人民期待健康的「稅審法」　不要讓威權稅制絞殺人民 

▲ 現行稅務救濟制度恐成為絞殺人民的幫兇。（圖／記者謝婷婷攝）

● 姜睿良／退休電子商負責人

台灣法稅制度有貓膩嗎?沒想到在台灣有原配先收丈夫3億贈與，再與3子女拋棄繼承，逼得6歲私生女要繳5735萬遺產稅，可能是原配以此報復小三與私生女，實在很無辜，但是現行稅務救濟制度卻成為絞殺人民的幫兇?

不分黨派催生健康稅審法 解決稅災戶被稅制絞殺的痛苦

10月30日鍾佳濱委員質詢司法院副秘書長黃麟倫，特別引用這案例，現行稅務救濟，納稅人提出複查無效，被迫先繳1/3提出訴願，又要花錢請律師打訴訟，還好台北高等行政法院聲請釋憲。鍾佳濱分析，大法官的意思是人民繼承了遺產，遠少於政府要跟收的稅，但政府不能對人民絞殺阿，他要求財政部李慶華次長查明，目前的稅制當中還存在絞殺稅嗎?

鍾佳濱質詢表示，如果行政訴訟法院判決沒有撤銷原處分，原機關可以再開稅單，這樣的循環對人民是一個折磨，所以司法院提出稅務事件審理法草案，草案中卻要稅審官幫法官做推計課稅，但稅審官卻是由稅務局產生出來的，會有球員兼裁判疑慮。

▼民進黨立委鍾佳濱。（圖／記者林敬旻攝）

立委沈發惠也提出稅務救濟失靈，這是107年的司改國是會議裡面的重要結論，要落實這個總額主義，但是從107年到現在這麼多年，司法院才研議，尤其法院不自為判決，來來回回像乒乓球一樣，造成萬年稅單的問題，還有草案中有關賦稅處罰的部分 ，當事人的協力義務包括在這賦稅處分跟賦稅債務，有疑慮需要再探討。

▼民進黨立委沈發惠。（圖／記者李毓康攝）

立法院審查司法院函請審議「稅務行政事件審理法草案」案與「行政法院組織法部分條文修正草案」，不分黨派立委都表達太草率，要開公聽會廣納意見。尤其黃國昌立委常收到人民陳情，最能了解稅災戶的痛苦，強烈質疑司法院花納稅人錢，找盛子龍教授寫研究報告，但是卻不公開內容，甚至連賦稅署代表楊純婷，在會議上表達公聽會時間緊迫，甚至公聽會逐字稿都沒有上網，是偷偷摸摸還是黑箱?

黃國昌舉草案第十四條為例，條文從當初的研究計畫裡面沒有看到，那顯然是在後面司法院研修的過程當中，把條文加上去，中間有很大的落差，怎麼司法院自己在搞黑箱?甚至稅審官從稅務機關借調，根本沒有公信力。

▼民眾黨立委黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）

筆者期待司法要真改革，不分黨派立委、專家、學者一起催生健康的稅審法，解決萬年稅單，解決稅災戶被法稅制絞殺的痛苦，法院千萬不要借調稅官來一起審判，等於是用高權圍毆納稅人。

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