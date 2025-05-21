我不能讓她們白白犧牲　從「池袋暴走事件」看高齡駕駛議題

●作者／小林文字燒

其實早在一個月前的 4 月 19 日，松永拓也先生，才剛剛結束「池袋暴走事件」六週年的紀念採訪。如果事件沒有發生，女兒莉子早已上小學吧？而與妻子真菜共組的溫馨家庭，應該也讓不少人稱羨不已。

87歲的高齡駕駛飯塚幸三 釀成2死10傷的悲劇

六年來，為了高齡駕駛議題，他忍痛回憶並分享自己的慘痛經歷，為了防止事件再度發生、四處奔走。

雖然大多數人都是對其抱持著同情態度，但也有極少數人認為，松永先生雖然失去了妻女，卻領到了高額保險金、收穫不少功名利祿。他不應該繼續活在過去，應該要嘗試走出去、嘗試組建新的家庭。

面對鏡頭，松永先生的眼神溫柔並且非常堅定「這六年間對我來說如同煉獄，但我不能讓她們白白犧牲，我會繼續宣傳高齡駕駛的危險性。」



事件發生在 2019 年 4 月 19 日的中午，真菜騎腳踏車載著 3 歲的女兒莉子。在東池袋的路口上綠燈亮起，就像往常一樣，真菜絲毫沒有察覺異樣，緩緩地沿著斑馬線騎行，準備到對面的路口。

就在此時，一輛轎車突然高速駛近，闖越紅燈後、直接撞上斑馬線的這對母女。接著再持續撞上一輛垃圾車，導致車身失控，並波及到其他路人，最終釀成 2 死 10 傷的悲劇。

衝擊的那瞬間，時速高達 96 公里。這顯示事發當下，肇事者是在幾乎沒有減速的情況下，以極大的衝擊力撞上被害者。

如此強大的撞擊力道，即使傷者被快速送醫，經過搶救後依然難以挽回生命。最終，母女倆被宣告不治。

事件轟動全日本，並且經過媒體報導得知，肇事者為高齡 87 歲的飯塚幸三，其過去為政府的高官、位高權重。平常行動不便，甚至需要拐杖輔佐的情況，這樣的條件仍勉強駕車，消息傳開讓大量的網友非常憤怒、無法接受。

「殺人機器」、「上級國民」、「高齡者駕駛」等等關鍵詞迅速登上首頁，累積已久的世代衝突與矛盾隔閡，也因著這次的事件迅速炸開。

最初飯塚幸三以「車輛故障」為由，拒絕承認操作失當，並且因為身分特殊，飯塚也沒有被上銬的畫面，這些都讓松永先生難以接受。即使未承認錯誤，飯塚仍被判處 5 年的有期徒刑，立刻入監服刑。

這麼做，也許對松永先生來說是種解脫，憤怒與無法諒解的情緒，竟然隨著時間推進、和漫長的審判過程中，漸漸淡去，彼此思緒也都有了明顯的轉變。

▼池袋車禍當時造成多人死傷。（圖／翻攝自YouTube／ANNnewsCH)



「徹底根除此事件」的動機 松永先生選擇放下仇恨。

松永先生因希望「徹底根除此事件」的動機，表示願與肇事者親自面對面談話，為了這個目標，他選擇放下仇恨。

飯塚幸三在獄中也似乎進行著深刻的反省，轉向並坦承自己的錯誤，他撰寫多封親筆的道歉信，寄給松永先生。飯塚在信中承認，是因為錯把油門當成煞車，才會導致事件的發生。

三個月後兩人終於見面，飯塚幸三告訴松永先生「請告訴其他高齡者們，快點歸還駕照。」這是他留給社會大眾，最後的一句話。

去年 10 月的服刑期間，飯塚幸三以 93 歲的高齡於獄中病逝。松永先生談到這件事情，百感交集。「看到他（飯塚）被關，這是我最初的心願沒錯。但想到其人生的最後階段是在監獄度過，不再有機會反省、補救，我想他可能很不甘心。這讓我內心十分複雜。」

「能在他去世前面對面談話很好，他對我防止再發生的心願有所回應，這讓我能夠抱著不只是憤怒、憎恨的情感，繼續朝著目標生活下去。從某個意義上來說，我對他心存感激。」

「我認為他將後悔、自責，和無止盡的痛苦託付給了我。我也不想讓這份後悔白費，會繼續讓更多人了解交通事故的現實。這就是我能做到的，在我生命未完結之前，會一直持續地做下去。」

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