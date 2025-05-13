民進黨可以討厭中國　但不該拒絕中國市場

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

●李坤隆／正修科技大學通識中心教師

在一個世界巨變的時代中，更可以凸顯國家執政者的遠見與智慧，尤其臺灣長期夾在美中兩大強權的推擠中，執政者更需要有超乎其他國家領袖的能力，才能在這種詭譎的政治環境中安身立命，但是我們看到國內的政治局勢，卻不禁感到憂心忡忡。

因為民進黨過去幾次是靠「反中」才保有執政的權力，而現在「反美」卻是一股國際的潮流，如果民進黨還是堅持一貫的支持美國立場，在可預見的國際兩大強權對抗中，對於臺灣的未來發展恐怕是弊大於利的。

仇中行為相當突兀 希望在意識型態之外做些改變

其實個人認為，民進黨已經將中國人與中國政權畫上等號，所以許多仇中的行為在許多民眾眼中其實相當突兀，就像最近陸配的爭議，還有更早之前的「去中」作為，相信大多數民眾都可以明顯看出這就是一種為了保住政權的政治操作，只是民進黨這樣的做法可以區隔出強烈的支持者，甚至吸引部分對中國沒有好感的中間選民，所以才能在政治選擇分裂的情況下，以少數總統的方式贏得國內政權。

不管如何我們都應該接受這樣的結果，只是希望少數總統可以更謙卑的傾聽多數民意的聲音。因為我們希望保持的現狀並不是刻意去衝撞與製造對立，而是一種在不同立場中找到可以彼此安身立命的論述與環境，讓兩岸人民可以繼續安穩生活，說得更具體一點，民進黨如果認知到對岸就是一個比我們強壯的隔壁鄰居，我們就可以學著保持善意，畢竟一旦發生衝突，以彼此外在條件的差距，相信我們是討不到便宜的。

可以看到，連輝達執行長黃仁勳都喊話「大陸AI市場商機龐大不可錯過」，對於這樣的說法，業界也解讀是喊話川普政府為AI晶片銷陸禁令解套，而對我們而言，如果透過黃仁勳的喊話可以讓AI晶片禁令順利「解除封印」，到時候鴻海等代工廠將可獲得充沛料源出貨，對於營運是有極大的助益。如果連黃仁勳都如此積極於大陸市場，我們的政府如果還是無動於衷，恐怕結果會讓國人失望。

因此希望民進黨政府可以在意識形態之外，為了國內的民眾生活與產業的生存做一些改變，那就是或許可以討厭中國，但是千萬不要拒絕中國市場！

因為從各種數據都顯示，中國的AI市場是國際上最具有潛力的，而臺灣對於AI產業的依賴只會愈來越重，如果政府的立場明顯反中，甚至直接拒絕中國市場，影響的不僅是國內的農產與中小企業，最後也可能被排除在AI市場外，到時候我們還有護國神山嗎？

政治是需要智慧的，如果缺乏智慧，至少要有態度，而我們現在看到國內的政治局勢是不僅沒有溝通，剩下的只有惡意攻訐與政黨對立，而這種局勢的形成，國家領導人勢必要負絕大責任，姑且不論是否刻意營造，至少面對這種狀況，故意不面對也是無法讓人接受的態度。

國際局勢瞬息萬變，稍一不慎我們就可能粉身碎骨，身為國家領導人最需要做的就是在關鍵時刻有關鍵作為，即使無法立即改變局勢，至少展現正向、積極、負責任態度，也可以讓國人感到安心！

▼國際局勢瞬息萬變，稍一不慎我們就可能粉身碎骨，身為國家領導人最需要做的就是在關鍵時刻有關鍵作為。（圖／路透社）

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