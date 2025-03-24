從台灣視角看川普態度轉變　實力贏得尊重、合作開創未來

▲從過去威脅對台積電產品徵收高達100%的關稅，到如今改口說「我不怪他們，反而佩服他們」，這番言論顯示川普對台灣晶片實力的某種認可。（圖／路透）

●楊聰榮／台灣環保聯盟學術委員、中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學

美國總統川普過去提到台灣的半導體業，總是說台灣「偷走」美國晶片產業。最近還是提到這樣的說法，但是語氣卻出現微妙轉變。從過去威脅對台積電產品徵收高達100%的關稅，到如今改口說「我不怪他們，反而佩服他們」，並將矛頭轉向美國前朝政府，認為是他們的失策讓晶片產業江山拱手讓人。

這番言論不僅顯示川普對台灣晶片實力的某種認可，也為台積電與台灣政府在全球半導體供應鏈中的角色提供了新的思考角度。

台積電守住根基更走向國際 這樣的成就並非「偷竊」

從台積電的堅實布局與台灣政府的策略眼光來看，這是一場實力與合作的雙贏故事，而非單純的「偷竊」戲碼。以

台積電的實力而言，台積電無論如何都應該要開始進行全球佈局，這是台積電以技術實力，贏得全球信賴。台積電作為全球晶片代工龍頭，其成功並非僥倖，而是技術創新與前瞻布局的結果。

川普在演說中提到，台積電正在美國亞利桑那州興建「全球最大的晶片廠之一」，這不僅是對美國市場的承諾，更彰顯出台積電在全球供應鏈中的不可替代性。

根據最新消息，這座新廠預計將大幅提升美國本土的晶片製造能力，為美國減少對海外供應鏈的依賴提供實質助力。這一點連川普也不得不承認，光靠這座工廠，就能讓美國在晶片市場「取得相當大的占比」。

從台積電的角度看，這樣的成就並非「偷竊」，而是憑藉數十年深耕半導體技術、打造高效生產模式贏來的市場地位。當美國英特爾在過去的光輝歲月後逐漸失去競爭優勢時，台積電卻以靈活的代工模式和尖端製程技術，吸引了全球科技巨頭如蘋果、輝達（NVIDIA）等成為長期客戶。

如今台積電不僅守住台灣的產業根基，還主動走向國際，在美國、日本等地設廠，展現出全球化視野與責任感。川普的「佩服」，正是對這種實力的肯定。在這個時間點，台灣政府最好的策略，就是穩固半導體產業鏈，讓自己歸順返還，化危機為轉機，等待一個更容易發揮的機會。

▼台積電不僅守住產業根基，還主動走向國際，政府最好的策略，就是穩固半導體產業鏈，讓自己化危機為轉機，等待一個更容易發揮的機會。（圖／達志影像／美聯社）

川普的「佩服」 證明台灣的成功絕非僥倖

台灣政府在這場晶片爭奪戰中同樣功不可沒。面對川普上任前的關稅威脅與「產業回流」壓力，台灣並未被動等待，而是積極與美國協商，推動台積電赴美投資。這不僅化解了潛在的貿易衝突，還將台灣的晶片優勢轉化為與美國合作的籌碼。亞利桑那州新廠的建設，正是台灣政府與台積電聯手應對地緣政治風險的明證。

更重要的是，台灣政府多年來對半導體產業的長期支持，從基礎研究、人才培育到稅務優惠，奠定了台積電崛起的基礎。當川普感嘆美國因前朝失策失去晶片霸權時，台灣卻在有限資源下，將晶片產業打造為「護國神山」。

這不僅是產業政策的成功，更是台灣在全球供應鏈中找到定位的智慧。如今川普態度軟化，顯示台灣的策略已從被動防守轉為主動出擊，用合作而非對抗贏得國際尊重。

從台積電與台灣政府的角度出發，川普的言論轉變揭示了一個關鍵邏輯，真正的產業競爭不是靠關稅或保護主義，而是靠技術實力與策略合作。台積電並未「偷走」美國的晶片生意，而是填補了美國產業鏈的空缺，並在全球化浪潮中找到自己的位置。川普的「佩服」，恰恰證明台灣的成功不是僥倖，而是硬實力的展現。

更進一步看，台積電赴美設廠不僅回應了美國的需求，也為台灣開闢了更廣闊的國際舞台。在當前地緣政治緊張的背景下，台灣與美國的合作不僅能穩定全球晶片供應鏈，還能讓雙方共享經濟紅利。

川普將責任推給前朝，或許是政治修辭，但也間接承認台灣的晶片霸業已成事實，美國若想重振雄風，與其對抗不如合作。

川普從威脅到「佩服」的態度轉變，是台積電與台灣政府用實力書寫的答卷。這不僅是台灣晶片產業的勝利，也是全球化合作的一次範例。

未來隨著亞利桑那州新廠逐步投產，台美在半導體領域的聯繫將更加緊密。台灣無需懼怕「偷竊」的指控，因為真正的贏家從不靠偷，而是靠創造與分享。川普的軟化，正是這條道路的最佳註腳。

▼從台積電與台灣政府的角度出發，川普的言論，恰恰證明台灣的成功不是僥倖，而是硬實力的展現。（圖／翻攝自賴清德臉書）

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