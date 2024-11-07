2024美國總統大選　台美關係的未來

▲從雙方票數都下降來看，這個變動或許更可以解釋成四年前支持拜登的少數族裔跟年輕人，今年不再出來挺賀錦麗了。（圖／達志影像／美聯社）

●王宏恩 ／內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授

2024年美國總統選舉選票逐漸清點完畢，由各方的資料來看，民主黨的賀錦麗並未成功動員出四年前額外跳出來支持拜登的無黨派選民，在流失近千萬票數之後，敗給票數微幅流失而重新挑戰成功的共和黨川普。從Financial Times的出口民調來看，川普在少數族裔（尤其是拉丁裔以及華裔）以及年輕人的支持比例較四年前成長，但從雙方票數都下降來看，這個變動或許更可以解釋成四年前支持拜登的少數族裔跟年輕人今年不再出來挺賀錦麗了。

川普支持者未變多 賀錦麗的催票未成功

自從今年中「換拜」的大戲上演後，雖然賀錦麗的支持度一度有所起色，但到最後賀仍然無法成功動員核心支持者去擴散其影響力，無論是喊出第一女總統、第一亞裔總統、年輕總統等，都無法讓美國的大學生們願意跳出來為之掃街遊行，而許多選區甚至民主黨州長的得票比賀還高（例如北卡羅來納），使得賀成為民主黨的負資產。相較之下，川普的支持群眾始終保持穩定，逆水行舟。因此這場結果與其說是川普的獲勝，更適合解釋成賀錦麗的失敗。那麼，這樣的解釋，對於未來四年的台美關係會有何啟示呢？

首先，從賀錦麗流失的票來看，大多是過去四年受到通膨所苦的中下階級。這些人雖然知道川普的減稅方案只會讓有錢人過更好，但他們也並不認同拜登過去四年任期的通膨數字。拜登喊冤多次說，這段時間的通膨是來自於俄羅斯對烏克蘭的侵略所致，這民眾一開始也能接受，拜登也多次減免學貸來企圖拉攏年輕人的心。然而，選舉結果代表著美國民眾的耐心有限，或者是對於連續的戰爭已經感到有些吃力，即使在民意上仍支持自由民主的世界秩序，但同時也希望拜登能拿出應有的作為來降低通膨。

雖然拜登在後期增加了美國本土的油氣產量，但這更像是補破網，而非一開始就準備好的策略。美國民眾對外政策的倦怠感，當然也是台灣需要注意的地方，或許美國民眾在台海戰爭的短期會大力支持台灣，但要針對可能拖長戰事的情況台美都需要有更縝密維持士氣的計畫。

通膨與墮胎權的尖銳化 是民主黨之傷

第二，賀錦麗這次的選戰主軸之一是墮胎權，這跟川普正好相反，而這也勢必會在未來四年更加分裂美國的藍州跟紅州，雙方甚至在選前也已經髒話滿天飛，選後發言也沒有要和解的意思。當美國紅藍兩邊更加分裂時，同時也代表著對於外交政策無感的無黨派選民的比例會繼續增加。

這對於台灣來說有兩個啟示。第一個啟示，台灣在跟美國進一步加深台美議題的時候，要如履薄冰，盡量避免把台美關係簡化成針對特定政黨的議題（issue ownership），尤其不宜以過去特定黨派支持作為遊說的基礎，以免引起另一邊反彈。在過去四年，大多數參眾兩院通過的台灣議題都是跨黨派支持，目前美國民意兩大黨對台支持度也仍高，失去任何一邊都得不償失。

▼這場結果與其說是川普的獲勝，更適合解釋成賀錦麗的失敗 。（圖／達志影像／美聯社）

台灣必須以更多樣、更全面策略 爭取美國人支持

第二個啟示，台灣需要擬定全新的策略，以更基層、更廣泛、且更非左右派形態或大敘事的方式，來爭取美國無黨派選民對台美關係的支持，例如更生活化或者享樂主義的相關內容，這是需要特別注意但過去不容易受到關注之處。這些無黨派選民並不會影響兩大黨的黨內初選，但是會影響整體民意走勢、進而影響到美國本身孤立主義的程度，畢竟白宮很大程度是倚賴民意來做決策的。即將到來的2028美國奧運，或許是一個台灣民間跟美國民間可以大力加強雙邊關係的機會。

最後，雖然川普在競選期間對於台灣以及中國相關政策多所表態，但由川普過去的表現來看，這些發言跟實際落實之間的可塑性仍很高。其中，副總統馮斯多次強調要保存實力在亞太，川普多次表態要台灣增加軍費，但這兩者都是台灣可以要求美國進一步落實的，包括已購買武器按時交付、數量提升、科技合作、以及鄰近基地的駐軍數量等。更進一步地，台灣或許可以以此方向要求更進一步的軍事合作或共同訓練、乃至於學習日本近年策略如跟隨美國去鄰近地區執行任務作為訓練的一環，將美國的期待本身轉化為台灣軍事成長的空間，也讓雙方的目標以及維持現狀的利益趨於一致。

美國的國際戰略 如何說服盟友是一大課題

當然，在過去兩年的華府大辯論中，一大重點就在於國際對於美國的烏克蘭政策的態度，一些人認為美國離開烏克蘭才有足夠資源幫台灣（例如副總統馮斯），但另一些人認為美國離開烏克蘭代表美國實力不足又沒有信用、因此之後更不會幫台灣（許多民調的結果，包括筆者之前的統計分析）。假如美國真的要執行這些政策，如何說服國際友軍，而台灣又如何能在這其中協助，也是之後四年需要準備之處。

▼台灣需要擬定全新的策略，以更基層、更廣泛、且更非左右派形態或大敘事的方式，來爭取美國無黨派選民對台美關係的支持。（圖／路透社）

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