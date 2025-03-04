川普與澤倫斯基「世紀對決」　和平夢碎還是陰謀上演？

▲2025年2月28日，白宮迎來了一場全球矚目的世紀對話，卻以震撼性的破裂收場。（圖／路透）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

2025年2月28日，白宮迎來了一場全球矚目的世紀對話，卻以震撼性的破裂收場，瞬間引爆國際焦點。這場會談原本被視為美國總統唐納·川普（Donald Trump）與烏克蘭總統弗拉基米爾·澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）化解烏俄衝突的關鍵契機，卻因雙方在安全保障與援助條件上的深層分歧，僅用不到一小時便不歡而散。

據最新報導，川普在會中直言不諱地施壓澤倫斯基接受與俄羅斯的直接談判，否則美國將大幅縮減對烏克蘭的支持，甚至退出衝突；而澤倫斯基則強硬回應，稱川普的立場「將烏克蘭推向絕境」，雙方在白宮會議室內展開激烈交鋒，氣氛緊張到幾近失控。

這場「世紀對決」讓美烏關係跌入冰點，牽動全球地緣政治格局，引發對和平前景與國際秩序的深刻質疑。川普後來強調將資源轉向國內優先項目，如2025年3月3日與台積電總裁在白宮宣布未來四年在美額外投資1,000億美元，凸顯「美國優先」的承諾，進一步加劇了國際盟友的擔憂。

會晤破裂的火爆現場

這場白宮會談的失敗源自川普與澤倫斯基立場的根本對立。報導顯示，川普主張迅速實現和平，試圖迫使澤倫斯基與俄羅斯總統弗拉基米爾·普丁（Vladimir Putin）對話，甚至不惜減少對烏克蘭的支援。他批評美國為烏克蘭投入巨額資源卻未見和平成果，認為這拖累了美國經濟，並提及美烏之間的礦產協議尚未達成共識，認為澤倫斯基應「更感激」美國的努力。

澤倫斯基則堅稱美國的軍事與經濟支持是烏克蘭抵抗俄羅斯侵略的命脈，若美國撤退，烏克蘭可能在半年內失去東部大片領土，戰局將陷入絕境。

雙方的爭執不僅限於政策，還帶有個人色彩。川普據稱指責澤倫斯基「不懂感恩」，而澤倫斯基則反擊川普的孤立主義立場損害國際秩序。這種情緒化的對話讓會談迅速失控，最終以雙方不歡而散告終。

據《東森新聞》最新報導，美烏礦產協議尚未完全破局，但談判陷入僵局，川普要求澤倫斯基放棄強硬立場，接受以未來礦產收入50%設立基金的方案，換取美國進一步支持；澤倫斯基則表示協議草案仍存「許多問題」，包括缺乏安全保證和明確的合作細則，拒絕簽署目前的版本。

川普於2025年3月3日公開表示，若澤倫斯基不妥協，美國將重新評估對烏援助，並將資源優先投入國內項目，如支持台積電未來四年在美額外投資1,000億美元，稱這是「強化美國晶片產業、減少地緣政治風險的關鍵舉措」。

這一政策轉向加劇了美烏裂痕，也迫使歐洲盟友在3月初的倫敦高峰會上承諾總計55億歐元的軍事援助，試圖填補美國可能留下的真空。

立場與利益的深層衝突

川普與澤倫斯基會談破裂的根源在於「美國優先」與烏克蘭生存需求的對立。川普認為烏俄戰爭是「歐洲的麻煩」，美國不應長期承擔主要責任，特別是當國內支持減少時。

民調顯示，53%的美國民眾贊成縮減對烏援助，這為川普的政策提供了國內背書。他還強調美烏礦產協議的談判應更符合美國利益，要求澤倫斯基接受以未來礦產收入50%設立基金的方案，但澤倫斯基認為這草案缺乏安全保證和明確合作細則，拒絕簽署，導致談判陷入僵局。

澤倫斯基則將美國支援視為烏克蘭的生命線。2024年，俄軍在東線推進明顯，特別在頓巴斯地區，控制範圍擴大，烏軍損失嚴重。若失去美國支持，他警告烏克蘭可能面臨國家存亡危機。

兩人對談判的態度也相去甚遠：川普希望澤倫斯基接受與俄羅斯的快速和談，甚至提出以烏克蘭資源交換援助，但澤倫斯基拒絕，認為這威脅主權，導致分歧進一步加深。

▼川普與澤倫斯基會談破裂的根源在於「美國優先」與烏克蘭生存需求的對立。（圖／路透）

地緣政治 連鎖效應

這場會談的破裂震動全球地緣政治。歐洲盟友面臨更大壓力，川普的「甩鍋」策略迫使北約重新評估角色。2025年3月初，英國、德國與法國承諾總計55億歐元的軍事援助，但相較於美國過往的巨額投入仍顯不足。若美國進一步撤出，歐洲恐難單獨應對俄羅斯挑戰，北約內部協調壓力加劇。

俄羅斯迅速利用這一機會，宣稱「美國內部分歧削弱其影響力」，並加緊在烏東部軍事行動，2025年第一季度在頓巴斯的控制範圍顯著擴張。中國大陸則可能深化與俄羅斯的經濟合作，2024年中俄貿易額已創下新高，若美歐分裂，這一趨勢或將加速。

對台灣而言，這場危機敲響警鐘。川普於2025年3月3日與台積電總裁在白宮宣布未來四年在美額外投資1,000億美元，計畫用於增設三座先進製程晶圓廠、兩座先進封裝廠及一座主要研發中心，總投資將達1,650億美元。這一舉措顯示美國可能優先國內晶片產業，而減少對海外盟友的承諾。2024年美國對台軍售達180億美元，但若美國轉向，台灣可能面臨孤立風險。過度依賴美國，而不尋求多元安全保障，可能讓台灣重蹈烏克蘭覆轍。

結語

川普與澤倫斯基的世紀對決揭示了國際和平與盟友信任的脆弱性。這場白宮會談的破裂，從政策分歧到地緣政治博弈，凸顯了「美國優先」與烏克蘭生存需求的不可調和。

對川普，這是政策試煉，他將資源轉向如台積電的國內投資；對澤倫斯基，這是生存危機，美烏礦產協議的僵局進一步加劇其困境；對台灣，這是深刻警訊。

2025年2月28日的會晤成為歷史轉折，提醒世人：在地緣政治風暴中，唯有審時度勢、多元布局，才能避免和平夢碎。全球正緊盯烏俄衝突與美政策轉向的後續影響，其波瀾或將持續震盪國際格局。

▼美國可能優先國內晶片產業，而減少對海外盟友的承諾，台灣面臨孤立風險，過度依賴美國，可能讓台灣重蹈烏克蘭覆轍。（圖／路透）

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