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我對韓國的觀察　不禁反思對文化的理解是否過於表面

我們想讓你知道…韓國這個民族的韌性，其實相當驚人，他們那種一旦決定就全力以赴的精神，令人佩服，韓國能將自己的文化成功輸出到世界舞台上，靠的不是運氣，而是近乎偏執的努力與執行力。

▲▼南韓外交部大樓。（圖／CFP）

▲隨著韓流持續席捲全球，不論是音樂、影視還是時尚圈，韓國的影響力無疑已成為當代文化的重要象徵。（圖／CFP）

●小瓶子／行政人員

隨著韓流持續席捲全球，不論是音樂、影視還是時尚圈，韓國的影響力無疑已成為當代文化的重要象徵。然而，在這波風潮背後，我卻發現身邊仍有不少人對韓國人抱有偏見。有時候，這些偏見甚至根深蒂固，令人不禁反思我們對於一個文化的理解是否過於表面與狹隘。

說實話，我也不太喜歡部分韓國男性嗜菸如命以及酗酒的習慣。記得我一抵達韓國，走出機場便看見吸菸室裡煙霧瀰漫的景象，那畫面實在令人印象深刻。但這樣的文化特徵並不能成為否定整個民族的理由。

更令我無法苟同的是，部分人以「太假」、「整容過度」等刻板標籤，貶低韓國人。這些評價未免過於武斷，也忽視了許多背後更複雜的社會現象。

我們從小被教導「後天努力勝過先天條件」，可一到了外貌這件事上，卻往往一面倒地推崇自然美。沒錯，過度整形確實是一種病態，但本質上，整形不也是後天的努力嗎？除了得攢錢支付高額費用，還要忍受手術疼痛、恢復期的不適，甚至冒著失敗的風險。

當一切熬過去了，卻又被社會貼上「不真實」的標籤，這樣的付出難道不值得多一點理解與同理？當然整型也存在其缺點，尤其整型後大家看起來都差不多，確實挺困擾的。

韓國這個民族的韌性，其實相當驚人，他們那種一旦決定就全力以赴的精神，的確令人佩服。雖然我自己對「過度工作」的文化不太認同，但仍打從心裡欣賞那些對夢想執著、願意拼到底的人。韓國能將自己的文化成功輸出到世界舞台上，靠的不是運氣，而是一種近乎偏執的努力與執行力。

感情方面，韓國人表達情感的方式偏向含蓄、婉轉。相較於西方影視中動輒激情四射的場景，韓劇裡的曖昧、內斂甚至克制，反倒更貼近亞洲人習慣的情感節奏。

但在這裡也要提醒各位姊姊妹妹們，不要太沉迷韓劇中的浪漫粉紅泡泡，真實世界中的韓國男人沒那麼浪漫啦！還有，根據我研究韓劇的心得，韓國歐巴有一個很厲害的把妹招式，就是他們會用穿在自己身上的大衣把女主角給包起來，不過這招不夠帥的可千萬別亂試，不然一定會被揍得很慘很慘。

至於在國際體育賽場上，韓國選手有時會被批評假動作過多，雖然這不是值得鼓勵的行為，但某程度上也展現了他們強烈的求勝意志。這份不遮掩的企圖心，有時反而讓人感到一種直接而坦率的可愛。

再談談文化誤解的部分，例如那句讓人啼笑皆非的「孔子是韓國人」。其實這說法並不代表主流意見，反而是某些媒體故意斷章取義所導致的誤會。韓國與中國文化歷史交織深厚，孔劉、孔曉振這些韓星就是孔子的後代，所以難免讓少數人拿此做文章。

▼感情方面，韓國人表達情感的方式偏向含蓄、婉轉，韓劇裡的曖昧、內斂甚至克制，反倒更貼近亞洲人習慣的情感節奏。（圖／達志影像）

▲▼首爾江南。（圖／達志影像）

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