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從沉默中釋出的善意　總統賴清德一週年演說的「兩岸訊號」

我們想讓你知道…賴清德總統此次520演說對兩岸的「不提」，其實並非缺席，而是一種深思熟慮後的「選擇性沉默」。在兩岸關係難有突破、國會政治內耗嚴重下，反倒展現更高層次的政治成熟。

 ▲總統賴清德發表520執政周年談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德發表520執政周年談話。（圖／記者林敬旻攝）

●王宏仁／成大政治系教授、國策研究院執行長

賴清德總統在520就任滿一週年的公開演說中，罕見地完全未提及中國與兩岸關係，這一點引發了部分評論者的解讀與質疑，認為總統刻意迴避此一敏感議題，是在逃避、在閃躲。但筆者認為這恰恰是一項極具戰略彈性的決定，反映出賴總統對當前區域局勢與台灣內政條件的精準判斷。

兩岸議題並非遺漏或閃躲　而是有意識「冷處理」

回顧過去一年，賴總統在多次重要場合——不論是2023年5月的就職演說，或是同年雙十國慶致詞——均有提及兩岸關係與對中政策，表達對台灣主權的堅持，也展現出與中國對話的前提立場，即「和平、對等、民主、對話」。

然而，這次在一週年的演說中，兩岸議題的空缺並非遺漏或閃躲，而是一種有意識的「冷處理」。此種策略，正是在當前兩岸對話停滯、美中關係略微趨緩的背景下，台灣領導人以「靜而不爭」的方式所釋出的最大善意。

值得注意的是，賴總統並未完全失語於兩岸問題。在演說後的記者提問環節中，他仍就中國對台軍事施壓、個人被點名攻擊等議題明確表達台灣立場，指出中國對台灣的敵意行徑讓人憂慮，但同時也強調，台灣是愛好和平的社會，只要在對等尊嚴的基礎上，對話大門永遠敞開。

這一立場，其實延續了蔡英文執政後期以來的「和平但堅定」路線，只是此次，選擇透過形式區隔（正式演說 vs. 就職演說前幾天的媒體專訪或記者會答問）進行區域政治的精密溝通。

對於某些輿論聲稱總統「逃避兩岸問題」，筆者必須明確指出這是一種錯誤解讀。實際上，正因為總統意識到台灣民眾此刻更關心社會安全、經濟穩定、能源轉型與國防改革，他選擇將有限的公開發言篇幅，聚焦於能讓人民直接感受、也最需即時回應的內政議題。從治國者的責任來看，這種議題排序的調整，是對民意的尊重與回應，而非對敏感問題的閃躲。

事實上，賴總統在這篇演說中清楚報告了社會安全網的強化、能源供應與轉型正在實質推動中、貿易策略與經濟體質的調整、政府對關稅挑戰的因應以及與在野黨合作的意願，這些全是台灣社會的切身關注所在。

然而，賴政府上任以來，經常遭遇國會朝小野大的困境，在野黨透過程序杯葛、預算阻擋等方式，反過頭批評政府無政績，這種說法顯然自相矛盾。真正該被檢視的，是在野黨是否願意共同承擔治理責任，而不是片面挑剔執政者在短短一年內無法立竿見影的表現。

兩岸關係結構性僵局　賴總統高明的「負面訊息管理」

兩岸關係當前的結構性僵局，讓任何一方的片面激化都可能導致局勢惡化。在這樣的背景下，賴總統以「不提」的方式進行降溫，是一種高明的「負面訊息管理」，即透過冷處理的方式，避免給予對方口實，同時也讓國際社會觀察中國下一步是否願意展現理性對話的誠意。如果北京仍一味選擇軍事演習、口頭羞辱與封鎖外交，那麼究竟誰才是地區和平的破壞者，國際社會自然會有公評。

從政治時間的角度來說，520演說後的未來一年，將是賴政府能否穩固執政正當性的關鍵時期。2026年縣市長選舉將是民意的第一次重要檢驗。此時，將話語主軸拉回內政，以政績向人民交代，是一種理性務實的策略，也展現出賴總統願意不計個人聲量而致力於政策推動的決心。

最後必須強調的是，賴清德總統此次520演說對兩岸的「不提」，其實並非缺席，而是一種深思熟慮後的「選擇性沉默」。在兩岸關係難有突破、國會政治內耗嚴重的情況下，這種克制與柔軟，反倒展現出更高層次的政治成熟。

從明天起，是另一階段的開始，人民也將用選票來檢驗政府的施政績效。此時此刻，台灣不需要無謂的挑釁，更不需要苛責的冷嘲熱諷，而是對穩健改革者的理解與支持。

▼此時此刻，台灣不需要無謂的挑釁，更不需要苛責的冷嘲熱諷，而是對穩健改革者的理解與支持。（圖／記者黃克翔攝）

▲中華民國國旗、愛國、國旗。（圖／記者黃克翔攝）

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