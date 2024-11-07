MAGA 2.0！　「川皇回歸」對全球經濟的衝擊

▲全世界明年1/20號將再度迎來MAGA 2.0，川普大統領的榮耀回歸。（圖／路透）

●李鎮宇 ／台新金控首席經濟學家

2024年美國大選，川普再度跌破大家眼鏡，以壓倒性的勝利擊敗賀錦麗，重新入主白宮，而且已經拿下參議院，距離拿下眾議院的完全執政，也非常接近。根據美國3143個郡(County)的投票統計，賀錦麗完全沒有在任何一個郡的表現比2020的拜登好，說是民主黨全面性的潰敗並不為過。

世界再度迎來MAGA 2.0 川普榮耀回歸

很多人會覺得相當錯愕，為什麼美國人一直對川普情有獨鍾，事實上這是對美國的誤解。不論是第一次世界大戰，或第二次世界大戰，美國都是最後一個參戰國。美國自開國以來，根深蒂固在美國政治土壤裡面的就是四大主義：民粹主義(populism)、本土主義(nativism)、孤立主義(isolationism)和保護主義(protectionism)。川普只是集其大成，所以川普和其政策受歡迎，是有其深層道理的。

除了與整個美國政治四大主義連結，引發選民共鳴之外，川普大勝，另外一個原因是美國聯準會處理通膨荒腔走板。對通膨反應太慢，以至於物價高漲，民怨四起，很多中下階層的拉丁裔、黑人族群，都棄民主黨，轉投給共和黨，才有這波襲來的紅潮。所以全世界明年1/20號將再度迎來MAGA 2.0，川普大統領的榮耀回歸。

川普在競選時候講了很多看似競選語言的大話。不過根據MAGA 1.0的經驗，大家最好假設川普所有講過的話都會落實，以這樣的前提去規劃政策，才是比較穩妥的方式。

川普經濟政策 第一個就是關稅

從經濟面來看，川普第一個政策就是關稅。川普已經不只一次揚言要對全世界進口到美國的財貨課徵10%關稅，並且要對中國徵收60%的高額關稅，對透過墨西哥洗產地的汽車產業課徵100%以上的關稅。這樣的做法是有前例可循。在1971年尼克森總統時，曾經援引1917年通過的「對敵貿易法」(Trading With the Enemy Act, TWEA)對所有進口物品課徵10%的進口附加稅，引爆經濟史上所謂的Nixon Shock（尼克森衝擊）。

後來國會對該法的適用範圍進行了限制。雖然美國總統仍有權利在國家面臨緊急狀態的時候全面性課徵關稅，但現在美國是否已經面臨所謂緊急狀態？可以允許川普這麼做，恐怕還有爭議。但要是紅潮再起，共和黨全面掌控國會，是有可能透過取消最惠國立法和公平互惠貿易立法來遂行這樣的目的。

一旦取消中國最惠國待遇，那美國對中國的關稅最終有可能高達53%，那對中國外銷將會產生嚴重的打擊，也會引發中國內部對過去40年以來一直奉行不渝的經貿政策——外貿出口為導向，產生嚴重的質疑。

畢竟中國現在太陽能面板、純電動汽車（EV）、鋰電池、空調、建築機械等五個領域，中國的供應能力已經遠遠超過了世界總需求。產能過剩最嚴重的是太陽能面板。中國的一年產量甚至接近全球年需求的兩倍。美國要是真的課徵高額關稅，為避免這些超量產品流向其他國家，引爆貿易戰爭，其他國家恐怕也會跟進，這將會讓中國重新去思考其計畫經濟的合理性。

▼川普已經不只一次揚言要對全世界進口到美國的財貨課徵10%關稅，並且要對中國徵收60%的高額關稅。（圖／路透社）

減稅政策衝擊全球 更將引發美國債務危機

此外若是紅潮真的實現，另外一個將衝擊全球的將會是川普減稅政策帶來的利率衝擊。川普可能透過對企業減稅，更大規模的財政刺激政策來拉抬經濟。短期內當然能有效刺激景氣，但若是搭配驅逐移民政策及全面性課徵關稅政策，恐將會產生不確定性的影響。最糟糕的情況甚至引發美國國內停滯性通膨。

大規模的減稅、財政支出長期也將引發美國債務危機。白宮預算辦公室(CRBO)推估，川普計畫的實施將使2026財年至2035財年的債務總額增加7.75兆美元。一旦如此，美國每年債務利息支出將破1兆美元，而2023年美國全年稅收約4.44兆美元，幾乎1/4要拿去償還利息，這對於美國長期債信將會產生重大衝擊，並且造成利率長期居高不下。聯準會也表示將會在12月重新檢討降息路徑，恐怕也已經考量到這個風險。

雖然川普在競選時有允諾，將大幅度減少開支，甚至宣稱將委由馬斯克來主持效率委員會，減少美國赤字。但共和黨人認為國防資金不應削減，而SpaceX合約也受惠於此預算，應該不會是主要節約的對象。那減支的對象可能就會轉向減少教育部門補貼、節省部門冗員。然而觀察今年非農就業增長動能很大一部分來自教育與醫療、政府部門，短期內將造成大量勞工失業。而減少社福補貼，也將影響中低收入消費，不利期中選舉。

▼川普在競選時有允諾，將大幅度減少開支，甚至宣稱將委由馬斯克來主持效率委員會，減少美國赤字。（圖／路透）

全球經濟迎來巨大挑戰 台灣政府低調應付風險

川普的政策將對全球經濟帶來巨大的挑戰，特別是其貿易保護主義和減稅政策可能引發的通膨與利率波動。台灣作為對美貿易依賴較深的經濟體，應提前因應這些潛在風險，密切關注美國政策動態，這就像一群人上山遇到熊，你不用跑得比熊快，只要跑得比其他人快就好。台灣政府要低調小心應付川普這風險才好。

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