意味著台積電等台灣企業在獲得補助的過程中將面臨更嚴苛的法令遵循審查和資金使用要求。

川普政策下 台灣的「保護費」風險

川普在選舉過程中，多次明確表示，如果台灣希望美國提供保護，就應支付相應的「保護費」。此舉引發了台灣產業界的擔憂，尤其是在半導體業方面，這意味著台灣企業將面臨更高的進口成本和市場競爭壓力。收取「保護費」，這一政策在法律上存在相當的爭議。川普當選後，若推行此政策，美國政府將要求台灣支付「服務費」或「安全費用」。然則，根據國際法中的「平等待遇原則」及「互惠原則（reciprocity）」，此政策若未基於合理且公開的法理依據，可能被視為歧視性貿易行為（discriminatory trade practices），亦有違世界貿易組織（WTO）規範的貿易自由化原則。

如果美國強行收取「保護費」，可能導致台灣半導體出口美國的成本提高，而美國境內依賴台積電供應的科技公司（如Qualcomm、NVIDIA、Intel等）也將受到波及。台積電是全球半導體供應鏈的重要一環，其核心技術和產品品質是許多美國科技巨頭賴以生存的關鍵。因此，若台灣企業的產品因保護費政策而成本上升，這將直接反映在市場產品的價格上，進而削弱美國企業在全球市場的競爭力。

▼如果美國強行收取「保護費」，可能導致台灣半導體出口美國的成本提高，而美國境內依賴台積電供應的科技公司（如Qualcomm、NVIDIA、Intel等）也將受到波及。（圖／路透社）

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台灣半導體產業的因應策略

面對美國政策變動的風險，台灣必須採取多方面的應對策略。台灣企業應該積極評估在美國市場的定位，通過與美國企業共同開展研發專案，以獲得更多資源支持和技術優勢。這將能提升技術創新力，也有助於強化台灣在全球供應鏈中的話語權；另一方面，台灣應強化自身技術創新能力，減少對單一市場的依賴，尤其是降低對中國市場的依存度。這不僅能在長期上保障產業安全，更有助於應對美國政策的不確定性。

法律保障與未來展望

儘管川普當選這個結果，可能引發政策部分微調，但美國晶片法案經過立法審查程序，法律效力穩固，不易因選舉結果而大幅改變。因此，企業可以視晶片法案的補助政策為相對穩定的支持來源。儘管如此，在應對美國總統大選帶來的不確定性時，應以「法規法令遵循」和「風險管理」為核心策略，並加強對美國政策的動態監測。

從法律風險管理（legal risk management）角度來看，台灣半導體企業必須積極制定法規遵循策略，確保在美國政策改變時能快速適應。建議台灣企業在進入美國市場前，先建立嚴謹的法令遵循制度（compliance framework），包括政府補助資金的法令遵循管理、跨國投資法令遵循檢查（cross-border investment compliance check）等。企業可考慮採取與美國企業共同研發（joint R&D）的方式，以合法形式獲得美方資金支持，從而達成「技術轉移」與「法規遵循」雙重目標，提升企業全球市場競爭力。

川普再次當選對台灣未來的經濟和安全戰略帶來了新的挑戰，企業需要靈活應變，在進入全球市場的同時，需加強對「法規遵循」及「風險管理」的重視，透過強化法規制度、提升技術創新力，方能在全球經濟的動盪中保持競爭優勢，實現永續性的國際競爭力。

▼川普再次當選對台灣未來的經濟和安全戰略帶來新挑戰，企業需要靈活應變，方能在動盪中保持競爭優勢，實現永續性的國際競爭力。（圖／路透社）

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