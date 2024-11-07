ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

MAGA 2.0！　「川皇回歸」對全球經濟的衝擊

我們想讓你知道…川普的政策將對全球經濟帶來巨大的挑戰，特別是其貿易保護主義和減稅政策引發的通膨與利率波動。台灣應提前因應這些潛在風險，低調小心應付川普這風險才好。

▲▼川普。（圖／路透）

▲全世界明年1/20號將再度迎來MAGA 2.0，川普大統領的榮耀回歸。（圖／路透）

●李鎮宇 ／台新金控首席經濟學家

2024年美國大選，川普再度跌破大家眼鏡，以壓倒性的勝利擊敗賀錦麗，重新入主白宮，而且已經拿下參議院，距離拿下眾議院的完全執政，也非常接近。根據美國3143個郡(County)的投票統計，賀錦麗完全沒有在任何一個郡的表現比2020的拜登好，說是民主黨全面性的潰敗並不為過。

世界再度迎來MAGA 2.0　川普榮耀回歸

很多人會覺得相當錯愕，為什麼美國人一直對川普情有獨鍾，事實上這是對美國的誤解。不論是第一次世界大戰，或第二次世界大戰，美國都是最後一個參戰國。美國自開國以來，根深蒂固在美國政治土壤裡面的就是四大主義：民粹主義(populism)、本土主義(nativism)、孤立主義(isolationism)和保護主義(protectionism)。川普只是集其大成，所以川普和其政策受歡迎，是有其深層道理的。

除了與整個美國政治四大主義連結，引發選民共鳴之外，川普大勝，另外一個原因是美國聯準會處理通膨荒腔走板。對通膨反應太慢，以至於物價高漲，民怨四起，很多中下階層的拉丁裔、黑人族群，都棄民主黨，轉投給共和黨，才有這波襲來的紅潮。所以全世界明年1/20號將再度迎來MAGA 2.0，川普大統領的榮耀回歸。

川普在競選時候講了很多看似競選語言的大話。不過根據MAGA 1.0的經驗，大家最好假設川普所有講過的話都會落實，以這樣的前提去規劃政策，才是比較穩妥的方式。

川普經濟政策　第一個就是關稅

從經濟面來看，川普第一個政策就是關稅。川普已經不只一次揚言要對全世界進口到美國的財貨課徵10%關稅，並且要對中國徵收60%的高額關稅，對透過墨西哥洗產地的汽車產業課徵100%以上的關稅。這樣的做法是有前例可循。在1971年尼克森總統時，曾經援引1917年通過的「對敵貿易法」(Trading With the Enemy Act, TWEA)對所有進口物品課徵10%的進口附加稅，引爆經濟史上所謂的Nixon Shock（尼克森衝擊）。

後來國會對該法的適用範圍進行了限制。雖然美國總統仍有權利在國家面臨緊急狀態的時候全面性課徵關稅，但現在美國是否已經面臨所謂緊急狀態？可以允許川普這麼做，恐怕還有爭議。但要是紅潮再起，共和黨全面掌控國會，是有可能透過取消最惠國立法和公平互惠貿易立法來遂行這樣的目的。

一旦取消中國最惠國待遇，那美國對中國的關稅最終有可能高達53%，那對中國外銷將會產生嚴重的打擊，也會引發中國內部對過去40年以來一直奉行不渝的經貿政策——外貿出口為導向，產生嚴重的質疑。

畢竟中國現在太陽能面板、純電動汽車（EV）、鋰電池、空調、建築機械等五個領域，中國的供應能力已經遠遠超過了世界總需求。產能過剩最嚴重的是太陽能面板。中國的一年產量甚至接近全球年需求的兩倍。美國要是真的課徵高額關稅，為避免這些超量產品流向其他國家，引爆貿易戰爭，其他國家恐怕也會跟進，這將會讓中國重新去思考其計畫經濟的合理性。

▼川普已經不只一次揚言要對全世界進口到美國的財貨課徵10%關稅，並且要對中國徵收60%的高額關稅。（圖／路透社）

美國總統川普與中國國家主席習近平。（圖／路透社）

減稅政策衝擊全球　更將引發美國債務危機

此外若是紅潮真的實現，另外一個將衝擊全球的將會是川普減稅政策帶來的利率衝擊。川普可能透過對企業減稅，更大規模的財政刺激政策來拉抬經濟。短期內當然能有效刺激景氣，但若是搭配驅逐移民政策及全面性課徵關稅政策，恐將會產生不確定性的影響。最糟糕的情況甚至引發美國國內停滯性通膨。

大規模的減稅、財政支出長期也將引發美國債務危機。白宮預算辦公室(CRBO)推估，川普計畫的實施將使2026財年至2035財年的債務總額增加7.75兆美元。一旦如此，美國每年債務利息支出將破1兆美元，而2023年美國全年稅收約4.44兆美元，幾乎1/4要拿去償還利息，這對於美國長期債信將會產生重大衝擊，並且造成利率長期居高不下。聯準會也表示將會在12月重新檢討降息路徑，恐怕也已經考量到這個風險。

雖然川普在競選時有允諾，將大幅度減少開支，甚至宣稱將委由馬斯克來主持效率委員會，減少美國赤字。但共和黨人認為國防資金不應削減，而SpaceX合約也受惠於此預算，應該不會是主要節約的對象。那減支的對象可能就會轉向減少教育部門補貼、節省部門冗員。然而觀察今年非農就業增長動能很大一部分來自教育與醫療、政府部門，短期內將造成大量勞工失業。而減少社福補貼，也將影響中低收入消費，不利期中選舉。

▼川普在競選時有允諾，將大幅度減少開支，甚至宣稱將委由馬斯克來主持效率委員會，減少美國赤字。（圖／路透）

▼ 全球首富馬斯克（Elon Musk） 。（圖／達志影像／美聯社）

全球經濟迎來巨大挑戰　台灣政府低調應付風險

川普的政策將對全球經濟帶來巨大的挑戰，特別是其貿易保護主義和減稅政策可能引發的通膨與利率波動。台灣作為對美貿易依賴較深的經濟體，應提前因應這些潛在風險，密切關注美國政策動態，這就像一群人上山遇到熊，你不用跑得比熊快，只要跑得比其他人快就好。台灣政府要低調小心應付川普這風險才好。

 ►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

● 以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

  熱門點閱》

►搖擺州不搖擺了！少了領導者強勢形象　賀錦麗只能飲恨

►川普強勢回歸 　全球局勢的「非典型」挑戰

►川普再度當選　台灣將被邊緣化？

►晶片與選票　美國大選如何改變台灣的科技命運？

投稿
申訴
關鍵字: 李鎮宇 雲論 川普 經濟政策 MAGA 貿易保護主義 關稅 減稅 通膨 利率 共和黨 台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
改寫美國未來？　川普大勝賀錦麗的震撼結局！
川普「關稅新政」　引爆全球經濟變局
MAGA 2.0！　「川皇回歸」對全球經濟的衝擊
搖擺州不搖擺了！少了領導者強勢形象　賀錦麗只能飲恨
川普強勢回歸 　全球局勢的「非典型」挑戰

推薦閱讀

人民期待健康的「稅審法」　不要讓威權稅制絞殺人民 

川普再度當選　台灣將被邊緣化？

搖擺州不搖擺了！少了領導者強勢形象　賀錦麗只能飲恨

MAGA 2.0！　「川皇回歸」對全球經濟的衝擊

川普強勢回歸 　全球局勢的「非典型」挑戰

川普「關稅新政」　引爆全球經濟變局

晶片與選票　美國大選如何改變台灣的科技命運？

陳櫻琴／掏空公司怎定罪？關係企業vs.關係人交易，..

到奪權之路2.0　藍白黨人國會擴權受挫之後

一通電話影響台美中關係　美準總統可能與賴清德通話？

相關文章

川普「關稅新政」　引爆全球經濟變局

川普「關稅新政」　引爆全球經濟變局

儘管美國總統大選開票尚未結束，川普陣營評估已經獲得了過半的選舉人票，熱鬧宣布重回白宮，此外共和黨同時拿下了參議院及眾議院，完成「紅潮橫掃」，..

3小時前

川普效應！防日圓貶過頭　日央下月提前升息機率增加

川普效應！防日圓貶過頭　日央下月提前升息機率增加

Netflix與文策院攜手推出編劇室工作坊　助力台灣影視創作者邁向國際舞台、推動台灣影視產業

Netflix與文策院攜手推出編劇室工作坊　助力台灣影視創作者邁向國際舞台、推動台灣影視產業

川普任內差點禁TikTok　印媒：這次助他重返白宮

川普任內差點禁TikTok　印媒：這次助他重返白宮

川普「大跳扭扭舞」魔性片瘋傳！　川粉po迷因狂賀：把賀錦麗丟掉

川普「大跳扭扭舞」魔性片瘋傳！　川粉po迷因狂賀：把賀錦麗丟掉

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

人民期待健康的「稅審法」　不要..

人民期待健康的「稅審法」　不要..

川普再度當選　台灣將被邊緣化？

搖擺州不搖擺了！少了領導者強勢..

MAGA 2.0！　「川皇回歸..

川普強勢回歸 　全球局勢的「非..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面