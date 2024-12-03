ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

戴晚郎／勞動部長開個唱，有什麼不可以？

▲▼許銘春正式表態了！宣布投入2026高雄市長黨內初選。（圖／記者賴文萱翻攝）

許銘春正式表態，宣布投入2026高雄市長黨內初選。（圖／記者賴文萱翻攝）

戴晚郎／資深媒體人

近日因為前勞動部長許銘春被爆出2022年時在任內挪用「就業安定基金」356萬元為自己辦「個人演唱會」，引發外界不少人的撻伐。但我有不同看法。我認為：部長開個唱有什麼不可以？「許部長，你委屈了」。

這場在高雄衛武營國家歌劇院舉辦的演唱會，原名是「敬！前進的光性別工作平等法20週年音樂會」。當時的許部長不過是登台唱了35分鐘而已；本來說不能算是個唱會。我們之所以把它定義為個唱，原因是許部長唱得太好了、太棒了！

▲▼許銘春與陳菊在台上合體。（圖／翻攝YouTube／勞動部MOL）

許銘春與陳菊在台上合體。（圖／翻攝YouTube／勞動部MOL)

從在YouTube上被熱烈點擊的影片裡可以發現，許部長是一位為了照顧勞工而被耽誤了的傑出歌手。如果不是因為從政，她絕對可以在台歌灣壇發光發熱。成為一位傳奇巨星。

但是她太熱愛勞動人民了，一心只想著「為人民服務」，結果被迫捨棄了自己心愛的歌唱生涯。因此可以說：是勞動人民虧欠她的。所以，趁著性別工作平等法通過20周年辦紀念音樂會的機會，讓許部長上台多唱一點，也算是稍為彌補她的些許遺憾，又有何不可？

▲▼謝宜容(左)、前勞動部長許銘春(右)。（圖／勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署）

前勞動部長許銘春(右)和她的愛將謝宜容合影。（圖／勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署）

更何況，許部長所唱的幾乎每一首歌，都強烈傾瀉出她對勞工大眾滿滿的、熱烈的愛。當中最重要、最具代表性的，莫過於《孤女的願望》。恰巧，無論是陳芬蘭版還是張清芳版，《孤女的願望》也是我最喜愛的歌曲之一。這首經典歌曲描述了一名沒有背景、沒有靠山的女孩，到工廠求職。努力打拚的感人故事，它不但映照出許部個人奮鬥的心聲，更是向萬千女性勞工的禮讚和致敬！一個如此關愛女性勞工的部長，你能不為此感動、你還能忍心苛責她？

至於另一首歌《純情青春夢》有否反映許部長的個人情懷，我不知道。但它絕對有反映出萬千女性勞工在努力打拚的同時，在感情上仍懷抱著純潔、美好的夢想。還有不能不提的 《我的心裡只有你沒有他》這首歌，它傾訴出許部長一心一意關注勞工利益(包括讓他們免於受霸凌)的高尚情操。這等部長的道德高度，別說在台灣，放諸全世界都是罕見的。

▲▼謝宜容霸凌案，許銘春重申不知情。（圖／記者賴文萱翻攝）

謝宜容霸凌案，許銘春重申不知情。(圖／記者賴文萱翻攝)

別以為我是在「練肖話」。事實上，從勞動部上傳YouTube的影片可見，台下成千上萬的觀眾非但聽得如痴如醉，甚至大家有志一同的打開手機的手電筒，同步揮舉擺動，造成現場一片絢爛的燈海。我百分之百相信他們都是真心的；因為他們者都被許部長的高貴情懷感動了。

所以，我的結論是：部長的「個唱會」不但辦得好、更辦得有理。我建議：為了激勵人心，勞動部這類「部長個唱會」未來非但要繼續辦，而且還要常常辦！

投稿
申訴
關鍵字: 許銘春 勞動部 謝宜容 孤女的願望 霸凌 戴晚郎

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
戴晚郎／勞動部長開個唱，有什麼不可以？
勞動部公務員之死　「平庸之惡」的淵藪哪裡來？
美國納保官成功經驗　解決台灣「萬年稅單亂象」
國民黨為何念念不忘「藍白合」？ 　下一步又該何去何..
「台灣隊長」陳傑憲旅外？　年底到明年將是關鍵

推薦閱讀

戴晚郎／人性本惡？　霸凌別人是快樂的事

網評／厭中所以反中，佔中是為了「港獨」？

戴晚郎／為奧運台灣選手加油，請先掏錢？

網評／厭中所以反中，佔中是為了「港獨」？

戴晚郎／支持廢死是「高等人類」！反對者是次等人？

安倍道歉，是為了讓侵略歷史變成「被遺忘的時光」？

戴晚郎／站直了，別趴下 93大閱兵與主席的強國夢

網評／當「老大哥」的深喉嚨有點疼　歡迎光臨《198..

葉少爺酒駕與「階級差異」暗示

戴晚郎／勞動部長開個唱，有什麼不可以？

相關文章

勞動部公務員之死　「平庸之惡」的淵藪哪裡來？

勞動部公務員之死　「平庸之惡」的淵藪哪裡來？

對於今年11月初，勞動部吳姓員工自殺死亡事件，勞動部出具調查報告指稱，涉案長官目的良善、求好心切。這樣的說法，被多數輿論批評、否定，這些批評..

2小時前

「好警察」涉貪投訴綠營自稱遭打壓　新北檢：依法辦案無關霸凌

「好警察」涉貪投訴綠營自稱遭打壓　新北檢：依法辦案無關霸凌

要李彥秀為抹黑陳菊道歉！　許智傑嗆：否則罷免怒吼會持續延燒

要李彥秀為抹黑陳菊道歉！　許智傑嗆：否則罷免怒吼會持續延燒

徐巧芯爆國教署搞霸凌　「出氣包」公務員要安撫副教授到深夜

徐巧芯爆國教署搞霸凌　「出氣包」公務員要安撫副教授到深夜

血癌刑警遭霸凌想發聲竟被指控涉貪　議員籲侯友宜調查

血癌刑警遭霸凌想發聲竟被指控涉貪　議員籲侯友宜調查

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

戴晚郎／勞動部長開個唱，有何不..

戴晚郎／勞動部長開個唱，有何不..

勞動部公務員之死　「平庸之惡」..

美國納保官成功經驗　解決台灣「..

戴晚郎／人性本惡？　霸凌別人是..

遭中華隊狙擊的日本投手　貨真價..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面