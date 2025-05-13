新教宗與美國天主教　歷史傳承與未來發展

▲教宗良十四世在梵蒂岡會見樞機主教時發表講話。（圖／路透）

●楊聰榮／中台灣教授協會理事長、任教於台灣師範大學

隨著新一任天主教教宗的人選成為全球關注焦點，美國社會也再次投射出對天主教未來角色的想像與焦慮。天主教雖不是美國最大的宗教派別，但其歷史地位、社會網絡與政治影響力卻不容忽視。面對世俗化與文化分歧日益擴大的今天，新任教宗是否能引領美國天主教信仰走出過去的陰影、重新凝聚信徒與價值共識，成為一個值得討論的命題。

讓天主教在美國成為建構者 將是新教宗無可迴避的歷史功課



回顧美國天主教的發展路徑，其歷史本質是一段「從邊緣走向主流」的社會整合史。從17世紀馬里蘭殖民地的少數貴族信仰，到19世紀歐洲移民潮中愛爾蘭、義大利與波蘭裔信徒的大量湧入，天主教社群曾長期處於被排斥、誤解甚至歧視的位置。

無論是原有移民的排外攻擊，或者是民眾對天主教徒對教皇忠誠問題的質疑，都使天主教徒必須付出額外的貢獻，天主教相關的學校、醫院、教區與慈善機構都成為他們在美國扎根的基礎。

真正的轉捩點出現在20世紀，尤其是約翰·F·甘迺迪在1960年成為首位天主教美國總統。他以政教分離為立場，打破了對天主教政治參與的禁忌，也象徵著天主教徒已不再被視為外來者。

此後天主教不僅活躍於社會議題，如反對種族隔離與提倡勞工正義，更在文化與教育領域建立起強大影響力，如聖母大學等天主教大學成為學術與信仰的橋梁。

一直到目前為止，當代的天主教正面臨深刻的信任與方向危機。一方面，美國社會的世俗化與價值多元趨勢，使得許多年輕人與教會疏離。另一方面，天主教內部的醜聞與政治化傾向，亦削弱其道德權威。

在教義立場上，美國天主教徒對墮胎、同性婚姻、移民等議題的看法分歧嚴重，拉丁裔與白人信徒間的政治傾向也不盡相同。天主教已不再是一個可簡化為單一立場的群體，而是一個內部充滿張力的信仰共同體。

新任教宗所面對的挑戰，不僅是全球性的宗教與社會變局，更要設法回應美國教會內部的多元張力。他是否能以更具包容性的語言重新詮釋信仰核心？能否在維護教義與尊重人權之間找到倫理的中道？這將直接影響天主教在美國公共生活中的未來角色。

值得注意的是，教宗方濟各在任期內強調對環境保護與貧困議題的關注，曾獲得部分自由派美國信徒的好感。對於社會道德與家庭議題的保守立場，仍為保守派提供重要支撐。新任教宗必須重塑為更明確的取向，亦將牽動美國教會的未來政治與文化路線。

總結而言，教宗的更替對美國天主教並非單純的宗教領袖輪替，更是一次信仰與社會契約重新定義的契機。在跨族裔、多元價值與信任重建的挑戰下，如何讓天主教在美國不只是歷史的見證者，而是未來共同體的建構者，將是新教宗無可迴避的歷史功課。

這不僅關係到美國信徒的精神寄託，也關係到信仰在自由社會中如何不失其道德指南的功能。

▼天主教新任教宗良十四世。（圖／路透）

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