回不去了！　民眾黨的光頭黨主席

▲柯文哲剃光頭出庭。（圖／記者劉昌松攝）

● 單厚之／資深媒體人

民眾黨主席柯文哲被羈押在看守所，依舊新聞不斷。近日先有璩美鳳現身爆料自己遭到柯文哲性騷擾，13日北檢提訊柯文哲時，柯文哲又以光頭的樣貌現身，引發外界側目，甚至有議員認為是以此宣示自己的清白和決心，煽動支持者的悲憤情緒。

羈押2個多月 柯文哲形象跌到谷底

柯文哲被羈押2個多月，被各方轟得體無完膚，週刊每週一爆料，從一開始的「2022/11/1小沈1500沈慶京」，到橫空出世的「橘子」許芷瑜、1500萬在市長室交付，「心靈秘書」黃心湘；如今連璩美鳳都爆料說自己遭柯文哲騷擾，柯還稱璩「妖精」、「逆天」，還開政治支票要讓她當國安會副秘書長。

柯文哲一向被認為有輕微的「亞斯伯格症」，所以行動、思維都和傳統政治人物不盡相同，這也形成了柯文哲獨特的政治魅力，讓小草們願意跟隨，在今年初總統大選捲起一股足以跟藍白兩黨分庭抗禮的浪潮。但若上述的情節都屬實的話，柯文哲就是一個膽大妄為的「癡漢」，甚至連腦袋都不太正常，居然會想找璩美鳳當國安會副秘書長。即便是川普也要自嘆弗如。

所有的情節都搞不清楚真假，至少到目前為止，檢方看似不像有一槍斃命的證據，但身陷囹圄的柯文哲無法替自己辯護，眾口鑠金、三人成虎，這些情節或許有人信得多、有人信得少，但多少應該都相信了一些，短短兩個月，柯文哲的形象就已經跌到谷底。

根據《網路溫度計》的監測數據，柯文哲過去一個月的聲量高達75.9萬筆，是所有政治人物之冠，第二名的賴清德總統才45.6筆，一個完全無法發聲的人，聲量居然是所有政治人物之冠，毫無疑問絕大多數的聲量都是罵他的；一個「口不能言」的人，聲量居然比總統還要高，這也是舉世罕見。

▼短短兩個月，柯文哲的形象就已經跌到谷底。（圖／民眾黨提供）

柯文哲與民眾黨 再也回不去了

檢方羈押的上限是「2個月＋2個月」，柯文哲遲早是要放出來的，但當柯文哲走出看守所時，世界早已變天了，不管柯文哲和民眾黨都再也回不去了。柯文哲出來後要面對的是漫長的司法訴訟，短則兩、三年，長則十幾年，柯文哲不會再有選總統、任命國安會副秘書長的機會。而被稱為「一人政黨」的民眾黨，在少了那一人之後，也就完全不是那回事了。

柯文哲黨主席請假3個月即將期滿，雖然現在的狀況明顯符合民眾黨黨章規定的，「黨主席辭職或因故無法執行職權時，由中央委員互推一人代理之」，但此時此刻民眾黨上下，沒有人敢把代理主席的問題搬上檯面。

從民眾黨支持者的角度來看，柯文哲明顯遭到司法不公的對待（甚至是司法迫害），任何人在此時要趕柯P下台，就是政治上的叛變。所以那怕各系統私底下磨刀霍霍準備大幹一場，表面上卻要不斷奉柯文哲為尊、更加用力替柯文哲喊冤。所以即便柯文哲請假期滿、黨章也有明文規定，在柯文哲放出來之前，民眾黨應該都不會碰黨主席這個議題。

▼從民眾黨支持者的角度來看，柯文哲遭到司法不公的對待，任何人在此時要趕柯P下台，就是政治上的叛變。（圖／記者周宸亘攝）

但柯文哲羈押期滿後必定被起訴，很難繼續擔任民眾黨的主席，民眾黨勢必要進入「柯文哲後時代」或「無柯文哲時代」。柯文哲若請辭或無法行使職權，民眾黨就應該推出代理主席，這個代理主席理論上會是柯文哲的「代理人」，完全傳達、落實柯文哲的意志，跟柯文哲自己當差不了多少。

但民眾黨黨章也規定，若所餘任期超過一年，應該於出缺後6個月完成補選，而柯文哲這一任到2026年12月31日，意味著未來兩年民眾黨必然要產生一位民眾黨主席。這位由黨員直接投票產生的黨主席，必然不會是柯文哲的傀儡或代理人，必然有一定相當程度的實權；而且因為他能主導2026年「九合一」大選的提名，所以權力會比想像中更大。

目前民眾黨已經分成好幾派，原本最能代表柯文哲意志的黃珊珊已經被停權3年，如今還有號召力跟競爭力的僅剩立委黃國昌和前立委蔡壁如。黃國昌有現任立委的位置、高聲量和自己的一群「蔥粉」，相對容易各方的支持；而蔡壁如從去年選前就與黨中央漸行漸遠，當初柯文哲身邊的那群「戰狼」們，必然不樂見她入主黨中央。

無論最終是誰出線，都看不到有足夠的能量和眼界布局2026年大選，也很難壓住黨內不同的勢力。即便國民黨內還有部分希望繼續「藍白合」的聲音，但少了柯文哲之後，雙方根本沒有平起平坐的條件，民眾黨能分到的絕對不會多。柯文哲剃了自己一個光頭，未來民眾黨的情況，應該也好不到哪裡去。

▼無論黨主席最終是誰出線，都看不到有足夠的能量和眼界布局2026年大選，也很難壓住黨內不同的勢力。（圖／記者屠惠剛攝）



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