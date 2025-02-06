想打造國際一流教育系統　先從培養學生對世界好奇的能力開始

▲天賦，是上帝給這世上的每個人那最獨特的禮物，它，也是每個人那既熱愛又擅長的事情，更是每個人那與生俱來就有的本能。（圖／資料照）

●陳海源／前教育線新聞採訪記者

天賦，是上帝給這世上的每個人那最獨特的禮物，它，也是每個人那既熱愛又擅長的事情，更是每個人那與生俱來就有的本能，所以，就看你在後天的人生裡是否有將它們探索出來？且一天一天地去強化它們，甚至，將它們變成你的專業跟能力，接著，在這世上，能否找到一個專屬於你的職業舞台好好地去善用它們？而一個讓天賦在這世上能自由地去揮灑的人生，也是一個人的潛能完全被釋放出來的一種生命景況，因為它就是早期人本學派的心理學家馬斯洛所提出的有關於人類的「需求層次理論」中的那最上層的「自我實現需求」呈現出一種被滿足的狀態。

想想看，有哪個人不想他的人生可以自由地去攀登那屬於他自己生命的「自我實現需求之舞台」？而一個讓天賦在這世上能自由地去揮灑的人生，對一個強盛的國家來說也是絕對需要有那樣的人才去存在的，因為我們會需要用到他們的專業跟能力，進而地從社會中去發現問題與解決問題，如此，這個國家也才能不斷地往前邁進，也等於是真正將對的人放在對的位置上去發揮他們的影響力。

而教育一直以來的初衷與本質就是要負責協助這世上任何一個孩子在年紀輕輕時就能夠開始去「熱愛學習」、「探索生命」、「認識自我」、「找到天賦」、「自我實現」，但有關於台灣的教育由於一直以來都是極端的升學主義掛帥等之類的原因，所以普遍學生日常生活中在學校課業上所展現出來的學習態度，幾乎都可說是在為了應付考試，等於學生在學習學校課業這件事上，也變成了一直瘋狂的追求考試上的標準答案，長年下來，學生的大腦也已經被制約，變成了考試答案的電腦搜尋引擎。

所以一切都並非是啟動大腦去思考，對學習的知識開始產生好奇心，所以進而地你也就會很自然地去熱愛知識跟享受知識與追求知識。 而當你對知識有好奇心時，接著，你也會對這整個廣大的世界也開始產生好奇心，那對世界有好奇心，這時，你也就會開始在生活中去探索自己的生命，並找到自己的興趣，且一路跟隨自己內心的聲音，真正的去走出自己人生那最真實想要的風景。所以，台灣的學生長年以來在一種已經畸形的教育系統內求學，學生漸漸地早已喪失了傾聽自己內心聲音的能力了，等於整個教育系統把學生都給弄的越來越笨了。

而有關於近年來的台灣教育發展，至從108課綱的上路，之後，可以看到政府這些年來確實在針對以往教育制度裡的部分很填鴨式的東西有去做出一些鬆綁了，例如：增加學生在學校裡自主學習的時間與空間，以及讓學生有更多的權限，能自由地去選擇自己想要學習的課程等，但我還是要在此再一次很誠心地呼籲政府，教育，它，不只是能影響每個人一生的成就，也攸關一個國家或民族的未來在國際上的競爭力會是如何？所以，我期待，台灣的教育系統不只是能隨著時代的趨勢，而能一直走進一流的狀態裡，在未來，台灣也能因著我們國家那優異的教育系統，進而不斷地去提升台灣在整個國際舞台上的能見度。

▼教育不只是能影響每個人一生的成就，也攸關一個國家或民族的未來在國際上的競爭力會是如何。（圖／記者湯興漢攝）

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