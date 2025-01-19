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川普2.0　台房市風向標？

▲李家儂教授認為台灣房市正處於多重變數的交匯點。(圖／記者邱顯燁攝)

● 李家儂教授／中國文化大學土地資源學系教授兼系主任、中華城市管理學會理事長

近年來，台灣房地產市場在國內外多重因素的交互影響下，呈現出結構性調整的趨勢。其中，美國的經濟政策變化對台灣房地產市場的間接影響不容忽視，在川普1.0時期乃至拜登時代已然如此，即將到來的川普2.0時代的政策餘波，也勢將對台灣房市的供需動態、資本流向及區域發展產生深遠影響。

川普1.0時期推行的減稅政策及延續到拜登時代的中美貿易戰，雖已進入歷史階段，但其遺留的效應持續影響台灣的經濟環境與房市格局。美國減稅政策促成的全球資金流動，對台灣造成資本外流與匯率波動的壓力，進一步影響房地產投資與資產配置策略。同時，中美貿易戰的供應鏈重組效應，促使部分科技產業選擇將生產據點從中國轉移至台灣，為特定區域房市注入需求動能。例如，台南科學園區周邊的房價在貿易戰期間年均增長達七％，顯示產業轉移對區域房地產的支撐作用。

川普首任及拜登執政期間，美國聯準會的貨幣政策緊縮加劇了全球資金市場的波動性。由於美國利率上升及美元走強，台灣資金外流壓力加大，對高資本密集型的房地產行業造成一定衝擊。二○二四年，台灣房市的整體成交量下降，住宅價格增速顯著放緩，全國住宅價格指數年增率從二○二二年的六％降至二○二四年的二％。在資金壓力與需求疲弱的雙重作用下，房市交易熱度進一步降溫。

貿易戰引發的供應鏈重組效應，不僅改變了全球產業版圖，也對台灣的區域房地產市場造成分化影響。南部二都（台南、高雄）因半導體、綠能與電動車產業的快速成長，吸引大量產業投資，帶動廠房與商辦需求的上升。

二○二四年前三季度，南部廠房成交金額達四○五億元，占全台商用不動產交易額的廿八％。此外，科技產業集中地如新竹、台中，房地產市場表現穩定，顯示產業發展對房市需求的持續支撐。

▲台灣房地產市場受到國際環境變化影響。（圖／記者湯興漢攝）

川普1.0及拜登時代的國際資本動向，為台灣房地產市場帶來機遇與挑戰。全球資本流動的再平衡也影響台灣吸引外資的能力，同時擴大匯率波動對建築成本與投資回報的影響。如今，川普2.0即將上台，美國的相關政策又將使台灣房地產市場處於多重挑戰與機遇的交匯點。美國經濟政策的未來走向，將成為台灣房地產市場風險預判的重要指標。

面對更難捉摸的川普2.0，台灣需進一步加強金融機構風險控管，特別是在農漁會與信用合作社房貸占比提高、不良貸款率上升的情況下，維持金融穩定性。政府需在支持剛性需求與促進產業發展間尋求平衡，透過政策調整緩解國內外壓力；同時，應積極推動基礎建設與新興產業發展，為房市注入新動能，確保市場健康發展。

台灣房市正處於多重變數的交匯點。政策調控雖然在短期內成功穩定了市場，但也使得部分自住需求受到抑制；而全球經濟的不確定性進一步放大了市場的波動性。在這樣的挑戰與機遇中，台灣房市如何適應國際環境變化，調整政策以平衡內需與外部衝擊，將成為衡量經濟韌性的重要指標，也是未來台灣房市穩健發展的關鍵課題。

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