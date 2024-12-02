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國民黨為何念念不忘「藍白合」？ 　下一步又該何去何從

我們想讓你知道…柯文哲把「兩黨DNA不同」掛在嘴邊，但真正問題是沒有共同利益，去年是唯一的機會。未來幾年，國民黨想的是選舉，柯文哲優先的是官司，民眾黨其他人又有不同想法，根本沒有合作的條件。

▲▼藍白合君悅酒店會談現場，柯文哲(左起)、郭台銘、馬英九、侯友宜、朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

▲昔日藍白合君悅酒店會談現場，柯文哲(左起)、郭台銘、馬英九、侯友宜、朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

● 單厚之／資深媒體人

君悅飯店「分手擂臺」日前滿一週年，由於今年國民黨和民眾黨經常站在同一陣線對抗民進黨，國民黨內不少人對於未來的「藍白合」仍抱持高度期待，經常有人會把「藍白合」放在嘴邊。但如今的時空環境與去年已經大不相同，未來藍白到底還有多大的合作空間，又能以怎樣的方式合作？

相較於去年此時，政治環境變化最大的就是民眾黨主席柯文哲因京華城案遭收押，未來交保後必然官司纏身。所以才會傳出柯文哲在君悅飯店破局後，曾經感慨說道「在面壁思過，思考事情怎麼會變成這樣？」藍營政治人物解讀，柯文哲有些懊悔。

藍白合破局　改變了什麼？

從今天的角度回頭去看，如果當時藍白合沒有破局的話，總統大選應該會有很大的勝算，柯文哲也不至於官司纏身、身陷囹圄。

即便「侯柯配」沒有贏得總統大選，柯文哲也不會有政治獻金那些破事，木可公司等問題也不會浮上檯面，京華城案、北士科等案也不會受到這麼強烈的檢驗。

至少藍營的市議員可能會收手，北市議會的調查小組未必能組得成，而柯文哲在面對檢調時，藍營應該也會聲援，不至於像現在這樣悶不吭聲。

▼從今天角度回頭去看，如果藍白合沒有破局，總統大選應該會有很大的勝算，柯文哲也不至於官司纏身、身陷囹圄。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲遭上銬羈押禁見。（圖／記者林敬旻攝）

去年君悅破局的慘烈場面，對國民黨而言是不可承受之痛，前後任黨主席、總統候選人被架在台上羞辱，整個黨的顏面都被踩在腳下，可以說是前所未見。而最終柯文哲讓人跌破眼鏡的拿下26.46％的得票率，侯友宜僅開出33.49％的選票，似乎更證明了柯文哲確實有這樣的底氣。

趁著這樣的氣勢，加上民眾黨的8席立委的確是關鍵少數，民眾黨在今年2月立法院一開議，就擺出極高的姿態，要當時國民黨推出的立法院長候選人韓國瑜到民眾黨團「面試」，而韓國瑜也只能接受。這樣的情況，直到第一個會期末，韓國瑜逐漸坐穩立法院的位置，而民眾黨立委表現沒有想像中亮眼，才逐漸改變。

▼民眾黨今年2月立法院開議，就擺出極高的姿態，要當時國民黨推出的立法院長候選人韓國瑜到民眾黨團「面試」。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼民眾黨團【最強戰⼒⺠眾黨 新會期優先法案亮相！】記者會5日召開，民眾黨八位新科立委林憶君、林國城、吳春城、黃國昌、黃珊珊、陳昭姿、麥玉珍及張啟楷共同提出未來會期民眾黨將推行的優先法案。（圖／記者湯興漢攝）

國民黨受盡奇恥大辱　黃國昌成最大贏家　

受盡如此的奇恥大辱，深刻體認柯文哲善變的性格，國民黨上下絕對不會認為柯文哲是一個能夠穩定合作的伙伴，卻仍有人對「藍白合」念念不忘，有高度的期待，原因不外是兩個，一是輸怕了，沒有能夠獨立戰勝民進黨的信心和勇氣；二是看到民眾黨勢弱，認為以民眾黨今天的處境，或許比較能夠達成合作、付出的代價也會比較小。

所謂的「藍白合」大致可以分成三部分，立法院的合作、2026年「九合一」大選的合作、2028年總統大選的合作，但國民黨所講的多是後兩者。

藍白在立法院的合作並不是必然，一開始柯文哲是希望藍綠都能夠「開價」，但因為民進黨支持者對柯文哲長期反感，民進黨完全沒有談的想法，最終民眾黨立委只能棄權，韓國瑜在二輪投票中勝出。如今柯文哲遭到收押，綠白對立更加嚴重，藍白合才變得更加穩固。

從二月至今，國民黨團規劃、引導議題的能力並不強，所以有賴民眾黨立委、尤其是黃國昌來補強戰力，「國會改革」案的最終定版，甚至還是出自黃國昌之手，黃國昌可以說立院藍白合的最大贏家。

未來這樣的情況會不會改變、國民黨能不能更有效的主導議題，要看國民黨團未來的權力結構有無變化，如果黨團幹部能有不同的思維，國民黨或許會對「藍白合」有更大的主導權，讓民眾黨不得不配合，否則目前的狀況可能會持續一段時間。

▼從二月至今，國民黨團引導議題能力不強，所以有賴黃國昌補強戰力，黃國昌可以說立院藍白合的最大贏家。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼傅崑萁 黃國昌 藍白聯手提案凍漲電價 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

未來藍白再合作？　全看民眾黨

至於2026、2028年兩次大選的合作，則是先有2026、才有2028，如果2026年沒有合作，2028年也就不用談了。而2026年能否合作、如何合作，則要看屆時民眾黨的情況。

明年柯文哲羈押期滿，仍將面臨司法的追訴，以目前民眾黨的狀況，很難吸引新人加入。黃珊珊被停權到2027年8月，基本上無緣2026年選舉，原本最早傳出的「雙黃選雙北」已經不可能成局，柯文哲手上可用之兵，只有現任8個立委和蔡壁如等前立委。

國民黨現有的執政縣市，不管首長連任與否，大概都很難有禮讓的空間，非執政縣市民眾黨也不會想要當砲灰。這屆立委選舉，民眾黨前立委陳琬惠在宜蘭得到20.94％的得票，但那是有柯文哲當「母雞」的前提下，宜蘭目前國民黨中央和地方都有人選，不可能讓給民眾黨選，剩下唯一能談的只有目前民眾黨執政的新竹市。

但以新竹市的格局，黃國昌看不上、其他人選不上。更何況上次選舉新竹市地方就極為強勢，先是地方力抗中央的壓力堅持提名林耕仁，最後國民黨議員又在選前放生林耕仁改挺高虹安，即便國民黨中央想禮讓，地方也未必會接受。如果縣市長層級沒得談，只禮讓部分議員選區，實在談不上是「藍白合」。

更糟的情況是，萬一柯文哲真的辭任黨主席，以民眾黨目前多頭馬車的情況，國民黨連跟誰談都搞不清楚。而柯文哲已經沒有選總統的能量，2028年仍可能官司纏身，國民黨也不會找他當副手，又要以什麼方式藍白合？

▼民眾黨目前多頭馬車，國民黨連跟誰談都搞不清楚。而柯文哲已經沒有選總統的能量，又要以什麼方式藍白合。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼民眾黨中央召開緊急擴大會議 會後記者會 高喊 集結 為台灣的司法正義站出來 。（圖／記者屠惠剛攝）

頂多「藍白不破」　合作不過只是口號

柯文哲去年一直把「兩黨DNA不同」掛在嘴邊，但真正的問題是兩黨並沒有共同的利益，去年是唯一的機會。未來幾年，國民黨想的是選舉，柯文哲最優先的是官司，民眾黨其他人或許又有不同的想法，根本沒有合作的條件。

立法院的藍白合是現在進行式，短時間之內不會破、也不能破，但最多也僅能止於「藍白不破」的程度，至於其他的合作，不過是口號而已。

▼立法院藍白合，短時間之內不會破、也不能破，但最多也僅能止於「藍白不破」的程度，至於其他的合作，不過是口號而已。（圖／記者林敬旻攝）

▲馬英九、朱立倫、柯文哲、侯友宜於政黨協商會議後合影並受訪。（圖／記者林敬旻攝）

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資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

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