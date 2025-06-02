台灣主權基金　治理文化與風險承擔的考驗

▲賴清德總統就職滿週年之際，魄力提出成立台灣主權基金，讓這早已討論二十多年的議題終見實踐曙光。（圖／記者林敬旻攝）

●蔡維哲／中山大學財管系特聘教授兼系主任

隨著全球經濟環境不確定性升高，主權基金（Sovereign Wealth Fund, SWF）已成為許多國家強化經濟韌性、布局戰略性產業的重要手段。賴清德總統就職滿週年之際，魄力提出成立台灣主權基金，讓這早已討論二十多年的議題終見實踐曙光。

然而，設立主權基金對台灣最根本的考驗，仍在於政府與全民是否具備足夠成熟的治理文化以及正確風險認知能力。

主權基金本質是政府主導的長期投資工具，資金來源多元，包括天然資源收益、財政盈餘、外匯存底或國有資產處分所得。

國際案例中，新加坡的淡馬錫控股與政府投資公司（GIC）堪稱典範，兩者透過專業治理、獨立運作及市場化策略，不僅實現可觀財務績效，更有效促進新加坡的產業升級。

同樣值得參考的挪威政府養老基金，初期資金來自石油出口盈餘，透過審慎的風險分散策略，成功保障了國民的長期福利；但即使如此健全的治理架構，也曾在2008年金融海嘯中遭遇巨額虧損，凸顯主權基金管理的高風險特性。

這些國際經驗清楚提醒我們，主權基金不僅是一種發揮國家影響力的工具，更是一種對風險態度與治理文化的深刻檢視。

國發基金 可作為參考

台灣其實已有類似主權基金運作經驗——1973年成立的國發基金。其最成功案例莫過於早期投資台積電，長期持有至今每年平均貢獻數百億元收益。此成功非偶然，而是透過專業治理與嚴格風險管控所致。若缺乏深入理解市場與標的公司的能力，再雄厚的資金也可能面臨重大虧損。

此外，國發基金現有不足之處在於，較少對已上市櫃公司、或傳統製造產業投入，且缺乏從國家角度發展國際合作協助產業。

在川普對等關稅政策下，國際經貿情勢劇變，台灣企業若僅依靠自己單槍匹馬海外布局將面臨高風險，必須從金融、科技等多層面著手，發揮綜效。

主權基金能為台灣提供強而有力的支持，透過投資海外優質資產，掌握國際科技、金融趨勢，不僅提升國家經濟競爭力，更能為台灣企業在全球經濟不確定環境中提供穩定後盾。

▼台灣其實已有類似主權基金運作經驗——1973年成立的國發基金。（圖／三顧提供）

超徵稅款 可視為主權基金的重要來源

資金來源是台灣設立主權基金的關鍵挑戰，台灣缺乏天然資源出口收入，傳統多考慮動用外匯存底或財政盈餘。但如台大名譽教授陳博志老師所言，外匯存底牽涉匯率穩定與國際收支平衡，動用風險極高；若透過舉債則可能增加國家財政負擔。

相較之下，超徵稅款恰為理想財源。這筆意外所得若直接退稅或短期紓困，容易因討好選民而遭濫用；若用於成立主權基金，既避免舉債風險，又能累積國家財富。換言之，超徵稅款應被視為建立主權基金的最佳契機，既符合理財原則，也能避免政治短視。

主權基金成敗關鍵在治理架構及風險管理能力，而非基金規模大小。新加坡淡馬錫與GIC成功核心在於制度設計清晰、專業化運作，以及有效隔絕短期政治干預，這是台灣必須深入學習之處。

因此，台灣若設立主權基金，必須打造專業、獨立且透明的治理體系，避免短期政治利益干擾基金運作。同時，應建立高度尊重專業的監督機制，確保政黨傾軋不會影響到基金獨立運作，進而有效控制投資風險。

主權基金資金屬於全民，風險與收益也必須全民共擔。政府在決策過程中必須與民眾充分溝通，形成廣泛共識，避免因資訊不透明造成社會誤解與衝突。

有透過公開、透明的討論，讓全民充分理解並支持主權基金運作模式，才能真正落實風險共擔、收益共享的目標。

台灣成立主權基金的真正挑戰在於能否建立成熟的治理文化，培養專業投資能力，以及勇於承擔相關風險。

唯有在健全的治理結構與風險控管下，主權基金才能成為產業升級與提升國家影響力之關鍵戰略工具，而非淪為全民的財政負擔，這正是台灣必須認真面對的核心考驗。

▼超徵稅款若直接退稅或短期紓困，容易因討好選民而遭濫用；若用於成立主權基金，既避免舉債風險，又能累積國家財富。（圖／記者劉維榛攝）

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