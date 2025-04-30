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政治不能只剩下消滅政敵　臺灣未來將在撕裂中灰飛煙滅

我們想讓你知道…大罷免的明天過後，或許解決了朝小野大，臺灣的未來也將在激烈的社會撕裂中灰飛煙滅。當容不下異己、不讓對手有活路的全面獵殺，共好的命運共同體就不可能存在。

▲▼柯建銘南下探望陳菊未見。（圖／翻攝自Facebook／柯建銘）

▲這次出現朝小野大的少數執政，卻對在野政黨給予全面性的打擊，這已經給臺灣政治帶來前所未有的危機。（圖／翻攝自Facebook／柯建銘）

●衣冠城／自由撰稿人

我國憲政設計原本就存在極大的缺陷，但是起碼存在一些基本對民主的尊重與運作的共識，勉強都撐過來。這次同樣出現朝小野大的少數執政，卻因為執政者缺乏民主素養加上執拗的性格，對社會少數群體與不同意見進行追殺與獵巫，對在野政黨利用司法、媒體和群眾給予全面性的打擊，這已經給臺灣政治帶來前所未有的危機。

掀桌式的罷免、司法手段　只為滿足執政的私慾

基於國民主權，國會本就是國家政治中心，無論總統制或內閣制，許多國家巍峨的國會殿堂往往成為首都的地標，以彰顯其崇高的政治地位。國會對於行政權力，無論是對總統或行政院長予以監督與防治濫權更是天職。過去民進黨在野時，也主張過強化國會權力，現在再度少數執政，又反對在野黨的修法，實在是典型的雙標。

基於責任政治與定期改選的民主機制，避免無止盡的政治惡鬥，對民意代表進行罷免的國家也不多見。現在又以預算被在野黨阻擋為由，展開掀桌式的大罷免，否定選舉結果，這已經接近憲政革命，造成國家混亂。

不只如此，對於在野黨的反制罷免活動，民進黨政府竟然對活動人士與黨部進行搜索，製造寒蟬效應，這是繼收押民眾黨主席柯文哲後再度的對在野黨出手，試圖用行政與司法的手段改變政治生態，以滿足長期執政的私慾。

不只是對在野黨，民進黨及其側翼對民進黨內不同意見的黨內大老、同志也同樣不手軟，從林濁水、呂秀蓮到陳水扁只要不同於當權者的言論也同樣遭到圍剿。

至此，臺灣政治淪為權力鬥爭的競技場，完全忘記政治存在的目的與本質，臺灣政治的危機恐怕不只是威權復辟，而是體系的僵死與崩潰。

▼臺灣政治淪為權力鬥爭的競技場，完全忘記政治存在的目的與本質。（圖／記者林敬旻攝）

▲419反統戰大遊行，民眾上凱道抗議。（圖／記者林敬旻攝）

政府失能、人民失望　將臺灣帶入貧窮與戰爭

亞里斯多德說，人是政治的動物，而政治的目的在提供人民美好的生活，增進「幸福感」，而當前臺灣的政治離這樣的目標卻漸行漸遠，臺灣面對川普重返白宮對全球政治經濟的衝擊，雙手奉上護國神山的半導體產業，對美國大開國門，至於臺灣產業的前景與市民生活卻一籌莫展。

政府失能，人民失望，賴清德政府的選擇不是兩岸和解、政黨休兵、尊重法治、廣開言路，而使從根本上除掉人民政治生活的正當運作與美好生活的想像，讓政治只剩下惡鬥與仇恨，並消滅政敵。

政治運作的方式，特別是民主政治是言說，通過理性的表達、討論、說服所建構的一套具有倫理性質的生活秩序，當政治只剩下宣傳與暴力，政治體就變成的監獄，政治也久不存在。

政治是可能的藝術，也是存續的藝術，政治不只是滿足一人一黨的權力慾望與財富搜刮，而是讓生活在這個共同體中的每一個人甚至每一個世世代代都有生活的空間與永續發展的機會。

民進黨以其意識形態為名對內箝制人民權利，在兩岸之間激化矛盾，我們失去討論的空間，自然不會激發各種可能性的想像力，將臺灣帶入貧窮與戰爭更不可能讓這個政治體的未來帶來發展與繁榮。

獨裁者最擅長的就是用民主的方式或口吻摧毀民主；最樂見的就是人民普遍對民主失望，對迫害噤聲，獨裁者用泥巴戰與烏賊戰，讓人民對政治感到迷惑，想要逃避。

政治作為公共生活的一部分，作為實際改變生活的工具，特別是在民主社會中的參與與討論的公共性與開放性都被清除殆盡。所謂的民主政治就只剩下投票的形式和不堪聞問的扒糞、潑髒水以及作為消費與宣洩的野臺戲，讓人掩耳避走，摀鼻繞道。如此從根本腐蝕政治的本質，排除正常健康的大眾參與，正好為威權獨裁鋪路。

大罷免的明天過後，或許解決了朝小野大，臺灣的未來也將在激烈的社會撕裂與高漲的仇恨情緒中灰飛煙滅。當容不下異己、不讓對手有活路的全面獵殺，共善、共好的命運共同體就不可能存在。

▼大罷免的明天過後，或許解決了朝小野大，臺灣的未來也將在激烈的社會撕裂與高漲的仇恨情緒中灰飛煙。（圖／記者林敬旻攝）

▲419反統戰大遊行，民眾上凱道抗議。（圖／記者林敬旻攝）

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