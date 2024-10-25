政院以政治手段處理法律問題　卓榮泰別搞到全面開戰

▲ 行政院長卓榮泰願向立院報告總預算編制經過。（圖／記者林敬旻攝）

● 單厚之／資深媒體人

總預算案在立法院卡關已久，24日朝野協商出現一絲曙光，朝野同意11月1日和11月5日讓行政院長卓榮泰就中央政府總預算案和前瞻計畫預算案進行報告，屆時再決定如何處理總預算案。簡單來說，就是讓卓榮泰有個補考的機會，如果在野黨能夠接受就讓總預算付委審查，否則可能繼續卡關。但即便卓榮泰不願退讓，在野黨或許也該思考用不同的方式處理僵局。

「點菜說」惹怒在野 卓榮泰自砸協商機會

立法院總預算僵局已經延續超過一個月， 在上次朝野協商前卓榮泰拋出「點菜說」，把朝野的「結」越打越死。卓榮泰把立法院比作餐廳、自己比作顧客，餐廳硬要客戶加點才上菜，並以「餐廳也可以決議把我趕出去」暗示在野黨如果不滿可以提出倒閣。此文一出隨即引發在野黨的強烈不滿。

根據《憲法》，行政院對立法院負責，若真要以餐廳和顧客的關係作比喻，也應該是立法院是顧客，行政院才是應該對顧客負責的餐廳，怎麼變成立法院強買強賣？再者，民眾黨主席柯文哲還被檢方押在看守所裡，卓揆卻嗆聲要倒閣重新改選，民眾黨立委怎麼可能不火大？

▲ 行政院長卓榮泰20日深夜拋點餐說，引藍綠留言大戰。（圖／翻攝自Facebook／卓榮泰）

立法院總預算一再卡關，國民黨內不是沒有不同意見，但卻找不到樓梯可以下，所以只能僵著。結果卓榮泰卻在朝野協商前一晚，發表如此挑釁的文章，徹底把在野黨的樓梯砸了；國民黨內原本即便有鴿派，也被卓榮泰掐死了，誰敢在這樣的氛圍下有絲毫的鬆動？

卓榮泰提油救火的動作，顯示政院根本不在乎總預算能否付委審查，反正根據《預算法》的規定，延續性計畫和例行政務都不受影響，只要行政院不怕耗，輸的一定是在野黨。在卓榮泰「點菜說」之後，民進黨立委也一再以「有膽就倒閣」對在野黨嗆聲，擺明就是要政治對抗，而非解決問題。

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小問題搞成大衝突 政院以政治手段處理法律問題

總預算的僵局是因為立院上會期通過《原住民保留地禁伐補償條例》，將禁伐補償金從每公頃3萬提高到6萬，但政院提出明年的總預算仍只編列了3萬，引發在野黨的不滿，一度揚言要將總預算退回行政院，由於政院一直不願讓步，在野黨也不讓總預算付委審查。

▲ 無黨籍立委高金素梅9月20日提案退回中央政府總預算，向卓榮泰抗議《原住民禁伐補償條例》。（圖／記者屠惠剛攝）

行政院沒有足額編列原住民禁伐補償金，原本並不是太大的問題，民國89年、98年、106年三次政黨輪替時，唐飛內閣、劉兆玄內閣、林全內閣都曾有將整部總預算撤回重編的前例；歷年因為情勢的變更，行政院提出總預算修正案更是家常便飯。

民國94年政院就分別因為「老農津貼」從4000元提高到5000元，提出過總預算修正案；100年再次因「老農津貼」從6000元提高到7000元，又再次提出總預算修正案。今年行政院其實大可援前例辦理，就可輕鬆解決爭議，但政院卻堅決不肯退讓，甚至將去年的修法指為違憲。

若行政院真的認為該法違憲，理論上應該比照「國會改革」相關修法的例子，第一時間提出覆議，接著提出釋憲，但行政院當時卻什麼都沒有做，如今才說「不排除釋憲」，甚至上綱到倒閣，完全是以政治手段處理法律問題。

▲ 民進黨遲遲才說「不排除釋憲」，甚至上綱到倒閣，完全是以政治手段處理法律問題。（圖／記者李毓康攝）

侵害立法權 政院「藐視國會」

當民進黨把該法扣上「違憲」的帽子，卓榮泰以「惡例不可開」、「只此一次，下不為例」來討論此事時，這問題就不僅僅是「預算短編」，而是行政院認為立法院所通過的法律對他沒有約束力、行政院可以不遵守立法院的法律。這就變成是行政院藐視立法權，變成憲政層次的問題了。

既然已經是憲政問題、行政院藐視立法權，在野黨就不能再停留在預算的層次來看這問題，必須要有憲政的高度，徹底遏止這樣的「惡例」，避免行政院一再藐視國會。今天如果這個法政院可以不遵守，將來所有的法，行政院都可以比照辦理，立法院就直接可以廢了。

歷史上不是沒有碰過類似的爭議，最著名的就是連戰副總統兼任閣揆，以及張俊雄片面宣布停建核四。

民國85年，李登輝、連戰當選首屆民選總統、副總統，李登輝讓連戰以副總統身分兼任閣揆，引發違憲的爭議。當時國民黨雖然在立法院些微過半，但在野黨拒絕承認連戰擔任閣揆的正當性，聯手拒絕連戰進入立法院，並經朝野協商延後施政報告及總質詢。在大法官會議做出釋字419號解釋，以「非顯不相容」委婉點出副總統兼任閣揆違憲後，連戰於隔年8月內閣總辭，由蕭萬長出任閣揆。

▲ 張俊雄曾被立法院列為「不受歡迎人物」。（圖／記者李毓康攝）。

民國89年10月27日，行政院長張俊雄片面宣布停建核四，公然違反立法院決議，立法院將張俊雄列為「不受歡迎人物」，不讓他進行施政報告和總質詢，立法院院會以「藐視法律、違法失職」為由，將張俊雄移送監院彈劾。除此之外，立法院長王金平更和行政院打憲法官司，最終以兩院院長共同簽訂兩院協議，政院同意續建核四收場。

今天政院的行徑比當年的張俊雄不遑多讓，在野黨不能僅以預算爭議視之，應該從憲政層面考量，將總預算與藐視國會切割，一方面讓總預算付委，一方面懲罰卓榮泰對立法權的侵害。雖然監察院早就是民進黨開的，仍可循例將卓榮泰移送監院彈劾，同時比較張俊雄列為「不受歡迎人物」，禁止其進入國會。

立院給閣揆補考機會 卓榮泰別搞到全面開戰

既然卓榮泰內閣侵害立法權，立法院自然應該討回顏面、讓卓榮泰道歉，所以包括日前行政院院會通過的《運動部組織法》在內的所有卓內閣的政策，立法院都可以擱置，所以新的預算計畫也都不予支持，直到卓榮泰正視自己的錯誤為止。

▲ 24日的立法院朝野協商，給了卓榮泰一個補考的機會。（圖／記者屠惠剛攝）

由於行政院違憲的情節明顯、大法官又明顯偏頗，在野黨倒不一定要主動打憲法官司，可以等總預算通過後，明年協助原住民打行政訴訟。反正政院不依法行政必輸無疑，在野黨對原住民也同樣可以有交代。

立法院24日朝野協商給了卓榮泰一個補考的機會，希望卓榮泰不要真搞到行政、立法全面開戰，自己「名留青史」的程度。

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