中美貿易摩擦退潮　亞洲新興經濟體面臨結構性變局

▲美國在最新一輪談判中，除了削減對中加徵關稅，也暫停將更多中國企業列入出口管制清單，中方則相應推遲對稀土出口管制的強化，並暫停對美國船舶加徵港口費用。（圖／路透）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

近期中美雙方在經貿領域的互動出現緩和跡象，尤其在2023年10月底的元首會談後，兩國在關稅、出口管制及特定產品貿易等方面相互釋出善意。這一轉變不僅牽動中美雙邊經貿關係，更將對亞洲新興經濟體產生深遠影響。過去幾年，在美國對中國大陸施加高關稅的背景下，許多亞洲國家承接了部分轉單效應，甚至成為大陸企業迂迴出口的中繼站。然而，隨著中美關稅壁壘部分降低，原有供應鏈與貿易流向可能再次調整，亞洲新興國家必須面對外需結構變化、區域競爭加劇，以及自身內需能否支撐經濟成長等挑戰。

本文將從中美摩擦緩和的具體措施出發，分析其對中國大陸及周邊新興經濟體的影響，並探討各國因應策略與未來經濟走向。

中美關稅調整 中國大陸外需策略的轉向

美國在最新一輪談判中，除了削減對中加徵關稅，也暫停將更多中國企業列入出口管制清單，中方則相應推遲對稀土出口管制的強化，並暫停對美國船舶加徵港口費用。這一系列舉措使得美國對中國大陸的平均關稅水準從先前的24%降至20%，與東協主要國家所面臨的稅率大致相當。

此一變化削弱了中國大陸透過東南亞等地進行迂迴出口的經濟誘因，因為直接對美出口的成本相對下降。在此背景下，中國大陸很可能進一步推動全方位出口擴張，以彌補過去幾年對美出口受限所帶來的成長缺口。

然而，大陸內部需求目前面臨動能不足的困境。雖然近期會議中重申擴大內需的重要性，但具體政策工具仍未明朗，加上先前刺激措施的效果已逐漸消退，未來內需成長能否接棒成為經濟支撐，仍存在高度不確定性。

因此，2026年中國大陸經濟預計將繼續由供給側驅動，需求側則可能持續處於波動與展望不明的狀態。這意味著大陸對外部市場的依賴程度可能不減反增，其出口擴張也將對其他亞洲新興國家的製造業帶來競爭壓力。

亞洲新興經濟體的機遇與結構性挑戰

中美貿易摩擦緩和，理論上對經濟結構中外需依存度較高的亞洲新興國家是一項利多。然而，現實情況更為複雜。美國對中國大陸關稅降至20%後，與東協等國家的關稅優勢差距縮小，中國大陸透過第三地轉運出口的動機減弱，這使得過去幾年部分亞洲國家因「轉單效應」獲得的出口成長難以持續。

同時，美國在與東協等國的貿易協議中納入所謂的「毒藥條款」，單方面賦予美方終止協議的權利，這使得亞洲新興經濟體可能淪為中美戰略競爭的延伸戰場，政策環境不確定性增高。

此外，中國大陸為彌補對美出口可能採取的全面出口擴張策略，將加劇全球製造業的競爭，可能導致「通膨輸出」效應減弱，甚至增加「通縮輸出」的風險。

對於以製造業為導向的亞洲新興經濟體而言，這意味著產業環境將更趨嚴峻。各國能否抵禦外部衝擊，將更取決於其內部經濟結構的韌性。

▼中國大陸為彌補對美出口可能採取的全面出口擴張策略，將加劇全球製造業的競爭，可能導致「通膨輸出」效應減弱，甚至增加「通縮輸出」的風險。（圖／資料照）



內需成為關鍵緩衝 各國政策走向分化

面對外需環境的變數，亞洲新興國家正將政策重心轉向刺激內需，以支撐經濟成長。例如，印度持續與美國進行貿易磋商，同時透過調降商品與服務稅(GST)等方式提振國內消費。近期印度通膨放緩，為個人消費提供了支持，短期內需可望成為其經濟的主要推動力。

同時，隨著區域內通膨壓力普遍緩解，多國中央銀行開始轉向或醞釀貨幣寬鬆政策，旨在為經濟提供支撐。這種由內需與寬鬆貨幣政策共同構築的防線，預計將在一定程度上抵消外需波動的影響。

然而，各國經濟結構迥異，對出口、投資與消費的依賴程度不同，這將導致其經濟對中美關係變化的敏感度與因應能力出現分化。有些國家可能憑藉龐大的內需市場安然渡過波動，而高度依賴全球供應鏈與中間財貿易的經濟體則可能面臨較大壓力。

結語

綜上所述，中美經貿關係的緩和並非單純的利多消息，對亞洲新興經濟體而言，它更像是一把雙刃劍，同時帶來機會與結構性挑戰。關稅壁壘的降低雖可能促進區域貿易流通，但也削弱了過去幾年形成的特定轉單貿易模式，並加劇了中國大陸與其他製造業國家的直接競爭。

未來，亞洲新興國家的經濟表現將更取決於其內部經濟結構的調整能力，以及能否成功激發內生成長動能。在外部環境不確定性依舊高企的背景下，強化內需、促進產業升級、維持靈活的政策應對，將是各國駕馭變局的關鍵。

全球經濟格局正在重組，亞洲新興經濟體必須在適應大國博弈新常態的過程中，找到自身的平衡點與成長路徑。

▼中美經貿關係的緩和並非單純的利多消息，對亞洲新興經濟體而言，它更像是一把雙刃劍，同時帶來機會與結構性挑戰。（示意圖／達志影像）

