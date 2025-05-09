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全球反川脫美　「大罷免」逆風難行

我們想讓你知道…但近日三場大選的結果都證明，疑美反川才是新的勝利方程式，對川普卑躬屈膝則只有喪權辱國的既視感。賴清德和民進黨想要逆風贏得大罷免，遠遠沒有想像中的容易。

▲▼賴清德出席 歐戰勝利80週年紀念茶會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲綠營對大罷免熱度不減，但國際經濟的衝擊卻動輒蓋過大罷免議題，讓人民不得不關注。（圖／記者屠惠剛攝）

●單厚之／資深媒體人

大罷免罷藍委二階段連署進入最後衝刺，已有多個罷團送件，仍未送件的也傳出多已超標完成，綠營支持者大為振奮，認為大罷免的結果可能遠超過原本預期。但這一切卻不敵台幣連兩天大幅升值，各家網銀APP都被換匯用戶擠到當機，出口商一片哀嚎，央行總裁楊金龍親自出面開記者會，聲稱有「炒匯禿鷹」，希望預期心理「到此為止」。

賴清德總統也接著透過影片向全民喊話，強調台美談判不會提及匯率，但政治人物鎖定匯率議題進行炒作，造成市場的誤導和非理性的預期心理，「身為總統，我必須再次強調，政黨可以競爭，國家不能犧牲」，「我也要請有心人士，不要再刻意散佈不實訊息」。

綠營對大罷免熱度不減　但經濟衝擊卻蓋過議題

這一幕就是台灣大罷免的現實縮影，綠營對大罷免熱度不減，但國際經濟的衝擊卻動輒蓋過大罷免議題，讓人民不得不關注。民進黨持續投入大罷免，希望能在川普給的90天關稅寬限期內贏得大罷免，甚至不惜將匯率都扣到在野黨的頭上。

大罷免最終的勝負，就看經濟衝擊和罷免投票日哪個先到，不管朝野誰輸誰贏，全民注定都是輸家。

近期市場盛傳海湖莊園協議，美國要求新台幣升值，央行在5/1就發布5點聲明駁斥，強調美國財政部並未要求新台幣升值，媒體報導與事實不符。不料，隔天新台幣對美元就見到30字頭，更是跌破30看到29，逼得楊金龍和賴清德不得不出面喊話。

台幣連續兩天都升值超過3%，台幣對美元升了接近2元，出口商一片哀嚎，任何產業都無法應對6%的匯損，更影響產商的報價。

對一般民眾而言，未持有美金者，除非要出國旅遊，短期之內並不會感受到台幣升值的好處，薪水不會變多、消費也不會變便宜；而持有美金的民眾，則立刻就感受到海外資產縮水之痛。

楊金龍將台幣升值歸咎於「外匯禿鷹」、賴清德則歸咎於「政治禿鷹」，本質上都是卸責，認為這不是自己的問題。但歸根究底，還是賴清德政府自己造成的預期心理。

川普上任後台積電赴美投資，政府不敢有任何意見，還幫著擦脂抹粉，賴清德拉著魏哲家在總統府開記者會，聲稱是「台灣的時刻，更是台美關係歷史性的時刻」。

川普宣布對等關稅後，台灣是繼越南之後，第二個表態屈從的國家，從頭到尾沒有一句硬話，國人跟國際資金根本不相信賴政府有守住匯率的決心。反觀跟台灣處境類似，還有美國駐軍壓力的日本和韓國，對美國的態度就堅持得多，匯率也穩定得多。

川普關稅衝擊大罷免，3月時網紅亞亞案吵得如火如荼，賴清德和民進黨的民調來到歷史新高，每天都是抗中保台和大罷免的新聞；對等關稅一宣布就衝散了大罷免的熱度，每天都是國際經濟的新聞，賴清德的民調也出現死亡交叉，民進黨支持度也隨之下滑。

但賴清德和民進黨的頭已經洗了一半，所有公職人員都已經全面投入協助連署，根本不可能停手，只能硬著頭皮撐下去。川普宣布暫緩對等關稅90天，讓民進黨看到一絲曙光，可望在民眾對關稅衝擊有感之前，先行完成大罷免投票，所以連特別預算都大灌水夾帶補助台電、全民韌性，只為了繼續累積相罵本，升高朝野對立、激發支持者投票意願。

但天不從人願，雖然對等關稅還沒有結果，預期心理已經提前發酵，台幣大幅升值對經濟和民生的衝擊並不小於關稅，民進黨並沒有90天可以玩大罷免。偏偏美中關稅談判上，美國也沒有取得明顯的優勢，民進黨連精神勝利法的宣傳也不可得。

▼對等關稅一宣布就衝散了大罷免的熱度，每天都是國際經濟的新聞，賴清德的民調也出現死亡交叉，民進黨支持度也隨之下滑。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院院會 停擺 民進黨在議場中間擺設 大型 罷 字。（圖／記者屠惠剛攝）

蔡英文親美抗中是因應局勢　到了賴清德變成逆流而行

蔡英文執政時期，中國因為之前的高速成長而過度自信，戰狼的高姿態引發國際社會的高度不滿，反中、抗中成了國際社會的主流。

在這樣的大氛圍下，綠營抗中保台自然無往不利，政治提款機裡的錢永遠都提不完。雙少數執政的賴清德不僅延續這樣的路線，更變本加厲以民粹操作大罷免，希望能藉此達成和蔡英文一樣的完全執政。

但賴清德顯然低估了川普的殺傷力，從4月2日川普宣布無差別的對等關稅後，國際情勢就急速反轉。

歐盟、加拿大、中國都紛紛祭出反制措施，日、韓和東南亞國家雖然無力進行關稅戰，卻也盡力和川普周旋，同時尋找替代的市場和方案，儘可能分散風險、降低衝擊。而全球第二大經濟體中國，也自然成為世界各國不得不打交道的對象，中國也趁勢表達開放的態度，改善和世界的關係。

川普對世界各國的輕視和掠奪的心態，讓反川脫美成為當下國際社會的主旋律，各國在不得不應對同時，也儘可能的降低對美貿易的依存，以免未來隨時可能受川普要脅。全世界所有國家，只剩下賴清德政府還在高喊「脫中入北」，要繼續提高對美國的貿易依存度。

蔡英文當時的親美抗中是因應國際局勢，順流而行事半功倍，而到了賴清德則變成逆流而行，困難重重。賴清德和民進黨或許認為台灣抗中、反中的根基深厚，足以讓民眾「肚子扁扁，也要挺大罷免」。

但近日加拿大、澳洲、新加坡三場大選的結果都證明，疑美反川才是新的勝利方程式，對川普卑躬屈膝則只有喪權辱國的既視感。賴清德和民進黨想要逆風贏得大罷免，遠遠沒有想像中的容易。

▼蔡英文當時的親美抗中是因應國際局勢，順流而行事半功倍，而到了賴清德則變成逆流而行，困難重重。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文頒授賴清德等13位政務官員勳章。（圖／總統府提供）

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資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

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