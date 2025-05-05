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濫用司法打壓政治對手　將造成台灣人對民進黨的「信任崩解」

我們想讓你知道…賴政府如果繼續意氣用事，面對民意的不滿，不懂得謙卑檢討，繼續濫用司法打壓政治對手，長期必然會造成台灣人對民進黨的信任崩解！

▲▼ 國民黨主辦426「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」大型集會活動 。（圖／記者李毓康攝）

▲ 國民黨主辦426「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」大型集會活動 。（圖／記者李毓康攝）

●劉宗夏／金融分析者

團結對國民黨來講向來都是困難的功課，近幾次的總統大選國民黨落敗幾乎都跟團結有關，地方選舉也在某些藍大於綠的區域，因為地方山頭互相掣肘，拱手把地方讓給民進黨的立委，雖然藍綠都有團結的問題，但顯然藍的問題更大！

不對等打擊政敵　標準明顯不對等

賴清德上台後，柯文哲被司法對付，先不論他清白與否，民進黨用司法跟媒體打壓的很明顯，而國民黨因為在立法院的合作，藍白合的戰略方向很清楚，所以不管國民黨高層還是藍營立委都大聲幫柯文哲說話，希望民進黨不要用司法迫害柯文哲。

但是這樣反而讓一些中間偏藍或者藍營中不喜歡柯文哲的人有意見，所以在之前的民調可以看出來國民黨支持度並沒有因為藍白合受益，反而是民眾黨支持度有明顯回升，而在一開始跟民進黨的互相罷免戰當中，可能因為顧及中間選民的觀感，沒有很積極投入。

而賴清德一開始也是扭捏作態，好像大罷免跟他無關，都是民間團體的事，但其實他們早就積極動起來！所以就可以看見藍綠初期在互相罷免上行動的差距，綠營遙遙領先，藍營還因為準備不及，鬧出死人連署的風波，讓民進黨抓到把柄抄國民黨的家。

雖然說國民黨自己也要檢討，是不是因為準備不夠，或者急於求成，讓自己陷入這樣的窘境，該認錯的就要認，但是民進黨明顯濫用司法，不對等的打擊政敵，稍微客觀的人都看在眼裡，對民進黨自己人和對國民黨的標準明顯不對等。

對外無談判能力、對內迫害對手　造成台灣嚴重撕裂

在426廣大人民上街頭抗議民進黨的獨裁作為後，賴清德不但不思檢討，更是乾脆不演了，直接下令積極投入大罷免，但就是這種既虛僞又霸道的風格，反而讓原本分裂的藍營因為受到迫害團結，部分之前不滿國民黨的中間選民，也開始因為民進黨濫用司法開始同情國民黨。

本來分裂的藍營，加上後柯文哲時代受損的民眾黨，就算順利藍白合，這樣的合作力量能否贏過執政的民進黨還有疑問？但是賴清德政府這種虛偽又陰狠的作風，讓之前本來觀望的部分藍營歸隊，中間選民也不滿賴政府對外無談判能力為台灣爭取利益，對內卻迫害政治對手，造成台灣嚴重的撕裂。

近期多份民調顯示賴清德的不滿意度激增，甚至出現死亡交叉，也是整體台灣人民對於這一個對外無法維護台灣利益，對內卻造成台灣極大分裂的政府不滿的體現，賴政府如果繼續意氣用事，面對民意的不滿，不懂得謙卑檢討，繼續濫用司法打壓政治對手，長期必然會造成台灣人對民進黨的信任崩解！

▼近期多份民調顯示賴清德的不滿意度激增，甚至出現死亡交叉，也是整體台灣人民對內卻造成極大分裂的政府不滿的體現。（圖／記者林敬旻攝）

▲雙十國慶，總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）

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