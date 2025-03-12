清查公務員大陸戶籍　陸委會何必扮演「戰狼角色」？

▲政府清查公務體系人員持有中國大陸身分證、護照、定居證與居住證等情形，近日引發基層教師與公務員反彈。（圖／記者蔡紹堅攝）

●林清汶／鴻林法律事務所顧問

據報，政府清查公務體系人員持有中國大陸身分證、護照、定居證與居住證等情形，近日引發基層教師與公務員反彈；透過調查發現清查範圍已擴大至公設財團法人與公營事業，約聘僱人員亦不例外；該具結書要求公務體系人員須具結確無《兩岸人民關係條例》第9條之1定情事，未在中國大陸設有戶籍、領用中國大陸護照、身分證、定居證或居住證，如有不實願負法律責任等。

政府此舉只為凝聚仇中 何必催化兩岸緊張?

事實上，政府此舉用意何在?無非是凝聚仇中、反中共識罷了。《兩岸人民關係條例》固然有規定「臺灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照。」

然而，《兩岸人民關係條例》第1條亦規定「國家統一前，為確保臺灣地區安全與民眾福祉，規範臺灣地區與大陸地區人民之往來…」，憲法增修條文前言亦明白揭示「為因應國家統一前之需要…」

依據憲法與法律兩岸之定位係以「國家統一」作為前提，而執行此一任務者為行政院陸委會。兩岸關係條例並未廢止，「陸委會」、「海基會」依然存在，台海過去可以西線無戰事，理由何在?詎料，政府權責機關不營造和諧卻終日搞破壞兩岸關係，從兩岸旅遊、大陸學校承認等，到現今的清查公務體系人員持有中國大陸身分證，再在讓兩岸關係急凍。

兩岸的複雜關係是全世界最奇特之案例，夾雜著恩怨情仇歷史悲情與衝突，真是剪不斷理還亂；如一方在沿海部屬飛彈，另一方拼命向外國買武器提升戰力；一方戰機日日騷擾，另一方枕戈待旦增加國防軍備；但兩岸之貿易卻仍頻繁不絕有增無減。

現今政府各公部門對中國大陸的態度完全是揣摩上意，意識形態作祟，失去各機關之自主功能。如連從事教育學術機關都要介入仇中、反中行列；而維繫兩岸關係的陸委會更是火上加油，無非將兩岸關係推向兵凶戰危。

陸委會原係凝聚兩岸人民共識交流往來之機構，何必於兩岸關係當前最嚴峻之際，戰鼓風聲鶴唳之際扮演戰狼角色，不斷催化提升兩岸之緊張?

▼兩岸的複雜關係是全世界最奇特之案例，夾雜著恩怨情仇歷史悲情與衝突，真是剪不斷理還亂。（圖／路透）

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