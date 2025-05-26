原住民族教育不能再碎裂延續　從原專班看見制度斷層與文化危機

▲台東原住民國中實驗專班聯合成果論壇。（圖／記者楊漢聲翻攝）

●魯瑪夫／中原大學副教授

近日，立法院針對「原住民族重點學校機制」以及原住民族學生在高等教育體系中的休學率與資源落差問題進行質詢，使得原教體系長期面對的結構性困境再次攤在陽光下。身為一位原住民族學者與大學原專班主任，我在教育第一線深切體認到的挑戰，不僅止於資源的匱乏，更根源於制度設計與文化認知的長期失靈。

政府推動設置「原專班」 就應承擔制度設計的起始與終結責任

自2008年「原住民族教育法」（以下稱原教法）修正以來，政府雖推動設置「原住民族專班」政策，鼓勵大專校院開設結合原住民族文化與專業領域的學士班，期望培育具有文化認同與實務能力的原住民族青年，然而，十多年來該政策卻未能獲得結構性的制度支撐與穩定的資源挹注。

在多數高校中，原專班仍被視為「附屬型計畫案」，而非具正式學系地位的教育體系，導致原專班在校內體制中地位模糊，教育資源的取得與行政支持常遭忽視，相關教學空間與學習資源的取得也面臨諸多障礙。

政府對原專班在專任師資與專任助理經費上的支持明顯不足，無論在教育核心業務或行政輔助職能上，原專班與其他正式系所或單位的經費支持差距甚大，明顯違背了平等教育的基本理念，進而造成教學與行政體系的不穩定，亦難以長期建構具文化深度與系統性的課程架構，更無法形塑健全的學生支持機制。

有論者指出，原專班之入學機制與門檻異於一般招生，但實際上，該入學制度係基於原住民族學生在中、低教育階段普遍面臨的資源落差與家庭經濟現實所設計，提供多元入學的正義性補償措施。

然而，當原住民族學生已透過此機制取得大學入學資格後，理當享有與一般學生等同的資源支持。否則，形式上的機會提供若未伴隨實質上的教育投入，不僅與原教法精神相違，更在事實上構成了對原專班學生的次等對待。

特別是在設計學門，課程內容多涉及田野調查與大量設計實作，其教學成本與展示需求遠高於許多學科，若無足夠經費支撐，難以實踐真正的專業訓練。

更令人憂心的是，原專班師資聘用機制至今缺乏法規上的明文保障，多數學校未依原教法精神，優先聘用具原住民族身分與原教專業的博士級人才，使得課程設計無法深入文化核心，也難以發展具跨領域整合能力的實務教學。

當原專班師生努力耕耘之際，部分決策者逐漸傾向推動「原專班退場」機制，認為招生人數不足、經費效益不明。必須強調的是，原專班的教育責任並非僅止於個人、家庭或學校，而是國家層級的文化與教育政策實踐。

國家既然是該政策的推動者與資源提供者，就應承擔制度設計的起始與終結責任。若政策確定朝向退場，則應以制度尊重、責任倫理與轉型正義的原則為依據，設計一套具備預見性與信賴保護的合理退場機制。例如，可訂立「四年不再招生，完整陪伴既有學生修業完畢」的過渡期，不僅保障學生權益，也讓教育工作者得以有尊嚴地完成交接與轉型。

若以行政手段逕自違背憲法義務與原教法而終止原專班，甚至以「靜默式關閉」方式處理，不僅違反政府所承諾的文化教育願景與法定責任，更讓長年投身於原教實務的教師、助理、部落文化工作者與學生陷入極度的不確定與失望，對轉型正義的實質推動亦將造成嚴重妨礙。

▼國家既然是該政策的推動者與資源提供者，就應承擔制度設計的起始與終結責任。（圖／記者許敏溶攝）

4關鍵改革方向 我們所追求的是可見未來的制度

因此，筆者呼籲應立即正視以下關鍵改革方向：首先，修正原住民族重點學校設置的門檻與師資聘用制度，應以文化需求為核心，而非單一人數標準，並賦予地方政府聘用原民師資的法律義務與經費支持。

第二，應儘速將高教原專班制度法制化，納入高教正式學制體系，並編列專屬經費、設立文化評鑑指標，避免制度性歧視持續擴大。

第三，比照高中以下原住民師資規範，建立原住民族高教師資保障機制，優先聘任具原教背景之原民博士人才，確保教學文化深度與專業實作品質。

第四，若政策方向確實走向退場，應明訂具尊嚴與保障機制之退場方案，至少提供四年過渡期，保障學生完整修業、教師轉型安置，確保原教價值不被輕易抹去。

原住民族教育不能僅淪為口號與短期計畫，它是一項關乎族群延續、文化傳承與教育公平的長程工程。無論是朝深化改革前進，或不得不面對退場的局勢，政府都應誠實面對、清楚交代、依法而行，尊重所有教育參與者的投入與未來規劃。

我們所追求的不是曖昧不明的拖延與模糊收場，而是一個可被信賴、可見未來的制度方向。

原住民族教育的未來，絕不能是「靜悄悄被消失的專班」，而應是被清楚看見、持續支持並正名於高教體制中的文化教育工程。

我們已然努力走在一條建立尊嚴卻又充滿挑戰的教育旅程之上，即便走到盡頭，也應為所有從事原專班教育的工作者與原民學子，留下一條符合憲法保障、充滿希望與尊嚴的轉型之路。

▼原住民族教育不能僅淪為口號與短期計畫，它是一項關乎族群延續、文化傳承與教育公平的長程工程。（圖／記者黃克翔攝）



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