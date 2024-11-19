習近平畫紅線　講給誰聽？

▲習近平明確劃定四條紅線，並警告美方，維護台海和平的關鍵在於反對台獨。（圖／路透社）

● 作者／US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站

亞太經合會（APEC）峰會於祕魯舉行，每次這樣的國際場合，焦點之一總是聚焦於各國領袖的互動與會面。此次，中共總書記習近平與美國總統拜登進行了最後一次會談，習近平明確劃定四條紅線「台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利」，並警告美方，維護台海和平的關鍵在於反對台獨。

批評台灣 習近平就是講給川普政府聽的

習近平進一步指出，應認清「賴清德當局的台獨本性」，要求美方明確表態「反對台獨」，並支持兩岸和平統一。而美國方面公開的新聞稿則是指出，拜登重申美國「一中政策」不變，並且明確要求北京停止在台灣周邊進行破壞穩定的軍事行動。

​

習近平這番話是講給誰聽的呢？台灣媒體與名嘴們有很多人立刻報導說，這就是在警告賴清德政府云云。然而，事實上並非如此。中國方面對台灣的批評早就不是新聞，這番話真正的對象，其實是講給川普政府聽的。

​

習近平當著拜登面提及賴清德，目標對象根本就不是賴清德，更不是拜登，而是川普，是為了在川普上任前，在台灣議題先取得議題設定權。所謂四條紅線，以及同場對話中強調的朝鮮半島核心利益、美中經濟不脫鉤等議題，所有內容的核心都是在處理美中關係。整場談話的重點都是美中關係，根本不是台灣，而是中國如何應對美國在新局勢下的政策動向。

​

基本上，如果看到有媒體或名嘴聲稱習近平此番話是在警告賴清德政府的，要不是被大外宣蒙蔽，就是自願充當協力者。中國學者自己說這種話就罷了，台灣還有協力者幫忙散播這種論述實在不應該。

▼習近平當著拜登面提及賴清德，是為了在川普上任前，在台灣議題先取得議題設定權。（圖／路透）

美國一中政策不變 中國紅線則是「浮動狀態」

​

新聞指出，雙方會談在台灣時間17日清晨5時舉行，雙方隨行官員美國國務卿布林肯、國安顧問蘇利文，中方則是外交部長王毅，會談約1小時40分鐘。

​

根據白宮聲明稿指出，拜登強調在《台灣關係法》、美中三項聯合公報以及六項保證指引下，美國的一中政策不變。他重申，美國反對任何一方單方面改變現狀，期待兩岸分歧以和平方式解決，台海和平穩定符合世界利益，並呼籲中國停止在台灣周邊破壞穩定的軍事活動。

​

美方講的就是一些我們耳熟能詳的立場與主張。而中國方面提出了一些看起來以往比較少出現的談話內容，應該可以推測是針對即將上任的新一屆美國政府而發出的訊號。

​

特別再強調一下，美國長期以來對台灣的政策就是「不支持」台獨，而「不支持」並不等於「反對」。正如葛來儀（Bonnie Glaser）說的，美國沒有必要給予台灣什麼特別指引，也不會主動改變現狀。試想，如果有天中國允許台灣獨立，美國何必反對？同樣道理，台灣自己要追求或放棄獨立，又豈是美國人能夠決定的？

​

前陣子有媒體爆料指出，習近平最近幾次的會面當中，頻頻要求拜登明確說出「反對台獨」的字眼，而拜登本人以及整個政府始終維持了一貫的說法，沒有理會習近平的要求。希望川普不要哪天不小心講出「反對」之類的話，畢竟他目前身邊有些搞不清楚狀況的人，例如曾公開表態希望台灣變成香港一國兩制的馬斯克。

▼習近平最近幾次會面，頻頻要求拜登明確說出「反對台獨」的字眼，而拜登政府始終維持一貫說法，沒有理會習近平要求。（圖／路透）



​

另外，我們應該清楚知道的是，中國所謂的「紅線」其實一直都是一種浮動的狀態。例如，幾年前中國官方一直警告說要對美方畫紅線，聲稱如果有任何一個美軍人員出現在台灣，就要立刻「武統」。結果我們都知道了，過去幾年有愈來愈多台美公開的軍事合作，雙方也公開承認有美軍人員（美語老師？）長駐台灣協助訓練，新聞甚至還報導在澎湖建立了新的美軍協助訓練的基地。

​

一個主權國家、尤其是民主法治國家的決策，不應該被獨裁國家所恐嚇以及改變，這是很簡單的道理。同時大家一定要知道一件事，台海和平穩定的最大障礙與關鍵就是來自中國的野心，而不是來自其他任何人的論述。只要中國承諾放棄對台使用武力，台海就和平了。

▼台海和平穩定的最大障礙與關鍵就是來自中國的野心，而不是來自其他任何人的論述。只要中國承諾放棄對台使用武力，台海就和平了。（圖／路透）

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文獲授權，轉載自「US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站」。 以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

