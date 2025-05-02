美元、美股、美債三殺意涵　小插曲或大亂流？

▲川普總統就任百日以來，對貿易夥伴發動關稅戰，引發投資人對全球經濟展望疑慮。（圖／達志影像／美聯社）

●文／三普經

川普總統就任百日以來，對貿易夥伴發動關稅戰，引發投資人對全球經濟展望疑慮，全球金融市場大幅動盪，美國標普500指數下跌7.8％，10年期公債殖利率下跌39個基本點、美元指數則貶約9％，英國經濟學人雜誌更在新的一期雜誌封面上將美國國鳥—白頭老鷹身纏滿繃帶，3根羽毛掉在地上，以此嘲諷美國經濟已傷痕累累。

投資人憂心忡忡 美國經濟成長放緩已成定局

比較值得注意的是，在這一波股市重挫的過程中，市場傳出川普政府除了關稅手段之外，有意逼迫美國政府公債持有人強制將手中持有部位轉換成百年無息債券，以降低美國政府利息支出成本，即所謂海湖莊園協議。

加上川普想要開除聯準會主席鮑爾，市場擔心聯準會獨立性受損，投資人紛紛抛售美債，導致美債殖利率從4月初的4.0％上揚至4.5％，形成美股、美債、美元三殺的局面。

之後川普政府身段放軟，聲稱與一些國家已達成貿易協議，最終關稅應該有下降空間，另外川普也表示不會開除鮑爾，試圖緩和市場對川普政策的疑慮，金融市場開始反彈，也有人認為4.5％短期內已形成美國10年債殖利率的天花板。

投資人至今仍是憂心忡忡，美國經濟成長放緩已是定局，通膨上升幅度仍是未知數，取決於未來關稅增加幅度以及供應鏈的調整狀況，但企業獲利前景下修勢必衝擊股票估值，加上聯準會未來降息態度也將影響市場資金及投資人信心，因此美股及美債未來走勢仍充滿不確定性。

整個震盪過程，美元走勢將扮演關鍵角色。一旦美元回穩，顯示投資人對美國金融市場仍有信心，股債仍有重回多頭市場可能。

但若美元持續走弱，投資人就不要對美元計價金融資產抱持太大希望，適度將美元資產分散至其他貨幣才是安全的做法。

▼美國經濟成長放緩已是定局，通膨上升幅度仍是未知。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

川普偏好弱勢美元政策 短期已讓市場風向轉變

由於川普讓美國再次偉大的主要手段，正藉由高關稅吸引廠商至美國投資，希望提振美國的製造業，因此川普明顯偏好弱勢美元政策。

顯然這與過去美國政府所主張的強勢美元政策明顯不同，短期內已讓市場風向轉變！美元指數由1月底的109至4月底跌破100。相對面而言，日圓匯價從155升值至140、歐元從1.03升值至1.14，這些匯價將對日本及歐洲經濟前景及企業獲利產生陰霾。

然而，市場顯然並不認為這些價位已是滿足點，主要焦點仍在於川普政府的關稅政策走向、美國財政赤字以及政府債務狀況。

雖然本文不認為，美元做為國際主要交易貨幣的角色會在短期有所變化，但接下來6月份美國政府將有近6兆美元的公債到期，另外共和黨希望在5月底前在國會通過提高舉債上限及減稅法案，目前看來似乎仍有相當難度。加上，一旦通過減稅法案，市場恐擔心美國政府債務將持續攀升，不利美元及美債未來走勢。

雖然川普信誓旦旦，關稅政策及政府瘦身將改善美國經濟體質及政府財政狀況。但誠然而言，他需先穩定市場信心才行。否則，時不我予！就如同經濟學人雜誌所言，還剩下1,361天的川普任期，金融市場仍將充滿不確定性，投資人要綁好安全帶才行。

▼川普讓美國再次偉大的主要手段，正藉由高關稅吸引廠商至美國投資，希望提振美國的製造業，因此川普明顯偏好弱勢美元政策。（示意圖／pixabay）

►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。