川普二度入主白宮　「強硬移民政策」令世界再次不安

▲川普二度入主白宮，寄望落實「美國優先」政策到邊境、貿易、經濟等方面。（圖／路透）

● 馬瑞／自由撰稿人

美國總統大選結果塵埃落定，共和黨總統候選人川普將第二度入主白宮，他已經為即將上任的新政府進行了數個重要的人事任命，寄望於落實自己「美國優先」政策到邊境、貿易、經濟等方面的親信能夠安插到執政團隊中，其中川普的首席移民顧問米勒（Stephen Miller）將擔任白宮負責政策的副幕僚長，可能進行快而狠的大規模驅逐移民。

而據路透社報道，川普將在上任首日，宣佈一系列針對非法移民的行政措施，包括加強境內執法，取消拜登政府的入境假釋計劃，不再容許有美國擔保人的人士以人道主義原因申請合法入境美國。

拜登執政非法移民失控 川普大打反移民牌奪民心

移民問題一直是川普普關註的焦點，拜登執政四年來湧入1000多萬非法移民，幾近失控，帶來很多經濟、社會問題，川普通過大打反移民牌成功奪取民心。美聯社的出口民調發現，選民更希望對非法移民採取強硬立場。數據顯示大約十分之二的選民表示移民是美國面臨的首要問題，這一數字較2020年大幅增加。

但是川普強硬的移民政策，可能會增添諸多不穩定因素，加深美國社會的分裂。根據路透社報道引述三名消息人士指，川普上任後針對非法移民的行政措施，將賦予聯邦移民部門官員更大的自由度，除了驅逐犯下重罪和無法再合法逗留的非法移民外，還可以逮捕沒有犯罪記錄的人，以及向美墨邊境增派國民警衛軍，並就非法移民問題宣佈全國緊急狀態，以釋放資金重新啟動邊境圍墻的建設。

由於川普首次擔任總統期間修建邊境墻的經費受到國會民主黨人的阻力，以及川普的首席戰略顧問班農擔任「我們建墻」非盈利機構董事會主席眾籌資金期間，被指控在「我們建墻」項目中有詐欺行為，導致資金鏈斷裂，邊境建墻項目被迫停止。而川普重啟邊境圍墻的建設，加上此前川普還表示將援引《叛亂法》出動美軍和國民兵鎮壓行使抗議權利的美國民眾，都在意味著川普強硬移民政策落實決心之大。川普這樣強硬的移民政策必然導致種族定性，促使執法單位在大規模搜捕過程中肆無忌憚侵犯人權，並在更廣泛公眾之間煽動更多仇外行為。

早在川普擔任總統的第一個任期，人權觀察就曾紀錄他在美墨邊界驅逐庇護尋求者並拆散家庭的侵犯人權行為，而宣揚敵視黑人社區和其他有色人種的種族主義言論，很大程度促成了美國種族化辯論，引起了已獲得公民身份的有色人種移民的恐懼，例如川普在新冠疫情期間，藉著香港大學醫學院前研究員閆麗夢炮製的新冠病毒起源陰謀論，將Covid-19稱作「中國病毒」而引發爭議，最終造成的亞裔歧視至今難以消除。

▼川普強硬移民政策，可能會增添諸多不穩定因素，加深美國社會的分裂。（圖／路透社）

川普激進反移民舉措 為美國與世界帶來威脅

因此，川普二進白宮之後，更加激進的反移民舉措或將為美國和全世界人權帶來重大威脅。鮑林格林州立大學地理學教授、國際移民問題專家凱法·M·奧蒂索表示，「你知道，特朗普還被指控發表種族主義言論……例如，他最近對皮膚黝黑的亞裔人士發表了非常有辱人格的言論……對於我們許多人來說，這是一個令人擔憂的根源引發不安。「我們告訴自己，作為移民，即使我們獲得了美國公民身份 ，我們也可能會發現自己成為受害者或成為非法移民的目標」。

不僅如此，川普強硬的移民政策若成功落地或讓美國陷入滯脹。分析人士認為，大規模驅逐非法移民可能會導致勞動力供應受限。據美國德勤（Deloitte）等機構推算，結合美國的少子老齡化的現實情況，到2033年製造業的纍計就業人數缺口可能達到190萬人，歸罪於大規模遣返移民導致的勞動力供應受到很大制約。過度的排斥移民會切斷人、物和資金的自由流動這一增長源泉，進而影響經濟增長和就業，不少分析機構已經拉響了美國經濟衰退的警報。新罕布希爾大學的一項分析稱，大規模驅逐移民可能導致美國國內生產總值下降6.2%，或造成約1.7萬億美元的生產力損失。

強硬的移民政策可能間接加劇全球經濟的扭曲和割裂。川普在競選期間提出的對內實施減稅、對外加徵關稅、收緊移民等政策，將大大增加美國「二次通脹」的風險。美國紐約大學教授魯裡埃爾·魯比尼（Nouriel Roubini）表示，對進口商品加徵關稅、嚴格限制非法移民、出臺無資金支援的減稅政策，將導致預算赤字大幅增加，引發利率上行、美元貶值，進而導致經濟增長停滯、通脹上升。

據美國調查機構「負責任聯邦預算委員會」估算，川普的經濟承諾預計將導致2026至2035年度的財政赤字增加近8萬億美元。因此川普對內實施大規模減稅政策，可能無法彌補移民政策造成的經濟增長率下降，結果可能只會導致美國債務增加和通貨膨脹。而如果川普對外加徵關稅政策遭到反制報復，限制移民導致勞動力供應受到抑制，加上通貨膨脹壓力的持續和債務的擴大，導致金融市場變得不穩定等多重因素疊加，全球GDP2025年將下降0.8％，2026年將下降1.3％。毫無疑問，川普的政策願景將影響數百萬美國人的生活，乃至全球人民的生活。

▼過度排斥移民會切斷人、物和資金的自由流動這一增長源泉，進而影響經濟增長和就業，不少分析機構已經拉響了美國經濟衰退的警報。（圖／路透）





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