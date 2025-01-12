以總統為核心協調者　分立政府非零和賽局

▲台灣是落實民主政治的國家，執政黨思考如何積極地面對在野黨的挑戰，並透過策略協商及理性妥協促進國會的正常運作。（圖／記者林敬旻攝）

●譚偉恩／國立中興大學國政所教授



在落實民主政治體制的國家，執政黨於國會受到在野黨的杯葛並非新鮮事。然而，執政黨若總是選擇消極應對，易導致國會與行政部門頻繁陷入僵局，立法品質或審議法案的效率低落，進而影響國家的治理與人民之福祉。

台灣是落實民主政治的國家，可以從美國的總統制與英國的內閣制中汲取一些寶貴經驗，思考執政黨如何積極地面對在野黨的挑戰（無論是建設性的政策辯論或恣意性的政治惡鬥），並透過策略協商及理性妥協促進國會的正常運作。

「分立政府」責任歸屬不清 但不必然代表立法效能較差

回顧台灣過去16年的民主政治發展，政黨之間的競爭並未隨著選舉的結束而消退，而是轉換戰場，從大街小巷的市井民生轉進制定與審議法律的國會殿堂。有不少文獻指出，「分立政府」時期的政黨對立是導致行政與立法出現僵局的主因； 詳言之，若總統（或行政首長）與國會多數議員分屬不同的政黨且各有堅持的政策主張時，在不同的選舉利益之下雙方很難產生政策立場的一致。

「分立政府」現象的浮現將使得民主政治的責任歸屬不清，增加選民投票時的資訊成本，但這不必然代表「分立政府」時期的國會在立法效能上註定較差。

事實上，無論何種政黨，它的參與者最關切的問題是如何解決利益衝突與利益分配；毋寧，左右國會能否順利運作的關鍵在於執政黨和在野黨之間是否可以建立協商機制，而非行政部門與國會在黨派上的一致或分裂。

已有不少專研國會政治的文獻指出，行政與立法是否會陷入對立僵局須視情況而定，即便在「分立政府」時期，若政黨間沒有面臨高度意識型態或爭議性的事件，或輿論民意沒有施壓或關注迫切具有時效之特定議題時，立法僵局在國會也鮮少發生。

換句話說，雖然選舉利益的考量使得政黨之間難以達成合作，但選後的國會政治更關注利益的分配，如果協商將能降低彼此對抗的成本，又能提供令人滿意的利益分配結果，政黨之間實不存在零和賽局。

▼如果協商將能降低彼此對抗的成本，又能提供令人滿意的利益分配結果，政黨之間實不存在零和賽局。（圖／記者屠惠剛攝）

跨黨派合作可期 在英美都曾發生過

台灣的國會（立法院）雖然正處於一個「分立政府」的狀態，但隨著2024年1月的總統和立法委員選舉結束，政黨的角色在短期內不再是絕對性的重要；相反地，總統和立委本身如果想要追求個人的連任，必須更加務實地向中間靠攏，而非如同選舉期間強調其政黨立場。

職是之故，跨黨派的合作是可期的，同時歷史上有一些前例可供參考。例如，1980年代美國Reagan總統執政時期，一度面對國會由民主黨控制，但身為總統，Reagan設法與民主黨的眾議院議長Tip O'Neill建立共識，促成行政與立法在稅改及社會保障等議題上的立法合作。

類似的情況也在英國發生過，2012年執政黨與在野黨（工黨）達成共識，決定在教育政策上合作，延長部分學校的上課時間以優化學生職場競爭力，解決當時的失業問題。 清楚可見，即使不同政黨間的意識形態有分歧，建立合作之可能性並不因此全然喪失。

在我國，總統由人民直選產生，具有更高於立委的民意基礎，從而也必須更加顧及人民全體的福祉與政策偏好，故而在處於「分立政府」時期適合承擔立法協助者的角色。

執政黨創造「機會結構」 3種可行策略

鑑於本屆立委目前選舉壓力不強，總統所屬政黨未達國會多數，而國內民生重大議題分裂度偏高，執政黨不妨考慮以總統為核心協調者，創造一個友善國會進行利益分配的機會結構(opportunity structure)。幾種可行策略如下：

第一，執政黨主動遞出橄欖枝，定期邀請在野黨進行政策溝通會議，會議的形式不妨考慮以線上進行，並開放民眾進入會議室聆聽。

第二，執政黨在政策擬定或法案提出時以對人民有「直接明顯好處」為核心訴求，減少在野黨非理性的反對空間。

第三，執政黨要懂得設身處地，從在野黨的立場出發來思考如何經營「分立政府」。原則上，在野黨希望透過挑戰執政黨來增加自己的政治利益，但這不代表貶抑執政黨是獲得利益的最佳或最有效方式。

執政黨可以提出若干解決立法僵局的替代方法，以盡可能減少在野黨損失的誠意來尋求其支持。賴總統對「聯合政府」的立場經常被曲解；他質疑的是「選前」籌組聯合政府之妥適性，而非立場上根本否定此種合作。

此外，已有實證研究指出，聯合政府是理想化較高的主張，在缺乏政黨充分協商的基礎上聯合政府幾乎沒有成功案例。

總的來說，執政黨在面對在野黨的無理杯葛與政治惡鬥時，絕不能坐以待斃。透過主動開啟協商機制、掌握政策與立法上的民意與民需，以及設身處地的將心比心，執政黨可以在國會中找到與其它政黨合作的可能。

過去的歷史經驗告訴我們，執政黨需要主動採取策略，而非消極迎戰，才能在政治對抗中找到合作的可能性，推動符合百姓利益的立法。

▼執政黨需要主動採取策略，而非消極迎戰，才能在政治對抗中找到合作的可能性，推動符合百姓利益的立法。（圖／記者林敬旻攝）



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