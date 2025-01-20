重塑城市未來：AI與台灣城市規劃的對話

▲學者認為AI正在革新台灣的城市規劃。（資料照／記者陳筱惠攝）

● 李家儂教授／中國文化大學土地資源學系教授兼系主任、中華城市管理學會理事長

隨著科技的進步，人工智慧（AI）正在改變我們的生活方式，也在重新定義城市規劃的可能性。對於台灣這樣一個面臨高度城市化挑戰的地區，AI不僅是解決當前問題的工具，更是打造未來智慧城市的關鍵。通過數據分析、模擬預測和智慧系統的應用，AI正在從根本上革新台灣的城市規劃方式，並為永續發展和人本設計帶來前所未有的契機。

AI技術如何改變城市規劃的框架

傳統的城市規劃通常依賴於靜態的數據和經驗法則，無法快速應對人口流動、土地利用需求和環境變遷等動態挑戰。而AI則具有處理海量數據和進行即時分析的能力，能夠為規劃提供精準的數據支持。以NVIDIA創辦人黃仁勳推動的AI技術為例，其在深度學習和GPU計算領域的突破，使大規模數據分析和高效模擬成為可能。這些技術讓城市規劃不僅更科學，也更具前瞻性。

在全球範圍內，新加坡的智慧交通系統是一個成功範例。該系統利用AI分析交通流量數據，即時調整信號燈和公共運輸路線，有效緩解了高峰時段的交通擁堵。類似的技術完全可以應用於台北市，透過即時數據監測和交通流量優化，解決北市常見的塞車問題，讓公共交通更加高效。此外，數字孿生技術也為城市規劃帶來革命性改變。透過虛擬重建整座城市，規劃者可以在模擬環境中測試各種建設方案的可行性，提前預測潛在的問題，降低錯誤決策的風險。

AI助力台灣城市的永續與智慧化

台灣的城市規劃正面臨多重挑戰，包括氣候變遷帶來的極端天氣、土地供應的限制以及資源分配的不均。AI在這些領域的應用，可以為台灣城市提供更多解決方案。例如，面對逐漸增強的颱風與降雨強度，AI可以通過歷史數據和氣象模型的學習，提前模擬颱風影響，為災害防護規劃提供更準確的指引。高雄市在推進亞洲新灣區計劃時，就可以結合AI模擬極端氣候下的排水系統表現，確保基礎建設的韌性。

在能源與碳排放管理方面，台灣作為工業化和城市化高度集中的地區，面臨著巨大的減碳壓力。阿姆斯特丹的數字孿生技術為台灣提供了啟發，透過AI分析建築能耗數據和城市交通的碳排放，規劃者可以設計更高效的能源使用策略。台南市的綠能計畫，通過結合AI技術的智慧電網，已經初步實現了能源自給自足的目標。未來，這種技術有望進一步推廣至全台各地，實現低碳城市的轉型。

AI讓台灣城市規劃更貼近人本設計

AI的發展不僅僅是為了解決技術難題，更重要的是讓城市規劃更符合人們的需求。透過社會數據的分析，AI可以幫助規劃者更好地了解居民的生活模式和需求，從而設計出更友善的公共空間與社區設施。例如，桃園航空城計畫可以借助AI分析周邊居民的通勤習慣與生活需求，設計更高效的交通路網與服務設施。同時，台灣的老齡化問題日益嚴重，AI也能協助評估高齡人群的居住需求，為其設計無障礙的步行友善環境，提升城市的包容性。

此外，AI還能促進參與式城市規劃。通過虛擬現實（VR）和增強現實（AR），市民可以在虛擬空間中直觀體驗未來城市規劃的效果，並提出自己的意見。這不僅增強了公共參與，也讓規劃更能反映多數人的需求與期待。

展望台灣城市規劃的未來

隨著AI技術的進步，台灣的城市規劃將變得更加智慧、永續且具包容性。從智慧交通到低碳城市，AI正幫助台灣建立更高效的城市運營模式；從數字孿生到人本設計，AI也正在讓城市規劃更加貼近人們的真實需求。未來，隨著像黃仁勳引領的AI革命繼續推進，台灣有機會成為全球智慧城市建設的典範，在科技與人文的交匯點上，實現真正的城市進化。

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