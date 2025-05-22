賴清德失民心　國民黨不能高興的太早

▲近期接連的民調顯示賴清德民意支持度開始大幅下降。（圖／記者林敬旻攝）

●劉宗夏／金融分析者

近期接連的民調顯示賴清德民意支持度開始大幅下降，藍營還有在野黨支持者士氣大振，覺得這是遲來的正義；賴清德上台以來，勇於鬥爭在野黨，而且玩兩面手法，一方面暗中介入大罷免行動，但是表面裝著不沾鍋，又用司法手段打擊政敵，十足的鬥爭性格，然後還要裝無辜。

民眾是對執政者憤怒 並不是對在野黨滿意

賴清德民意大幅下降有諸多原因，也包括民進黨內的共諜案，自己不檢討，反而更大力的用司法打擊異己，讓賴政府在人民面前缺乏正當性，但是真正引爆人民不滿的引信是賴清德對於美國缺乏談判能力的窘態，在台灣人面前被看的一清二楚！

很多對於賴清德政府不滿的情緒在民間潛伏著，美國的川普政府為了自身利益破壞全球貿易，造成產業跟金融市場的震撼，目前雖然川普跟中國妥協讓股市暫時穩住，並且大幅反彈，但是未來的變數跟考驗並沒有結束，台灣的產業仍然是嚴陣以待。

賴清德缺乏誠意跟在野和解溝通，實際上卻想用國家機器滅絕在野黨的力量，這種陰狠的個性讓台灣越來越撕裂，此種風格不可能長期得到多數民意的認同，但是在野勢力或者藍營也不能高興的太早，畢竟在野黨也有自己的問題，民眾是對於執政不像執政者的憤怒，而並不是對在野黨很滿意。

尤其是國民黨，雖然民進黨用不同標準抄國民黨的家，明顯是用司法迫害政治立場不同的團體，但是國民黨的確有犯錯，該認的就要誠實面對，這樣才能取得多數民意的尊敬，如果只是看賴清德民意受到重創暗自高興，卻不深自反省本身的結構性問題，那麼賴清德聲望的重挫對國民黨頂多只是短多而已。

尤其是從民調可以看出，雖然多數民眾反對大罷免，但是綠營支持者罷免國民黨立委的決心明顯比較強！國民黨要挺過這次大罷免，必須要有中間選民的幫助，要取得中間選民的支持，就必須要誠實面對自己的問題，如果只是看賴清德不好就見獵心喜，民眾可能會同情國民黨的處境，但不會真心支持。

台灣人希望有一個能夠團結台灣的領導人或者政府，目前看起來賴清德顯然不夠格，但是國民黨如果想要重返執政，必須要讓人民看到你比民進黨好在哪裡？除了兩岸關係比較能夠跟中國大陸溝通，國民黨可以為台灣未來帶來什麼？如果連自己內部結構問題都不能改革，要讓人民怎麼期待？

▼國民黨可以為台灣未來帶來什麼？如果連自己內部結構問題都不能改革，要讓人民怎麼期待。（圖／記者李毓康攝）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。