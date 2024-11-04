國慶演說回歸「中華民國」！　賴清德滿意度上揚

▲《美麗島電子報》最新公布「2024年10月國政民調」，顯示賴清德總統的信任度、滿意度齊揚。（圖／記者林敬旻攝）

● 單厚之／資深媒體人

《美麗島電子報》最新公布的「2024年10月國政民調」，顯示賴清德總統的信任度、滿意度齊揚，行政院長卓榮泰的滿意度小幅成長，但不滿意度增加得更多；民進黨好感度下滑、反感增加，與賴清德的滿意度的走勢背道而馳，國民黨的好感度上升、反感下降，民眾黨的反感則略降。

▼《美麗島電子報》10月國政民調。（圖／美麗島電子報提供，下同）

10月國政民調 賴清德信任度、滿意度齊揚

10月重大政治事件包括，韓國瑜就任立法院長後第一次舉辦國慶、賴總統在國慶晚會拋出「祖國論」、賴清德國慶演說首次描述中華民國於113年前創立、10月13日的罷樑投票以及立法院總預算的僵局。

賴總統的信任度上個月跌到52.5％，創就任以來新低，本月則略增1.5％，回升到54.0％，不信任則繼上月39.3％的就任新高之後，再度爬到39.7％的新高點。賴清德的滿意度上月跌到50.8％，本月則回升2.1％到52.9％，不滿意則從上月38.6％的就職新高，小降0.1％。

從交叉分析可以看出，賴清德的信任度成長主要來自藍、白兩黨支持者和中間選民，泛藍對賴清德的信任指數從上月的24.5增為26.2，中間選民則從47.3增為49.5，增幅最大的是民眾黨支持者從23.7增為27.2，泛綠則從82.6小降為82.1。

賴清德滿意度變化趨勢也相同，泛綠對賴清德的滿意度從上月的91.4％小降為90.0％，不滿意從3.8％增為5.4％；泛藍對賴清德滿意的比例從12.3％大幅成長到19.4％，不滿意則從76.7％減為74.9％；中間選民滿意度從39.0％增為47.0％、不滿意從44.2％降為36.5％；民眾黨支持者的滿意度則從16.6％增為19.1％、不滿意從73.7％增為79.4％。

賴清德是第一個將中華民國論述推到113年前的總統，以往綠營對台灣或中華民國的論述，多自民國38年開始計算。從上述數字可以看出，賴清德這次提出新論述，的確引發G8、G9較綠的綠營支持者疑慮，但也獲得更多G7淺綠的支持，也獲得藍白兩黨支持者和中間選民更多的信任和支持。

卓榮泰不滿意度再創新高 下月恐出現死亡交叉

卓榮泰的滿意度上月跌到39.9％，本月成長1.8％到41,7％，和7月大致持平，但不滿意度成長的更多，則繼上月32.5％的就任新高，再次增加到37.8％，比5月就職的18.8％已經翻倍，比8月的26.5％也增加超過1成，若這個趨勢不變，可能下月就會出現死亡交叉。

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政黨好感度出爐 藍漲綠消、白營基本盤萎縮

本月民進黨的好感度為46.7％，比上月下滑2.4％，反感42.4％比上月增加1.1％。從交叉分析可以看出，泛綠對民進黨的好感略降、反感略增，泛藍和中間選民對民進黨的好感都成長、反感減少，唯一不同的是民眾黨支持者對民進黨的好感大幅下降，從16.1％降為8.9％，反感則從81.9％增為87.6％。

國民黨好感度為39.5％，比上月成長2.1％，反感則為45.9％，比上月減少5.4％，主要是泛藍對國民黨的好感從74.1％增為80.3％，反感則從18.8％減為12.1％，民眾黨支持者對國民黨的好感也從35.3％增為53.6％，反感從58.2％降為36.1％。

泛藍對國民黨好感成長，主因應該是基隆罷免的勝利，激勵了藍軍的士氣，韓國瑜辦國慶的表現，也讓藍軍支持者感到滿意，尤其立法院長的國慶談話獲得幾乎和總統國慶演說，是過去從來沒有看過的事。而白營支持者對國民黨好感增加，則應是綠、白對立不斷升高，「不是敵人就是朋友」。

民眾黨好感度25.7％，比上月微增0.1％，反感57.5％，比上月減少2.8％。在柯文哲不斷接受各種檢驗之後，多數民眾已經心有定見，柯文哲的負面消息已經疲軟，所以持續小幅反彈。

從藍綠版圖來看，本月G1~G3泛藍群合計32.1％比上月增加3.2％，G7~G9泛綠合計36.4％比上月減少0.9％。而自認為泛藍支持者的比例為24.4％比上月微增0.1％、自認泛綠則減少4.7％達34.9％，民眾黨支持者少0.7％為7.9％。整體而言，本月大致是藍漲綠消，民眾黨雖然好感度有撐，但基本盤仍略微萎縮。

中央總預算案卡關 民進黨沒有從中獲得好處

明年中央政府總預算因原住民禁伐補助卡關多時，至今仍無法付委，國民黨指責政院違法，綠營則批評國民黨違憲、惡意杯葛。「10月國政民調」顯示，有37.4％的民眾將責任歸咎於民進黨，24.6％認為兩黨責任一樣大，14.0％認為國民黨該負責，2.5％認為民眾黨該負最大責任。

以往在朝小野大時，將所有僵局都指為政治惡鬥、阻礙國家進步，一向是綠營的拿手好戲，包括阿扁時代的「再怎麼野蠻」以及上會期的青鳥，但這次綠營慣用的手法似乎已經失靈。總預算遲遲無法付委雖然可能引發民意對國會的不耐，但民進黨也沒有從中獲得好處，反而可能失分。

賴清德國慶演說 的確符合多數民眾認同

賴總統的國慶演說被對岸定義為「新兩國論」，本次民調有78.2％認為兩岸是國與國的關係，僅16.1％認為不是，從趨勢圖看來，台灣民眾的兩岸認同已經逐漸固定，認為兩岸是兩國的接近8成，認為不是的僅1成5上下。

在賴清德拋出新論述之後，認為民進黨認同中華民國的比例也來到53.6％，比起10年前增加了8.3％，但認為不認同的也有38.5％增加了1.6％。賴清德長期「務實台獨工作者」的形象，讓很多人還是不相信他的新論述，有高達53.5％的民眾認為賴清德的立場沒改變，僅32.5％認為他完全認同中華民國。

這次民調顯示，賴清德提出中華民國存在113年的新論述以及兩岸互不隸屬，的確符合多數台灣民眾的認同，所以直接反映在民調上，甚至包括藍綠支持者之間的敵意都略微降低，對國家長遠發展是好事。

綠營是否能接受全黨新論述 賴總統想清楚了？

近日也傳出賴清德在民進黨中常會上推銷這套論述，強調「只有中華民國能讓所有人團結」，但賴清德從「台獨金孫」、「中華民國憲法災難說」，從綠營慣指國民黨室外來政權、把蔣介石批得一文不值，大幅挪移到「先烈拋頭顱、灑熱血」，綠營內部是否真能接受成為全黨新論述，非常值得懷疑。

此外，綠營這幾年慣用的「抗中保台」，動輒把異議者打成「中共同路人」，萬事都上綱成對岸的陰謀，若賴清德真的要高舉「中華民國」的大旗，這種在內部區分敵我、找敵人的作法，勢必無法繼續使用，包括在立法院的對抗都可能無以為繼。上位論述牽一髮而動全身，賴總統真的想清楚了嗎？

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