陸配鼓吹武統就「驅逐出境」？　台灣還是自由法治國家..

▲陸配網紅「亞亞」因為在抖音帳號「亞亞在台灣」上鼓吹武統言論，遭內政部移民署廢止依親居留許可。（圖／ET資料照）

● 葉慶元／泰鼎法律事務所主持律師

近日，陸配網紅「亞亞」因為在抖音帳號「亞亞在台灣」上鼓吹武統言論，遭內政部移民署廢止依親居留許可，不但將遭強制出境，並且五年內都不得再申請來台依親。亞亞因此將被迫家庭離散，無法與先生共同養育、照顧三名年幼的子女。

移民署惡意曲解法令 陸配在抖音叫囂就足以危害國安？

筆者認為，移民署此一處分顯然是惡意曲解法令，不但違憲限制人民之言論自由，違法將亞亞遞解出境、迫使其家庭離散的結果，更將造成難以回復的損害。亞亞或其家人，除可向內政部提起訴願外，並應即向移民署、內政部或行政法院申（聲）請停止執行，以免緩不濟急。

簡言之，移民署宣稱係依據「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」第14條第4款之規定（「大陸地區人民申請依親居留，有下列情形之一者，不予許可；已許可者，撤銷或廢止其許可：四、有危害國家安全或社會安定之虞。」），廢止亞亞之依親居留許可。

然而，亞亞在抖音帳號上「鼓吹武統」之言論，雖然非常政治不正確、白目、刺耳，令人不悅，但顯然與「危害國家或社會安全之虞」的構成要件有相當之差距。

進一步說明，上開大陸地區人民來台依親居留之許可辦法，是依據兩岸人民關係條例第17條所訂定，是兩岸人民關係條例的子法，而兩岸人民關係條例第18條對於「強制出境」，係規定僅有在「『有事實足認』有危害國家安全或社會安定之虞」時，才賦予移民署強制出境之權力。

請問移民署，一個陸配如果並未在台發展組織，也沒接受共產黨的命令在台灣潛伏，光是在抖音上鼓吹武統，對於我國國家安全或社會安定，有何具體事實足以構成危害？難道我們台灣過去九年在蔡總統跟賴總統的執政下，已經危如纍卵，一個陸配在抖音上叫囂武統就足以危害我國國家安全及社會安定？

▼亞亞在抖音帳號上「鼓吹武統」之言論，雖然非常政治不正確，但顯然與「危害國家或社會安全之虞」的構成要件有相當之差距。（圖／翻攝抖音）



憲法保障人民自由 即使法律也不得任意侵害

一個自由民主法治國家的基本內涵，就是透過憲法保障人民的基本權利及自由，即使是法律，也不得任意加以侵害。而自由權利中最核心的事項，就是言論自由及人身自由。

今天一個陸配，只因為發言內容不合執政黨的黨意，讓執政黨聽了很不爽，政府就可以無視他三個子女尚且年幼，曲解法令讓她夫離子散，驅逐對岸，我們台灣還能說自己是自由民主法治國家？

「我雖然不同意你的意見，但是我誓死保衛你說話的權利。」曾經，在台灣由威權走向民主的過程中，民進黨曾不斷地疾呼社會包容、保障不同的政治理念，甚至主張人民有宣揚共產主義的自由，只要沒有具體的行動，就應該受到保障。曾幾何時，民進黨居然連一個來台依親的陸配在網路上「練肖話」都無法容忍？

筆者呼籲，移民署對於違法廢止亞亞依親居留的處分，應立即予以撤銷。如果民進黨壓力太大做不到，在亞亞依法提起行政救濟的期間，移民署也應該停止執行此一廢止依親居留的處分，允許她與夫婿及子女繼續在台灣居留，這才能彰顯台灣民主自由法治遠較對岸進步。否則，就真的是讓對岸看我國法治的笑話！

▼曾幾何時，民進黨居然連一個來台依親的陸配在網路上「練肖話」都無法容忍？（圖／資料照）

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