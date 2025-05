川普提到「統一、和平」？　其實是談對中經貿、不是台海議題

▲美國與中國達成關稅協議,川普於5/12在白宮的記者會討論美中貿易問題,也提到會和習近平通話談貿易談判的事。(圖/達志影像/美聯社)

●文/US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站

​美國與中國達成關稅協議,川普於5/12在白宮的記者會討論美中貿易問題,提到財政部長和中國代表討論降低關稅,也提到會和習近平通話談貿易談判的事。他認為中國降低管制開放市場,將有助於引入美國投資及提振中國就業,「對經濟整合及和平是好事一樁」( I think it’s going to be great for unification and peace)。

​

但就是這個「great for unification and peace」可能會引起聽者疑惑,畢竟在涉中議題上「unification」可能會被聯想到「統一」。這點馬上就有記者注意到了,例如日經亞洲駐華府記者森安健馬上就發文提醒。可以想見,一定會有人聯想到川普是不是要和習近平談兩岸統一問題。

川普完全沒提到政治議題 硬翻成「統一」反而更突兀

​

然而,如果從頭到尾聽完川普這一整段說法,所謂「unification」更多是指美中經濟上的整合,整合的方式就是雙方共同降低貿易及投資管制。

因為川普在這句話的前幾句話也提到,美中達成協議且中國對美開放市場,中國可以買到以前買不到的商品,對美國企業有幫助。

​

「我認爲這會為中國及美國帶來團結」(I think it would have brought unity...better unity between China and the United States.)。

​

換句話說,無論是「unification」或是「unity」,指的都是美中透過互相去管制化達成經濟上進一步的整合,兩者對川普而言就是可以互換的用語。

其相對的概念更應該是經濟上的「脫鉤」(decoupling)或「衝突」(conflict),這邊的用法與政治上的「統獨」無關。至於「peace」則是相對於過去一個月的關稅戰,指美中可以在經貿上偃旗息鼓。

​

以上解釋是過度解讀嗎?完全沒有。因為整場記者會川普沒有一個字提到「Taiwan」。一個字都沒有!既然沒有,那這裡的「unification」到底要怎麼翻譯成「統一」?上下文都在談經貿,完全沒提到政治議題,卻硬翻成「統一」,反而更突兀。

幾乎歷屆美國總統 都不會討論兩岸「統一」問題

​

事實上川普的這段話無論是國務院或是AIT都已經做出澄清,是針對美中貿易關係;美國對台政策沒有改變。外交部發言人蕭光偉也表示:「美國國務院已作出澄清,川普說法是在說明美中貿易談判,並無涉台灣。」

​

根據中央社的報導,美國國務院發言人回覆表示:「美國對台政策沒有改變,川普的發言明顯是針對美中貿易關係。」發言人說,「美國對台政策數十年來保持一致,橫跨歷屆政府。台海和平與穩定是美國持久利益。美方反對任何一方片面改變現狀,期待兩岸分歧能以不受脅迫、兩岸人民都能接受的方式解決。」

​

如果長期觀察川普就會知道,川普幾乎從來沒有討論到所謂兩岸的「統一」。不但川普沒有,幾乎自1979年以來歷屆的美國總統也都不會去討論兩岸是否「統一」的問題。他們對台海情勢只會從是否有一方片面改變現狀去理解,無論是台灣片面宣佈獨立或者中國對台動武。

所以無論是卡特時代的《台灣關係法》、雷根的《六項保證》、柯林頓的「新三不」,乃至小布希、歐巴馬、川普到拜登的發言,都只會就這兩個問題發言,頂多加一句「希望兩岸和平解決爭端」。

至於美國政策界曾經討論的「中程協議」或是「第四公報」,更是早就被雷根的「六項保證」當中所提到的兩條內容給堵住了,這兩條分別是:「不會在台北與北京之間擔任斡旋角色」以及「不會對台施壓,要求台灣與中華人民共和國進行談判」。

​

要把川普一場記者會裡的一句話,硬解釋成川普要推台海和平統一了,不止過度解讀,也是無視歷史脈絡。希望媒體或者有心人士不要借題發揮,抓著一句話就來操作疑美論。

​

不過現在全球媒體大概都是在關注美國對中國達成協議後,美中關係「在氣氛上面」大幅改善,但川普今天立刻繼續大罵歐洲,認為「歐盟比中國更惡毒」。

很顯然川普並沒有想要打擊中共的意思,目前一心就是專注在貿易關係的改善,這跟第一任期時身邊有許多對中強硬派且提出很強硬的競爭宣言相比(例如,大家還記得彭斯的反共檄文演講嗎),他講出來的話已經是緩和超級多,甚至中國的地位還隱隱然超過了美國的盟友?接下來可能的結果大概會是讓美國民意對中國的敵意下降,但是對盟友的敵意會持續升高吧……

▼要把川普一場記者會裡的一句話,硬解釋成川普要推台海和平統一了,不止過度解讀,也是無視歷史脈絡。(圖/路透)

