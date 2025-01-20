ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

重塑城市未來：AI與台灣城市規劃的對話

▲▼ 烏日房市,空拍,高鐵站,舊市區,烏日區,鳥瞰 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲學者認為AI正在革新台灣的城市規劃。（資料照／記者陳筱惠攝）

● 李家儂教授／中國文化大學土地資源學系教授兼系主任、中華城市管理學會理事長

隨著科技的進步，人工智慧（AI）正在改變我們的生活方式，也在重新定義城市規劃的可能性。對於台灣這樣一個面臨高度城市化挑戰的地區，AI不僅是解決當前問題的工具，更是打造未來智慧城市的關鍵。通過數據分析、模擬預測和智慧系統的應用，AI正在從根本上革新台灣的城市規劃方式，並為永續發展和人本設計帶來前所未有的契機。

AI技術如何改變城市規劃的框架
傳統的城市規劃通常依賴於靜態的數據和經驗法則，無法快速應對人口流動、土地利用需求和環境變遷等動態挑戰。而AI則具有處理海量數據和進行即時分析的能力，能夠為規劃提供精準的數據支持。以NVIDIA創辦人黃仁勳推動的AI技術為例，其在深度學習和GPU計算領域的突破，使大規模數據分析和高效模擬成為可能。這些技術讓城市規劃不僅更科學，也更具前瞻性。

在全球範圍內，新加坡的智慧交通系統是一個成功範例。該系統利用AI分析交通流量數據，即時調整信號燈和公共運輸路線，有效緩解了高峰時段的交通擁堵。類似的技術完全可以應用於台北市，透過即時數據監測和交通流量優化，解決北市常見的塞車問題，讓公共交通更加高效。此外，數字孿生技術也為城市規劃帶來革命性改變。透過虛擬重建整座城市，規劃者可以在模擬環境中測試各種建設方案的可行性，提前預測潛在的問題，降低錯誤決策的風險。

AI助力台灣城市的永續與智慧化
台灣的城市規劃正面臨多重挑戰，包括氣候變遷帶來的極端天氣、土地供應的限制以及資源分配的不均。AI在這些領域的應用，可以為台灣城市提供更多解決方案。例如，面對逐漸增強的颱風與降雨強度，AI可以通過歷史數據和氣象模型的學習，提前模擬颱風影響，為災害防護規劃提供更準確的指引。高雄市在推進亞洲新灣區計劃時，就可以結合AI模擬極端氣候下的排水系統表現，確保基礎建設的韌性。

在能源與碳排放管理方面，台灣作為工業化和城市化高度集中的地區，面臨著巨大的減碳壓力。阿姆斯特丹的數字孿生技術為台灣提供了啟發，透過AI分析建築能耗數據和城市交通的碳排放，規劃者可以設計更高效的能源使用策略。台南市的綠能計畫，通過結合AI技術的智慧電網，已經初步實現了能源自給自足的目標。未來，這種技術有望進一步推廣至全台各地，實現低碳城市的轉型。

AI讓台灣城市規劃更貼近人本設計
 AI的發展不僅僅是為了解決技術難題，更重要的是讓城市規劃更符合人們的需求。透過社會數據的分析，AI可以幫助規劃者更好地了解居民的生活模式和需求，從而設計出更友善的公共空間與社區設施。例如，桃園航空城計畫可以借助AI分析周邊居民的通勤習慣與生活需求，設計更高效的交通路網與服務設施。同時，台灣的老齡化問題日益嚴重，AI也能協助評估高齡人群的居住需求，為其設計無障礙的步行友善環境，提升城市的包容性。

此外，AI還能促進參與式城市規劃。通過虛擬現實（VR）和增強現實（AR），市民可以在虛擬空間中直觀體驗未來城市規劃的效果，並提出自己的意見。這不僅增強了公共參與，也讓規劃更能反映多數人的需求與期待。

展望台灣城市規劃的未來
隨著AI技術的進步，台灣的城市規劃將變得更加智慧、永續且具包容性。從智慧交通到低碳城市，AI正幫助台灣建立更高效的城市運營模式；從數字孿生到人本設計，AI也正在讓城市規劃更加貼近人們的真實需求。未來，隨著像黃仁勳引領的AI革命繼續推進，台灣有機會成為全球智慧城市建設的典範，在科技與人文的交匯點上，實現真正的城市進化。

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

投稿
申訴
關鍵字: 李家儂 投稿 雲論 讀者投書 城市規畫 都市規畫

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
從「111釘孤枝」事件　看政治操作的偏離與民主價值..
重塑城市未來：AI與台灣城市規劃的對話
川普2.0需要靈活與機運　以重塑美國交通旅遊政策新..
川普2.0　台房市風向標？
「大罷免」讓政治不能善罷甘休　不是對民主精神的尊重

推薦閱讀

川普2.0需要靈活與機運　以重塑美國交通旅遊政策新..

從「111釘孤枝」事件　看政治操作的偏離與民主價值..

重塑城市未來：AI與台灣城市規劃的對話

川普2.0　台房市風向標？

川普延續「川三不」！川習熱線後　共管台海形勢更明顯..

「大罷免」讓政治不能善罷甘休　不是對民主精神的尊重

台灣被納入川普「交易算盤」　賴政府等到的是隔岸觀火

【H的感情學分班】畢書盡交往八年分手後半年就結婚　..

藍弋丰／「阿拉伯之春」時隔9年，突尼西亞現今如何？

《後宮甄嬛傳》之20／觀察果郡王、果親王的狡猾手段

相關文章

川普2.0　台房市風向標？

川普2.0　台房市風向標？

近年來，台灣房地產市場在國內外多重因素的交互影響下，呈現出結構性調整的趨勢。其中，美國的經濟政策變化對台灣房地產市場的間接影響不容忽視，在川..

1/19 12:12

「大罷免」讓政治不能善罷甘休　不是對民主精神的尊重

「大罷免」讓政治不能善罷甘休　不是對民主精神的尊重

釋憲後首例「維持判死」　死刑適用的新界限與法律意涵

釋憲後首例「維持判死」　死刑適用的新界限與法律意涵

藍白砍預算是拿人民開刀　跟擄人勒贖有什麼兩樣？

藍白砍預算是拿人民開刀　跟擄人勒贖有什麼兩樣？

猶如皇后貞操　公共媒體的獨立與自律

猶如皇后貞操　公共媒體的獨立與自律

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

川普2.0需要靈活與機運　以重..

川普2.0需要靈活與機運　以重..

從「111釘孤枝」事件　看政治..

AI與台灣城市規劃的對話

川普2.0　台房市風向標？

川普延續「川三不」！川習熱線後..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面