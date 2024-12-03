戴晚郎／勞動部長開個唱，有什麼不可以？

▲許銘春正式表態，宣布投入2026高雄市長黨內初選。（圖／記者賴文萱翻攝）

● 戴晚郎／資深媒體人

近日因為前勞動部長許銘春被爆出2022年時在任內挪用「就業安定基金」356萬元為自己辦「個人演唱會」，引發外界不少人的撻伐。但我有不同看法。我認為：部長開個唱有什麼不可以？「許部長，你委屈了」。

這場在高雄衛武營國家歌劇院舉辦的演唱會，原名是「敬！前進的光性別工作平等法20週年音樂會」。當時的許部長不過是登台唱了35分鐘而已；本來說不能算是個唱會。我們之所以把它定義為個唱，原因是許部長唱得太好了、太棒了！

▲許銘春與陳菊在台上合體。（圖／翻攝YouTube／勞動部MOL)

從在YouTube上被熱烈點擊的影片裡可以發現，許部長是一位為了照顧勞工而被耽誤了的傑出歌手。如果不是因為從政，她絕對可以在台歌灣壇發光發熱。成為一位傳奇巨星。

但是她太熱愛勞動人民了，一心只想著「為人民服務」，結果被迫捨棄了自己心愛的歌唱生涯。因此可以說：是勞動人民虧欠她的。所以，趁著性別工作平等法通過20周年辦紀念音樂會的機會，讓許部長上台多唱一點，也算是稍為彌補她的些許遺憾，又有何不可？

▲前勞動部長許銘春(右)和她的愛將謝宜容合影。（圖／勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署）

更何況，許部長所唱的幾乎每一首歌，都強烈傾瀉出她對勞工大眾滿滿的、熱烈的愛。當中最重要、最具代表性的，莫過於《孤女的願望》。恰巧，無論是陳芬蘭版還是張清芳版，《孤女的願望》也是我最喜愛的歌曲之一。這首經典歌曲描述了一名沒有背景、沒有靠山的女孩，到工廠求職。努力打拚的感人故事，它不但映照出許部個人奮鬥的心聲，更是向萬千女性勞工的禮讚和致敬！一個如此關愛女性勞工的部長，你能不為此感動、你還能忍心苛責她？

至於另一首歌《純情青春夢》有否反映許部長的個人情懷，我不知道。但它絕對有反映出萬千女性勞工在努力打拚的同時，在感情上仍懷抱著純潔、美好的夢想。還有不能不提的 《我的心裡只有你沒有他》這首歌，它傾訴出許部長一心一意關注勞工利益(包括讓他們免於受霸凌)的高尚情操。這等部長的道德高度，別說在台灣，放諸全世界都是罕見的。

▲謝宜容霸凌案，許銘春重申不知情。(圖／記者賴文萱翻攝)

別以為我是在「練肖話」。事實上，從勞動部上傳YouTube的影片可見，台下成千上萬的觀眾非但聽得如痴如醉，甚至大家有志一同的打開手機的手電筒，同步揮舉擺動，造成現場一片絢爛的燈海。我百分之百相信他們都是真心的；因為他們者都被許部長的高貴情懷感動了。

所以，我的結論是：部長的「個唱會」不但辦得好、更辦得有理。我建議：為了激勵人心，勞動部這類「部長個唱會」未來非但要繼續辦，而且還要常常辦！