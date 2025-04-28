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關於「426上凱道」的觀察與感想　有4點值得一提！

我們想讓你知道…426讓國民黨展現出風雨同舟的團結景象，主訴求雖略嫌生硬，不到位，但指標性人物高呼「反中共，要求停止軍演，停止大罷免」，仍然有其新意，後續發展值得關注。

▲▼國民黨主辦426「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」大型集會活動，立法院長韓國瑜率黨籍立委上台。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨主辦426「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」大型集會活動，立法院長韓國瑜率黨籍立委上台。（圖／記者李毓康攝）

●游盈隆／台灣民意基金會董事長

426指的是兩天前由台灣最大在野黨/中國國民黨所發動，民眾黨積極響應的一場大規模凱道群眾抗爭與示威活動。從規模來看，這無疑是今年迄今最大的一場群眾集會，現場喊出破25萬人，但合理推估應在8-10萬之間，超過年初民眾黨「111釘孤枝」7-8萬的盛況，更讓罷團419遊行相形失色。

只憑人數多寡論斷活動成功與否　既不恰當也不公允

國民黨畢竟是台灣最大在野黨，擁有從中央到地方龐大的政治與人力資源，舉辦一場攸關黨生存發展的抗爭行動，本就應該有正規軍的模樣。

罷團419行動，嚴格來講，並非民進黨主辦，只能算是游擊隊；臨時起意就能吸引3-5萬人參與，已經很不容易。所以，拿419比426，就好像游擊隊比正規軍，沒多大意義。

從主要訴求看，「反綠共 戰獨裁」是這次活動的主訴求。「反綠共」對絕大多數人來講都是一個新名詞，參與活動的人跟著喊，其實似懂非懂，不甚清楚。至於「戰獨裁」，很明顯劍指今上賴清德，不滿賴的作風。兩訴求都有議論空間。

關於反綠共，充其量原本只是有些藍營名嘴的用詞，竟然會被當成堂堂大黨的活動主訴求，相當不可思議。這主要是因為，近期傳出民進黨府院黨及立院黨團被共諜長期滲入，全面淪陷，多人被收押或偵辦中，明顯曝露嚴重國安危機，但相關高層紋風不動，不當一回事。

在野黨強烈批評，砲火四射，並點名國安會祕書長吳釗燮下台，合情合理，但硬說成「綠共」卻反而模糊焦點，威力與殺傷力都大減。畢竟，在台灣人的認知世界，要強把民進黨和共產黨畫等號，是難以接受的。

關於「戰獨裁」，獨裁是不好的、不當的、不應該的，這是過慣民主自由生活方式人們普遍的認知。政治學對獨裁(Dictatorship)有非常豐富且嚴謹的定義和討論。簡單地說，獨裁就是最高統治者權力不受節制，他/她可以為所欲為，獨斷獨行。

準此而觀，習近平是獨裁者，賴清德不是。習在中國想做甚麼，就做甚麼，甚至，不想做甚麼，就可以不做甚麼；賴在台灣，無法比照。所以，賴直嗆「戰獨裁，應該去北京天安門」，也不無道理。

426讓國民黨展現團結景象　主訴求略嫌生硬但仍有新意

一、國民黨主席朱立倫在台上公開大聲地喊出「我們反中共，也要反綠共」，這是他第一次公開高喊反中共，很有 guts，很接台灣地氣，台上一干國民黨要人，多數表情尷尬，台下卻有不少群眾熱烈呼應。

蔣萬安最近也公開講「想消滅中華民國的是共產黨和民進黨」。蔣朱先後出現反共言論，雖也拖民進黨下水，但微言大義，不可不察。

二、韓國瑜出場還是與眾不同，場內歡聲雷動。他的三把刀理論，基本上契合台灣現今內外情勢。他一提再提中華民國，同時向中共喊話，呼籲中共停止軍演，這也是第一次；同時，他呼籲民進黨立刻停止大罷免。民進黨發言人抨擊他立法院長身分不應當出席這戲活動，很奇怪，更顯氣量狹小。

三、黃國昌率多位民眾黨立委和民意代表大陣仗助陣，慷慨激昂演說，大聲幫柯文哲喊冤，痛批賴清德獨裁，宣示投入反對大罷免。

這一幕既有強化藍白合，也有力挺朱立倫的味道。未來藍白在國會，以及2026地方選舉，更加合作已成定局，對綠營會帶來多大衝擊，值得觀察。

四、毫無疑問地，426讓國民黨展現出風雨同舟的團結景象，該來的人都來了，這是2024總統與立委選舉結束後的第一次。主訴求雖略嫌生硬，不到位，但指標性人物高呼「反中共，要求停止軍演，停止大罷免」，仍然有其新意，後續發展值得關注。

▼毫無疑問地，426讓國民黨展現出風雨同舟的團結景象，該來的人都來了，這是2024總統與立委選舉結束後的第一次。（圖／記者李毓康攝）

▲▼國民黨主辦426「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」大型集會活動。（圖／記者李毓康攝）

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台大政研所碩士、美國北卡羅萊納大學政治學博士。曾任台灣政治學會會長、凱達格蘭學校副校長、海峽交流基金會副董事長、民主進步黨副秘書長等職務，現任台灣民意教育基金會董事長。

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