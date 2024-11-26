12強台灣隊休息區　那位亞洲傳奇「王建民」

▲世界12強棒球賽東京複賽，牛棚教練王建民。（圖／記者李毓康攝）

● 作者／小林文字燒

台灣的休息區，有亞洲的傳奇。12 強結束、選手也回國了，台灣和日本媒體都開始梳理梳理，有什麼令人印象深刻的。從台灣看不到的日本轉播視角中，有個特殊舉動被放大討論。鏡頭一直在尋找某個身影，某個曾經在大聯盟連續兩季 19 勝的亞洲傳奇，背號 40 的王建民。

王建民讓大家相信 亞洲能征服大聯盟

許多年輕朋友可能已不知道，王建民挑戰 MLB 的時空背景，運動科學沒有進來、訓練設施老舊，日本仍然在傳統與革新的繩索上戰鬥。

一條革命性的道路，如果走不穩會讓職棒體系崩潰的。也因此有人鼓勵、有人反對，但王建民就是讓不少日本選手相信，我們亞洲能征服大聯盟的存在。

因為隊友松井秀喜的活躍更加曝光，王建民在日本的人氣，即使沒待過日本職棒，也絕對不輸給其他台灣選手！

▼日本轉播鏡頭一直在尋找某個身影，那個曾經在大聯盟連續兩季 19 勝的亞洲傳奇，背號 40 的王建民。（圖／達志影像／美聯社）

「滾地球王子」已是過去式 但王建民還是那張牛棚王牌



這次 12 強取得冠軍，低調少言的王建民都藏不住喜悅。他說「我們以前沒有辦到，現在這些年輕選手辦到了，看了非常開心。」「這批年輕人，只要多給他們鼓勵，他們就有信心表現更好。」

當然就算王教練謙虛不邀功，但我們都知道有他的隱形功勞，不少網友驚嘆，「過去從 6 局開始都很恐怖，但這次牛棚，不曉得為什麼都非常穩，請問王建民是對他們下了什麼魔法嗎？」坦白說，小林也不太清楚。可是如果問日職巨人的 18 王牌菅野智之，也許會有答案。



當年跑去美國自主訓練的菅野，在亞利桑那州與王建民結緣。他聽到王的配球，竟然高達 95% 都是伸卡球。而且用這個配置就站穩大聯盟，成為當時亞洲唯一 19 勝的投手。

「我希望像他一樣，成為讓打者不斷擊出滾地球的投手。」從此以後，菅野智之就被網友稱為「日職王建民」，新一代的滾地球王子就這麼誕生了。2013年剛加入職棒的菅野，立刻寫下好成績，「不知道王建民還記不記得我，如果不曾在美國與他相遇，也許就沒有今天的我。」至今仍讓人津津樂道。



「沈默的王牌」、「滾地球王子」、「亞洲第一投手」以上都已經是過去式了，現在王建民是中華職棒的「投手工廠工頭」，為我們創造許多新生代投手。

他是牛棚裡那張話不多，讓敵人不易察覺的隱形王牌。

▼中信兄弟投手教練王建民。（圖／記者李毓康攝）

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