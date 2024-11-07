川普「關稅新政」　引爆全球經濟變局

▲川普陣營熱鬧宣布重回白宮，此外共和黨同時拿下了參議院及眾議院，完成「紅潮橫掃」，激勵「川普交易」熱度飆升。（圖／路透）

● 吳建忠／台灣韜略策進學會秘書長

儘管美國總統大選開票尚未結束，川普陣營評估已經獲得了過半的選舉人票，熱鬧宣布重回白宮，此外共和黨同時拿下了參議院及眾議院，完成「紅潮橫掃」，這對於川普順利推行政策至關重要，激勵「川普交易」熱度飆升。

「川普交易」持續熱翻天

「川普交易」選後熱度不減，「川普交易」建立在兩個前提之上，第一是市場認為川普有較大機率能夠當選，二是他上任後會按照市場所認為的方式去執政。本文認為「川普交易」仍然存在變數，「川普交易」的第二前提是市場認為他上任後，會遵守承諾，推動降息、降低所得稅、提高關稅，會相對不利於矽谷公司和綠色能源，會相對有利於傳統能源和傳統製造產業。

在共和黨橫掃下，川普的政策主張將得以順利落實，大方向上將對美國企業進行大幅減稅並放鬆監管，這些「美國優先」的政策對於美國企業將是一大利多。而川普上任後的團隊政策選擇，市場的交易策略建立在過去的判斷之上，我們仍然應該對川普執政可能為世界帶來的不確定性，抱持開放態度，持續修正「川普交易」的偏差現象。

川普當選 大家準備好了嗎？

川普計劃增加關稅並收緊移民政策，這可能會增加美國通膨再起的壓力，有利於美元、黃金，至於美債市場則會受到殖利率上升打壓，尤其是長天期債券將遭遇拋售壓力。「川普交易」升溫，美債和美元指數短期內都存在反彈動力，市場持續對川普核心經濟政策定價，例如提高關稅、減少移民、降低企業稅和個人所得稅的影響進行定價。

不過，市場的關鍵仍看情緒和資金，情緒看政策，資金主要看華爾街動向。華爾街動向對觀察市場具有一定參考性，在選情膠著期間，這些資金尋求低估值的安全資產進行再平衡。

歷史如鏡，2016年川普當選總統後，孤立主義及保守主義帶來的避險因素和減稅帶來的經濟繁榮，推動美元指數短期一度上漲。這次川普再次當選，美元在短期內可能再次偏強，這可能導致各國貨幣匯率的升值空間和財政貨幣的發揮空間減少。不過，川普政策的不可預測性仍高，其貿易保護主義也並非僅針對中國，而是全面性鋪開。美選後的震盪階段可能持續，所以在這樣的政策環境下，華爾街資金可能出於避險考慮，降低全球權益資產的倉位，許多出口貿易與國際市場的關聯度較高的國家，因此更容易受到美選後的影響。

▼川普政策的不可預測性仍高，其貿易保護主義也並非僅針對中國，而是全面性鋪開 。（圖／達志影像／美聯社）

川普重返白宮 對全球市場的影響

不管誰當選總統，白宮本身都有權力做關稅上的改變，但是在減稅措施上，一定要經過眾議院、參議院兩院通過，只有單一政黨在兩院全贏，減稅政策才有可能改變。美國國會2017年通過的減稅與就業法案（TCJA，Tax Cuts and Jobs Act）將於2025年到期，是否延續是美國最大的經濟問題之一。川普再次當選，可能不會像第一次任期一樣進行大規模的稅制改革，可能側重於維持2025年後失效的個人所得稅減稅政策，並考慮降低企業所得稅稅率。

川普的保護主義政策可能對全球貿易格局和經濟增長產生影響。川普可能會向美聯儲施加壓力，維持較低利率。從競選政見來看，川普可能放鬆金融和環境領域的監管，在所有影響中，與投資最相關的是美聯儲希望通過保持政治低調來防止經濟衰退的政策取向，或至少減少經濟衰退的政策取向，這通常對股市有利。另外，川普政府的孤立主義傾向、對稅收的優惠政策和放鬆金融管制的傾向也對股市有利。

新川普團隊的政策選擇

共和黨橫掃，即川普基本上可以暢通無阻來實施其政策主張，將會對國際秩序帶來什麼影響？川普當選後，團隊需要在貨幣的低利率、財政的低稅率、貿易的高關稅這三個政策手段之間有所取捨，不管是強化其中兩個並弱化另一個，或是在節奏要有優先順序，各國都需要加以因應。

儘管貿易政策的不可預見性可能對市場短期風險偏好造成衝擊，川普若是延長減稅帶來的經濟繁榮，進一步推升美元走強，但為了彌補財政缺口，加徵關稅可能帶來經濟增長放緩（或經濟停滯），進一步提高財政赤字和債務上限又會削弱美元信用，兩者都會抵消美元走強的勢頭，美聯儲在兩難之下被迫選擇降息，也會進一步導致美元走弱。

進一步來看，川普對於比特幣態度的轉變，反映了他在科技領域的政策軌跡正在發生方向性轉變，可以觀察是否終結美國政府對加密貨幣的取締。與比特幣的自由放任態度不同，川普更在意美國晶片供應鏈的獨立性，他的科技政策態度是確保美國在半導體領域的長期領導地位。除了一如既往支持化石燃料發展，他對於綠色能源的態度是在不犧牲其他能源發展的基礎上，支持包括煤炭、石油、天然氣、核能和水電在內的所有市場化的能源發展，最大的影響就是ESG、巴黎氣候協定等，畢竟川普背後代表的是對於經濟發展的要求。環境、永續這些議題，可能暫時被放到一邊了。

▼川普的保護主義政策可能對全球貿易格局和經濟增長產生影響。（圖／路透）

振興經濟與社會分歧 是新川普執政團隊最大挑戰

新川普執政團隊試圖振興美國經濟，透過減稅和大幅削減再分配政策，可能導致社會分歧加劇。儘管減稅讓美國民眾和企業感到高興，但從長遠來看，美國政府財政狀況可能會惡化，財政惡化對全球都不是好事，而世界是否會如張忠謀所言面臨「最嚴峻的挑戰」，全世界都將迎來一波新的川普變局。

▼新川普執政團隊試圖振興美國經濟，透過減稅和大幅削減再分配政策，可能導致社會分歧加劇。（示意圖／達志影像）

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