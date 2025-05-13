ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

新教宗與美國天主教　歷史傳承與未來發展

我們想讓你知道…在跨族裔、多元價值與信任重建的挑戰下，如何讓天主教在美國不只是歷史的見證者，而是未來共同體的建構者，將是新教宗無可迴避的歷史功課。

▲▼教宗良十四世在梵蒂岡會見樞機主教時發表講話，「良十四世」名號既向歷史致敬，也是在回應AI所帶來的新社會危機。（圖／路透）

▲教宗良十四世在梵蒂岡會見樞機主教時發表講話。（圖／路透）

●楊聰榮／中台灣教授協會理事長、任教於台灣師範大學

隨著新一任天主教教宗的人選成為全球關注焦點，美國社會也再次投射出對天主教未來角色的想像與焦慮。天主教雖不是美國最大的宗教派別，但其歷史地位、社會網絡與政治影響力卻不容忽視。面對世俗化與文化分歧日益擴大的今天，新任教宗是否能引領美國天主教信仰走出過去的陰影、重新凝聚信徒與價值共識，成為一個值得討論的命題。

讓天主教在美國成為建構者　將是新教宗無可迴避的歷史功課

回顧美國天主教的發展路徑，其歷史本質是一段「從邊緣走向主流」的社會整合史。從17世紀馬里蘭殖民地的少數貴族信仰，到19世紀歐洲移民潮中愛爾蘭、義大利與波蘭裔信徒的大量湧入，天主教社群曾長期處於被排斥、誤解甚至歧視的位置。

無論是原有移民的排外攻擊，或者是民眾對天主教徒對教皇忠誠問題的質疑，都使天主教徒必須付出額外的貢獻，天主教相關的學校、醫院、教區與慈善機構都成為他們在美國扎根的基礎。

真正的轉捩點出現在20世紀，尤其是約翰·F·甘迺迪在1960年成為首位天主教美國總統。他以政教分離為立場，打破了對天主教政治參與的禁忌，也象徵著天主教徒已不再被視為外來者。

此後天主教不僅活躍於社會議題，如反對種族隔離與提倡勞工正義，更在文化與教育領域建立起強大影響力，如聖母大學等天主教大學成為學術與信仰的橋梁。

一直到目前為止，當代的天主教正面臨深刻的信任與方向危機。一方面，美國社會的世俗化與價值多元趨勢，使得許多年輕人與教會疏離。另一方面，天主教內部的醜聞與政治化傾向，亦削弱其道德權威。

在教義立場上，美國天主教徒對墮胎、同性婚姻、移民等議題的看法分歧嚴重，拉丁裔與白人信徒間的政治傾向也不盡相同。天主教已不再是一個可簡化為單一立場的群體，而是一個內部充滿張力的信仰共同體。

新任教宗所面對的挑戰，不僅是全球性的宗教與社會變局，更要設法回應美國教會內部的多元張力。他是否能以更具包容性的語言重新詮釋信仰核心？能否在維護教義與尊重人權之間找到倫理的中道？這將直接影響天主教在美國公共生活中的未來角色。

值得注意的是，教宗方濟各在任期內強調對環境保護與貧困議題的關注，曾獲得部分自由派美國信徒的好感。對於社會道德與家庭議題的保守立場，仍為保守派提供重要支撐。新任教宗必須重塑為更明確的取向，亦將牽動美國教會的未來政治與文化路線。

總結而言，教宗的更替對美國天主教並非單純的宗教領袖輪替，更是一次信仰與社會契約重新定義的契機。在跨族裔、多元價值與信任重建的挑戰下，如何讓天主教在美國不只是歷史的見證者，而是未來共同體的建構者，將是新教宗無可迴避的歷史功課。

這不僅關係到美國信徒的精神寄託，也關係到信仰在自由社會中如何不失其道德指南的功能。

▼天主教新任教宗良十四世。（圖／路透）

▲ 天主教新任教宗良十四世。（圖／路透）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►完封勝！古林睿煬超越了過去的自己　一顆耀眼的星星在北海道發亮

►借古制今？　陳年舊策難應賴時新

►黃仁勳美食聲量地圖2.0！　AI教父欽點「台灣國民小吃」TOP 10

►習近平訪俄　聯手對抗美關稅戰

投稿
申訴
關鍵字: 楊聰榮 雲論 教宗 天主教 美國 良十四世

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
川普提到「統一、和平」？　其實是談對中經貿、不是台..
新教宗與美國天主教　歷史傳承與未來發展
賴清德的週年慶　三面作戰、四面楚歌
國際火線／照她的形象：趙麗穎形塑陸劇「大女主」面貌..
當民主不再是美國語言　台灣在川普時代的價值外交挑戰

推薦閱讀

賴清德的週年慶　三面作戰、四面楚歌

當民主不再是美國語言　台灣在川普時代的價值外交挑戰

貓咪討厭的4種氣味！不避開會中毒...

民進黨「反核神主牌」踢到鐵板　為何非要與主流民意對..

美元貶值的逆襲

新教宗與美國天主教　歷史傳承與未來發展

黃仁勳美食聲量地圖2.0！　AI教父欽點「台灣國民..

完封勝！古林睿煬超越了過去的自己　一顆耀眼的星星在..

借古制今？　陳年舊策難應賴時新

賴清德、民進黨民調遭遇重大危機　滿意度被川普打個滿..

相關文章

川普評美中談判「突然提統一」　國務院澄清：對台政策不變

川普評美中談判「突然提統一」　國務院澄清：對台政策不變

美中貿易談判近期出現重大突破，美國總統川普（Donald Trump）12日在白宮宣布，中國已同意「全面開放市場」，他認為此舉對兩國雙方都有..

4小時前

美中談判早有鋪陳！秘密會晤3周前就展開　專家：這國先低頭

美中談判早有鋪陳！秘密會晤3周前就展開　專家：這國先低頭

北京同意撤非關稅壁壘　川普：若90天談判破局「會再調高關稅」

北京同意撤非關稅壁壘　川普：若90天談判破局「會再調高關稅」

保留籌碼！　路透：中國完全取消稀土出口管制可能性不大

保留籌碼！　路透：中國完全取消稀土出口管制可能性不大

美中貿易戰降溫！　高盛最新報告曝美經濟衰退機率

美中貿易戰降溫！　高盛最新報告曝美經濟衰退機率

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

賴清德的週年慶　三面作戰、四面..

賴清德的週年慶　三面作戰、四面..

當民主不再是美國語言　台灣在川..

貓咪討厭的4種氣味！小心中毒

民進黨「反核神主牌」踢到鐵板　..

美元貶值的逆襲

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面