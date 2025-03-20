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「蔣幹」太多　曹操沒有！國民黨小心中計「團滅」？！

▲▼朱立倫 國民黨啟動公投宣示 記者會 立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲全台大罷免潮，情勢一面倒，罷免藍綠委第一階段人數為36:0。（圖／記者屠惠剛攝）

●韋安／資深媒體人

二月以來，藍綠雙方相繼發動針對對方立委的罷免連署。然而，綠營行動頻頻成案，數量已呈「十幾比零」、「二十幾比零」甚至「三十幾比零」的懸殊局面，讓國民黨基層焦慮蔓延，黨內氣氛也趨於沉重。

外界輿論與綠營支持者批評國民黨動員遲緩、應對無力，泛藍輿論內部也開始質疑其集體表現，憂心這種一邊倒的情勢，不僅象徵性不利，更重挫組織信心與士氣。

然而，問題並非來自領導或決策者的缺位，而是國民黨長期的文化結構使然。即使有清晰策略與方向，最終仍需在內部不同聲音間反覆協調與妥協。即便策略正確，也常因內部壓力而步調混亂，戰略難以落實。

這種現象，不難讓人聯想到《三國演義》中「蔣幹」的角色。口才滔滔、忠心耿耿，卻因誤判形勢、缺乏全局觀，反而誤導決策，造成自傷。國民黨內部類似聲音並不罕見，主張「以罷制罷」的論調尤為高漲，呼籲展現對等回擊。然而，這類主張在基層引發迴響後，縱使黨中央策略審慎，最終也難以不讓步。

於是，國民黨陸續展開罷免綠委行動。表面看來回應了基層要求，但實際上暴露出組織資源與動員能量的侷限。罷免戰線一旦全面鋪開，必然導致資源分散，組織耗損，而最終成果仍充滿不確定性。

過去幾場罷免與補選，國民黨始終無法突破這一結構性劣勢。若再因應內部壓力倉促應戰，結果恐怕將不是「以罷制罷」，而是「以罷自罷」，局部戰役可能演變為整體性崩盤。

這不只是戰略選擇的問題，而是源自長期組織文化與運作習慣。即使有共識與規劃，仍常因「各方需求必須平衡」的習性，不斷被調整與稀釋。即使方向正確，行動執行力也因此大打折扣。

這正是國民黨當前的關鍵挑戰：如何在內部分歧與妥協文化中，維持戰略穩定，而非一再失去節奏與主動。

一、「非正常選舉」中的結構性劣勢

回顧近年補選、罷免、公投等非常態選舉，國民黨動員效果普遍落後民進黨，幾乎難以扭轉。

2021年四大公投，國民黨發動「四個都同意」，但最後同意票僅占總選舉人數19.2%至19.9%；民進黨「四個不同意」動員則達20.8%至21.5%。雙方皆全力動員，但基層組織與議題操作，民進黨明顯佔優。

2022年台中中二選區補選，顏寬恒即便長期耕耘地方，仍不敵林靜儀，得票率分別為27.21%與31.06%。

同年，台北市萬華中正區林昶佐罷免案，泛藍陣營獲「同意罷免票」23.2%，未達25%門檻而告失敗。2023年南投第二選區補選，林明溱得票率21.8%，也不敵蔡培慧的22.8%。

唯有2023年台北市大安文山區補選，王鴻薇勝選，得票率約24.26%。然而該區為國民黨傳統優勢選區，並不足以扭轉全局。

整體而言，國民黨在非常態選舉中的劣勢已趨固定。尤其在選舉動能不足、投票率偏低時，支持者出席意願進一步受限，導致選戰反覆失利。

二、藍綠群眾動員模式的根本差異

國民黨與民進黨之間，動員模式與支持者習慣存在明顯差異，形成結構性落差。

國民黨動員邏輯更接近農耕社會。組織與支持者習慣於在大選等「固定節令」進行大規模行動，平時則相對各自為政，政治參與度有限。即使面臨罷免、公投等議題，多數支持者仍缺乏動力與連結性，難以有效啟動。

反觀民進黨動員模式更具游牧特性。政黨、社運與地方組織聯動緊密，平時即維持高度整合，能在短時間內迅速集結，發動行動。尤其選舉失利或情勢不利時，更具備轉守為攻的能力。

2024年選後，民進黨雖成雙少數政府，但因「大罷免」被視為翻轉困境的契機，迅速整合黨政媒體與民間資源。罷免聯署與動員行動節奏緊湊，效率明顯優於國民黨。

國民黨雖同步發動反制，但因基本盤動員意願與頻率不同，無法與民進黨匹敵，效果有限。

三、國民黨的集體自知之明

面對民進黨發動的「大罷免」，國民黨內外壓力交織。一方面，民進黨全黨動員迅速形成攻勢；另一方面，黨內激進聲音主張「以罷制罷」，將局勢推向正面衝突。

過去經驗顯示，國民黨在非常態選舉中動員能力薄弱，即便民進黨執政地位不穩，其組織滲透與短期動員力依然具備結構性優勢。2021年四大公投結果已是一大警訊。

若激進路線主導應對，反而可能刺激對手支持者集中動員，推高投票率，使邊緣選區更容易突破罷免門檻。雙方罷免訴求內容差異，也進一步影響動員效果。民進黨主打「國安清除中共同路人」，訴求單一鮮明，易激發危機感；國民黨則聚焦地方服務，動員張力較弱。

民意結構亦不樂觀。台灣民意基金會調查顯示，民進黨支持度37.3%，國民黨僅20.5%。若將資源投入反擊罷免戰，恐將消耗組織能量，導致整體區域守勢削弱。

此時，如何清楚評估行動邊際效益，避免陷入「光頭洗頭」式無效循環，是當前更需正視的問題。

四、國民黨需要有定力的「曹操」

當前國民黨內部論戰激烈，亟需一個能夠統整戰略、穩定步調的角色。相較於躁進的「蔣幹」，更需要具備定力與戰略眼光的「曹操」。

若繼續在罷免戰泥淖中消耗，只會資源分散、陷入被動。民進黨短期集體動員力已在過去多次選戰證明優於國民黨，硬碰硬的勝算極低。

當前或需轉換戰場，將議題拉回自身可主導領域。如「反廢死」、「反戒嚴」等議題雖具爭議，但較容易引發社會關注，有機會重建論述主導權。

近期民調亦反映國民黨論述乏力，無法有效擴大中間選民支持。針對2025年中央政府預算案，僅28%民眾認為國民黨處理適當，超過五成認為不當。

當務之急，是整合黨內聲音，避免各說各話，形成穩定且一致的論述戰線。否則，即使部分選區防守成功，整體形象仍可能下滑。

此次罷免戰，民進黨訴求鮮明，國民黨則略顯分散，動員效果有限。最終是否能穩住基本盤，取決於能否抑制躁進聲音，聚焦戰略，避免激情驅動決策。

即便罷免戰果不如預期，但若能藉此梳理論述、重建民眾信任，對2026九合一選舉仍具戰略價值。

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