從「輝達」投資基隆設廠　看基隆的產業及能源政策

▲AI產業是一種高耗能低污染的產業，以基隆目前討論的四接天然氣接收站在通過環評之後，是否能順利完成廢高汙染的重油發電改為天然氣發電。（圖／記者林振民攝）

● 鄭文婷／基隆市議員、律師

基隆市長謝國樑日前提出將爭取輝達到基隆設廠，並提出以C4至C6碼頭的港埠用地做為輝達設廠的土地，姑且不論港埠用地到底能不能設工廠？汙水排放會不會汙染海洋？地目是否需要變更？還有土地所有權屬到底是不是基隆市政府轄管？單就AI產業設廠的重要考量的兩個因素來看，一為電源供應是否充足穩定，另一為便捷的交通運輸路網。

四接議題 謝市府必須好好面對



首先要認知的是，AI產業是一種高耗能低污染的產業，以基隆目前大家在討論的四接天然氣接收站在通過環評之後，是否能夠順利完成廢高汙染的重油發電改為天然氣發電，涉及基隆市政府的態度問題，謝國樑市長已多次表達反對四接的立場，屆時台電要申請建照恐怕將面臨一段艱辛的路程，尤其這兩天謝國樑面對當地23位里長挺身支持四接所傳達的訊息，更是讓人擔心未來四接的命運恐怕多舛。

筆者認為一個縣市長如果一邊要發展產業，另一邊卻又卡東卡西的，就不免會讓人有發展產業可能只是說說而已，因此謝市府如何說服輝達公司安心來基隆設廠，就真的要在四接議題上好好的說清楚講明白，否則以投資方的角度來看，動輒幾千億的資金怎麼可能會隨便投到一個充滿風險的地方呢?



再者，基隆捷運第一階段已經在去年1月底完成綜合評估報告，但第二階段八堵至基隆部分卻從謝國樑參選市場時期就延宕至今，謝國樑的市長任期都已經過半，卻始終還提不出一個具體方案向中央來爭取建設，試想如果輝達把工廠設在港埠區內，但捷運或鐵路都只到八堵，請問從八堵到港埠的廠區該如何克服交通接駁的問題?

如果我們是輝達的決策者，會選擇一個交通被切兩段需要接駁的地方設廠嗎?這樣思考下來大家就會更清楚知道要引進輝達在港埠區內設廠應該是天方夜譚。



一個負責任的行政首長必須具有高度的視野，更必須要能夠捐棄個人成見，廣納各方意見，客觀中立的看待問題，並仔細評估各項可能方案，才能做出最適的決策。

大家都知道北部科技聚落主要在內科及南港科技園區，基隆市必須利用地理環境的優勢，透過科技聚落外溢的效應將科技業引進基隆，一起分享科技業進駐帶來的各項優勢，從這個角度思考那麼在基隆最適合招攬科技業進駐的地方當屬北五堵為最優，因為北五堵已經有第一階段的基隆捷運準備設站，那麼為了引進輝達在基隆設廠，基隆市政府就更應該加速北五堵站的場站規劃及完善整個研發新鎮的造鎮計畫，如此才能讓輝達這樣的大企業主看得上眼。



如果謝市府能夠改弦易轍以北五堵研發新鎮作為向輝達招商進駐的據點，那麼就會只剩下電力的穩定供應必須克服，目前四接已經進入最後環評階段，我們必須回歸到四接到底在環境議題上會造成基隆市怎樣的衝。

▼如果我們是輝達的決策者，會選擇一個交通被切兩段需要接駁的地方設廠嗎?這樣思考下來大家就會更清楚知道要引進輝達在港埠區內設廠應該是天方夜譚。（圖／記者高兆麟攝）

明眼人都知道 基隆里民有沒有反對四接

過去在四接2.0的時期守護外木山行動小組主要是倡議填海造陸面積過大，且所在位置有珊瑚生長，對於環境造成衝擊，為此台電從善如流修改範圍推出四接3.0版本，除了填海造陸面積大幅縮小之外，更向東移動到沙地的海域，幾乎沒有珊瑚生長，按照民主國家在政策討論的過程，政策是越討論越聚焦，爭議越小。

但在基隆當地似乎不是如此，自從台電推出四接3.0版本之後，守護外木山行動小組提出的爭執未曾縮小反而更加擴大，而且提出的論點都是在恫嚇基隆市民，例如中共如果發動戰爭，那麼基隆港將成為首先要被瞄準的目標，我們必須說如果一項政策的討論要如此無限擴大的話，政策勢必無法形成，整個社會就必須為了這些無數衍生的問題在原地打轉，過去台灣社會已經經歷許多次的環境爭議，相信民眾都還記憶猶新，而且也都確信這樣的做法不會讓社會向前邁進，反而因此錯失許多進步的機會，基隆市民能夠再讓歷史重演嗎?相信這個問題考驗著每個基隆市民。



最後我們要正視目前當地23里里長公開表態支持四接，這是客觀存在的事實，任何政治人物都不應該泛政治化的扭曲或抹黑這個事實，特別是在環境議題上。

過去大家都看到任何一項建設，如果不利於當地絕對會引起當地居民的反對，現在是當地里長公開支持四接，表示四接在環境議題上對當地民眾來說是有益的，有人說只有里長支持四接當地里民都是反對的，我想大家都是明眼人，如果當地里民都反對的話，里長敢公開支持嗎?特別是在此時此刻，明年又要面臨基層里長選舉，這些里長敢明著跟里民對槓嗎?不怕明年選舉失利嗎?從這點去思考就會清楚明白當地里民到底有沒有反對。

▼我們要正視目前當地23里里長公開表態支持四接，這是客觀存在的事實，任何政治人物都不應該泛政治化的扭曲或抹黑這個事實。（圖／記者林振民攝）

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