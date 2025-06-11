烏克蘭摧毀俄羅斯核武　罪乎、善乎？

●李珅宇／退役高階將領

烏克蘭長期精心策劃對俄羅斯發動了史來最大規模的無人機突襲行動，造成俄軍多處戰略空軍基地重大損害，其中還包括核武承載裝具，川普政府強調對烏克蘭這般攻擊規劃事前完全不知情，且指責烏克蘭咎由自取，一切後果應由烏自行負責。

烏克蘭「蜘蛛網行動」 攻擊俄羅斯核轟炸機

聯合國在1965-1968年間制定「核武禁擴條約」，並自1970年開始生效，約定目標是防止核子武器和技術擴散，以為促進和平，並進一步實現核武裁軍的普世目標。

目前全世界共191個國家簽定並遵行，其中北韓於2003年毀約，且不斷進行核試迄今，另印度、巴基斯坦及以色列則始終將核武視為「相互毀滅保證」最有力後盾，因此從未簽署該項國際條約。

此次烏克蘭「蜘蛛網行動」攻擊了俄羅斯依照核武條約規定而露天停放的核轟炸機，按川普政府的說法，這不但是對外交慣例的嚴重挑戰，更顛覆了世界核大國之間的互信基礎，所以甩鍋烏克蘭「自己看著辦」！

烏克蘭在1991年脫離蘇聯前，是蘇聯第二大共和國，也擁有蘇聯核武庫三分之一的核武裝置（當時是世界第三大核武庫，僅次於美、蘇）；當時挾著90%的民意支持下脫離蘇維埃政權才取得獨立，也因此全數銷毀核武，若以聯合國安理會制定的「核武禁擴條約」並不完整公平正義的前題下，烏克蘭代行摧毀喪盡人權的俄羅斯核武，其實有著無數遐想空間。

尤其聯合國安理會五個常任理事國，都沒有簽署該條約，因此條約規範，究能帶來什麼實質作用實啟人疑竇；至於條約限制任何簽約國家「不論在任何情況下，均不得開發、試驗、製造、生產、或以任何方式取得、處理或儲存核武器或其他核爆裝置」，舉世各大國實則恐更是不和現實過不去，因為沒有那個國家容得下弱過其它！

何以置評烏克蘭對俄羅斯核武之摧？

俄羅斯入侵烏克蘭之後，曾發生克里姆林宮外洩軍事作戰計劃文件的離奇案例，這其中就揭露了俄羅斯規劃使用戰術核武的時機：

第一、俄軍戰力被削弱到「無法阻止重大侵略」時。

第二、當俄羅斯境內有相當程度潛艦及機場遭毀損時。

第三、預防國際盟軍衝突升級，且嚴重威脅俄羅斯時。

第四、避免失去俄羅斯領土時。

第五、增強「海軍作戰能力」時。

這些作戰計劃也明確提到，僅限於用在歐洲及亞洲戰場，尤其避免對擁有強大「戰略核武」的美國運用，明顯看出，俄軍擬訂作戰計劃、規劃作戰指導時，已慣於把戰術核武當作最終影響或扭轉戰局的殺手鐧武器，而非普丁朗朗上口的「絕不動用核武」。

烏克蘭當年脫蘇追求民主，萬萬沒想到在銷毀核武後二十餘年，由於未具核武戰略威脅背景，始招俄軍入侵；2023年烏克蘭對抗俄軍入侵最吃緊時，北約曾醖釀集中多國聯軍將武力直接推進至烏克蘭境內等敏感議題，普丁和白俄總統盧卡申科也緊急規劃，要求白俄軍隊參與俄羅斯主導的「戰術核武」緊急軍事演習。

大凡戰爭愈陷困頓，現成核武則尤其容易順勢搖身變為「必要角色」，對世界和平、基本人權又是多嚴重的威脅及傷害？絕不是危言聳聽，現今的任何國家所擁有的核武，基本上，比二戰時期美國在廣島、長崎投下的原子彈至少要強上200%的威力效應，其所產生的熱核爆炸、核子冬天及幅射空污更是難以想像及善後。

全世界目前擁有核武的國家多達51國，可謂全球危機四伏，烏克蘭摧毀不人道的核武，川普甩鍋、普丁誓以全面報復且無終期，大國們都噤聲，聯合國不盡公信更置若罔聞，加以國際刑事法庭通緝俄羅斯入侵烏克蘭，且非法綁架殘害兒童的罪行迄今未見效力，讓普丁安然消遙法外，舉世如此不公無義，何以置評烏克蘭對俄羅斯核武之摧？

▼烏無人機毀俄逾40架軍機。（圖／翻攝自X）

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