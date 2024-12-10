「南洋半導體島鏈」的崛起　對台灣是機會還是威脅？

▲新產業版圖正在浮現，半導體業也就擔綱此角色，而未來南洋半導體導鏈崛起的趨勢將不容忽視。（圖／路透）

● 劉佩真／台經院產經資料庫總監、APIAA理事

在美中科技戰之下，部分外資業者期望從中國逐步移出生產線到其他地區，同時陸企也積極尋找下一個生產據點，在生產成本的考量下，東南亞自然優於歐美等地，況且東南亞本身總體經濟與環境大幅發展後，也開始尋找產業技術與附加價值升等的機會，顯然在疫情及全球供應鏈重組、移轉浪潮下，新的產業版圖正在浮現，而半導體業也就擔綱此角色，而未來南洋半導體導鏈崛起的趨勢將不容忽視，特別是東南亞各國開始著手提升技術及提高產品價值等策略。

新加坡 「東南亞半導體業」最成熟的地區

其中新加坡堪稱是東南亞地區半導體業發展最為成熟的地區，涵蓋從設計、製造、封裝、測試到裝置、材料、分銷等各環節的完整產業鏈，包括了許多國際知名的半導體企業，擁有超過300家半導體企業，不但群聚16座半導體晶圓廠，同時台廠包括聯電、世界先進亦在新加坡設有12吋晶圓廠，同時國際業者在新加坡設至半導體封測產線。

主要係因新加坡具備有利的稅收和監管環境、穩定的政經情勢、高素質且具備技能的勞工，因而成功吸引具高附加價值的製造業前往投資，顯然在地緣政治波動的情況下，在新加坡設廠能滿足國際半導體廠降低風險並提高供應鏈彈性的優勢；根據Statista的預測資料可知，2024~2027年新加坡半導體市場規模年複合成長率將達到7.85%，甚至到2027年市場規模將達到569.1億美元。

▼新加坡堪稱是東南亞地區半導體業發展最為成熟的地區。（圖／翻攝童振源臉書）

另外近年來馬來西亞政府積極推動國家工業4.0政策來發展主軸在於製造業技術轉型及應用，聚焦於電子電機、機械、化工、航太、數位、半導體等領域，特別是馬來西亞推出NSS政策並規劃東南亞最大的積體電路設計園區來力拼半導體全產業鏈的建立，顯然馬來西亞未來將企圖扮演軟硬體整合的角色，事實上，馬來西亞相較於其他東南亞國家的優勢在於原先已有七座半導體晶圓廠及超過一成的全球半導體封測市佔率，惟半導體全供應鏈的完整度、科技人才的培訓尚需時間建立。

而雖然國際廠商與台灣現階段在越南並無設立晶圓廠，僅有部分國際業者在當地有半導體封測產線。事實上，越南北部半導體封測產線、電子產品組裝的業者設廠投資，過去以韓系業者自用為主，不過隨著2023年Amkor於越南北寧省設立的封測廠Amkor Technology Vietnam，相信未來有機會帶動越南北部業者朝多元化方向邁進。

而過去越南南部以IC設計業者為多數半導體產業型態，但在2023年底Intel宣布擴大投資胡志明市，設置越南封測組裝廠，以及BE Semiconductor Industries於胡志明市設廠等情況下，未來將有機會朝向多元業態發展；但2024年7月初Intel宣布暫停於越南的投資，LG、AT&S投資案也止步，此則凸顯現階段越南在投資獎勵方面未如其他國家。

至於泰國為東協最大的汽車生產中心，且政策多聚焦發展電動車，更為求完善其上下游供應鏈，藉由政策獎勵來吸引國際大廠赴泰國進行投資，甚至該國政府推出「泰國4.0」政策，主要是促進重點產業數位轉型，聚焦在東部經濟走廊發展，並搭配投資促進措施。而國際及台灣業者在泰國並無設有半導體晶圓廠，反觀多家國際廠商在泰國設有半導體封測產線，例如IDM廠的Microchip、NXP、Rohm、SONY、Toshiba等，以及專業封測服務廠商如Hana Microelectronics、UTAC等，但台商目前在泰國也尚無建立半導體封測產線；而可預期國家政策驅動泰國邁向電動車轉型之路，而該國半導體業發展也將以車用封測及自駕車相關需求為主。

▼越南北部半導體封測產線、電子產品組裝的業者設廠投資，未來有機會朝多元化方向邁進。（圖／達志影像）

印度半導體發展 優勢與隱憂

若以印度而論，隨著全球晶片製造商在地緣政治不確定，以及尋求業務多元化的前提下，印度等國家將從中受益，也就是印度挾其政策獎勵、經濟韌性及人口紅利等優勢，積極朝下一個全球半導體製造中心的目標邁進，而受惠於政府大力支持，加上新興應用與數位需求，印度半導體市場預估到2026年將突破550億美元；不過未來仍須留意印度發展半導體過程中所可能面臨的問題，包括中國半導體業大舉投入中低階晶片或成熟製程的量產，恐嚴重阻礙印度等國新興小規模企業發展，況且印度上游工業能力仍屬匱乏，且當地仍然存在電壓突然下降與瞬間停電的情況。

值得一提的是印尼，近年來印尼官方藉由因應全球減碳趨勢推動汽車產業升級轉型、期望能善用本身豐沛的鎳礦資源生產電池來打入車用供應鏈，但半導體上中下游配套及完整度尚仍不足。而雖然菲律賓政府積極針對重點產業提供稅務優惠以獎勵投資，但礙於半導體供應鏈上中下游完整度不足、國家存在官僚作風、基礎設施尚待建全等而較缺乏吸引力。

整體而言，東南亞半導體導鏈已逐步崛起，在考量美中對抗加劇促使外資加碼China+1、東南亞具備勞動力充沛與薪資成本低優勢、東南亞各國也希望能在亞洲新鏈崛起下切入半導體領域，故雖然東南亞半導體供應鏈的建立尚需時間，但中長期將是美、台、韓、日、歐、中等供應國以外的一大重要勢力，對於台灣來說將是布局海外據點的另一個選擇據點，但東南亞市場崛起也同時將是潛在的威脅，特別是對於我國中低階晶片或成熟製程等領域，未來低價削價競爭的局面仍值得留意。

▼印度半導體市場預估到2026年將突破550億美元。（圖／達志影像／美聯社）



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