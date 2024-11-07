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川普強勢回歸 　全球局勢的「非典型」挑戰

我們想讓你知道…川普的回歸預示著全球格局的重新洗牌，他的「非典型」領導風格使各國面臨前所未有的不確定性。這一變局不僅攸關美國，亦將深刻影響全球各地的安全與經濟，無一倖免。

▲▼川普，trump。（圖／路透社）

▲結果出乎意料，川普迅速在多數州郡領先，甚至在搖擺州獲得壓倒性勝利，讓賀錦麗敗得一無是處。（圖／路透社）

● 王宏仁／成大政治系教授、國策研究院執行長

2024年11月5日的美國總統大選，早在一年前便成為全球矚目的焦點。原本各界普遍預期民主黨候選人，無論是先前的拜登(Joe Biden)還是其後的賀錦麗(Kamala Harris)，將與共和黨候選人呈現膠著局面，甚至預期在短時間內無法決定勝負。然而，結果出乎意料，川普(Donald Trump)迅速在多數州郡領先，甚至在關鍵搖擺州獲得壓倒性勝利，讓賀錦麗敗得一無是處。川普的勝選帶來了巨大的國際影響，最為鮮明的特徵便是「不確定性」。

筆者與來自各地的智庫學者交流時，後者無不透露出對川普可能重新上任的戒備。然而，儘管各國提早準備迎接川普的回歸，但由於他完全不遵循美國傳統領導模式、不屈從既有制度，這位「非典型」領導人讓各國不知該如何應對。雖然人們經歷過他在第一任期推翻傳統的行為，但拜登政府辛苦建立的「小多邊」架構顯然再度岌岌可危。川普的回歸，因為對既有的體制不啻是一場革命，甚至讓不少人乾脆期待這次只是一場「惡夢」，而非真的需要全面準備。

歐洲的「安全陰影」

在歐洲，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）推動歐盟發展自主軍事力量的呼聲愈發強烈，尤其是在歐洲多年依賴的北約體系存在不穩因素下。北約一直以美國為中心，若川普再度威脅退出，整個歐洲的安全架構恐將失去支撐。川普的「美國優先」理念意味著他可能會迅速推動烏克蘭戰事結束，避免無止盡的軍援。預料他將嘗試與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）直接對話，迫使烏克蘭簽訂可能包含割地賠款的不平等條約，為俄烏戰爭劃上句號。這一政策轉向將令歐洲深陷新的安全威脅，兩年前歐洲領袖們曾經聲稱要消滅普丁政權的豪情壯志，如今恐怕成為一場虛幻的夢境。

▼兩年前歐洲領袖們曾經聲稱要消滅普丁政權的豪情壯志，如今恐怕成為一場虛幻的夢境。（圖／路透）

▲▼美國總統川普（Donald Trump）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在聯合國大會期間會面。（圖／路透）

中東局勢的「戰火」

在中東，川普對以色列的支持一向堅定不移，預計他將加強對以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的支援，而此舉很可能激化以色列與伊朗之間的緊張關係。川普及其共和黨支持者基本上認為伊朗政權不應存在，甚至不排除川普會趁機對伊朗施壓，甚至消滅其政權。2018年5月他毅然退出伊朗核協議並對伊朗實施嚴厲制裁，這一心態可見一斑。川普再度執政後，對伊朗的強硬態度料將不會減弱，反而將深化地區對抗，令中東局勢更加動盪。

▼川普再度執政後，對伊朗的強硬態度料將不會減弱，反而將深化地區對抗，令中東局勢更加動盪。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國共和黨總統候選人川普在佛州會見以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／達志影像／美聯社）

印太地區的「大國遊戲」

在印太地區，川普的行動模式不同於過去幾屆美國政府。他偏愛直接對話，無須經由如四方安全對話（QUAD）、AUKUS或美日韓三邊聯盟等小多邊機制來安定局勢。川普更在意直接與中國或北韓領導人對話，不設前提、不求長遠效果。對他而言，只要能迅速見效，且能成為鎂光燈下的焦點便足夠了。這種「獨狼式」的外交行為不是要實質解決美中或美朝之間的問題，所以可以預見的是，美中關係不會更好、美朝關係不會更壞，掌握與這些獨裁者的相對「主導權」才是川普的最優先考量。

▼可以預見的是，美中關係不會更好、美朝關係不會更壞，掌握與這些獨裁者的相對「主導權」才是川普的最優先考量。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼川普、習近平、金正恩。（圖／達志影像／美聯社）

對台政策的「陣痛期」

台灣在川普新政府的對台政策上，可能需要應對一定的「陣痛期」。川普將台灣視為「有錢的盟友」，認為台灣與南韓占據了美國的經濟利益並受惠於美國的軍事保護，預料他會要求台灣提供更多經濟回報。這種壓力可能會從增加半導體和電動車相關產品的關稅開始，甚至可能擱置拜登時期與台灣達成的「台美21世紀貿易倡議」。台灣能夠做的便是降低成為「焦點」的風險，避免成為川普眼中的「目標」，以確保安穩度過這段四年的過渡時期。

美國孤立主義？還是干涉主義的延續？

不少人將川普的回歸視為美國孤立主義的再現，但這或許是誤判。事實上，川普的目標是重新在全球範圍內建立美國的影響力，並證明自己有能力應對國際危機。未來四年，美國對全球事務的干預只會增加，而權力中心則將圍繞川普個人展開。各國領導人需要適應這一新現實，無論是透過非正式的高爾夫球會面、通過川普的家人及親信，還是依賴像特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）這樣的美國影響力人士。全球秩序的核心不僅是美國，還是川普本人。

結語：權力的重塑

川普的回歸預示著全球格局的重新洗牌，他的「非典型」領導風格使各國面臨前所未有的不確定性。未來的四年中，全球領導人將不得不在川普主導的國際秩序下重新適應與協調。這一變局不僅攸關美國，亦將深刻影響全球各地的安全與經濟，從歐洲到中東，再到印太地區，無一倖免。

▼未來的四年，全球領導人將不得不在川普主導的國際秩序下重新適應與協調。（圖／達志影像／美聯社）

川普選後首場記者會。（圖／達志影像／美聯社）
 

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