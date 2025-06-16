ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

遺產繼承法制扞格多　宜修法保障人民權益不踩雷

▲▼美金、日幣、台幣匯率利率相關配圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲遺產稅讓不少國人踩雷，亂象不斷。（圖／記者湯興漢攝）

●李商／退休人員

最近媒體報導《為繼承姊姊1.6億保險金！她倒貼2180萬積蓄，99%人不知的稅務炸彈》有感而發。前大法官許玉秀說，「國家給人民兩大痛苦，第一是刑法，會被關在監獄，另一個就是拔毛，也就是課稅，關在監獄不是所有人都會碰到，但是每個人都會碰到稅的問題，這比什麼都重要，所以使用正當法律程序原則來審查租稅規範比什麼都重要。」

根據《憲法》第19條規定，人民有依法納稅的義務。這意味著政府課稅必須有法律依據，並且稅收制度應符合公平原則，以保障納稅人的權益。

依上則新聞，因繼承姊姊1.6億保險金，反而倒貼2180萬元，這是無知和太過大意了，要先冷靜評估，尤其有關稅法問題錯綜複雜必先請教會計師及律師，否則一旦錯過申請有效時間恐怕後悔莫及。網友很熱烈探討此案，筆者也來湊熱鬧提供自己的觀點。

國稅局vs保險公司　各唱各的調　

一、台北國稅局的「遺產稅核定通知書」，內容寫明：

1.妳是法定繼承人

2.姊姊留有總值1億6千多萬的94筆保單3.請繳納遺產稅 2,180 萬元。這通知書裡很明顯國稅局站在本位主義，只想課稅。

二、為什麼保險公司不能把保險金給妹妹？

1.保險公司只認契約，不看稅法邏輯。

2.契約寫誰是受益人，錢就只能給誰。

姊姊在罹癌之後，兩年內以躉繳方式密集投保了94張保單。保單種類是萬能壽險與利變養老險，受益人全寫的是她擔任住持的禪寺。

這一點我們必須談到買保險必須選對保險業務員，夠不夠專業影響到投保人和繼承人的權益問題。如果姊姊投保的目的是要保遺產留給禪寺，那妹妹不該繼承姊姊的遺產。保險公司有沒有善盡告知投保人的責任?這些義務或責任，牽涉到人與人之間的情感問題，保險公司與投保人和繼承人的關係。近期有一部連戲劇《蠻好的人生》很精彩，談到能成為頂尖保險業務員他眼中不是只有業績和獎金，他們站在客戶的需求真正在幫客戶解決問題，所以慎選保險業務員也很重要！

請求權益保障　一定要跟時間賽跑

三、法院怎麼判決？

1.「國稅局不是保險公司的主管機關，保險公司只依據契約給付受益人。」

2.「如果不服稅單，應該在法定期間內提起訴願或訴訟，而妳沒有這麼做。」

最終，她不但一毛錢沒拿到，還敗訴了。

法院判決這點，筆者提出看法，國稅局雖然不是保險公司的主管機關，但國稅局的主管機關是財政部，而保險公司的主管機關是金融監督管理委員會（原行政院金融監督管理委員會自101年7月1日起改制為金融監督管理委員會，仍為行政院所屬中央二級行政機關委員會)，兩者都隸屬政府部門，人民申請冤案財政部責無旁貸應該出面解決烏龍冤大頭案，不能一副事不關我的態度，人民無知「繳了不該繳的稅」求救無門，政府硬生生的沒收人民財產，這還能算是民主法治國家嗎？

四、上則新聞即使受益人是禪院，仍列為姊姊應課稅遺產。而妹妹無知和大意繳了遺產稅，照理說這筆遺產稅政府規定一定要徵收，那由誰來繳？稅收並無減少，由繼承者禪院來繳也算是合乎民情，應該由禪院還給妹妹2180萬元才是正道，如果妹妹不要這筆錢，那也算是做了一件功德。

繼承制度複雜　親屬易陷各種關卡

近年來民間接到很多繼承遺產問題，筆者鄰居說很困擾，因為人民最怕收到法務部執行署的催繳稅單公文。事情經過是這樣，因為鄰居之夫死亡前並無債務或財產，其妻及一對兒女認為不必去聲請在3個月內提出「拋棄繼承」，結果每年都收到執行署的催繳稅單公文。其妻拿出6筆土地所有權狀，筆者看完之後發現那是祭祀公業只有四十分之一的所有權，鄰居說要放棄，問了土地代書，代書說要先分割再贈給政府，但手續費要十幾萬（因為是熟人算便宜一點），鄰居說沒錢付手續費，但代書跟他說，如果不繳稅款執行署會追稅，不知哪一天繼承人的帳戶會被強制執行，甚至更嚴重的房屋或財產會被拍賣。

有這種問題困擾的人不在少數，我們不禁要問，你能為國家做多少事不求回報，而國家能為你做多少事而不被處罰？期待大有為的政府及立委大人們，提出有利人民的修法或立法，減少民怨並保障納稅人權益。

▲▼房產,房子,買屋,房市,房地產。（圖／取自免費圖庫unsplash）

▲目前遺產繼承法制未能有效整合，導致親屬繼承時出現諸多Bug，損失相關權益。（圖／取自免費圖庫unsplash）

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

投稿
申訴
關鍵字: 遺產稅 遺產及贈與稅法

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
遺產繼承法制扞格多　宜修法保障人民權益不踩雷
誰才是繼承人？稅局一紙認定　讓人倒賠兩千萬
川普的穩定幣政策　可以救美債嗎？
當國家領導人帶頭「作亂」　正是民主秩序催毀時
「愛國者行動」VS「不信任賴清德」 朱、蔣誰技高一..

推薦閱讀

誰才是繼承人？稅局一紙認定　讓人倒賠兩千萬

川普的穩定幣政策　可以救美債嗎？

遺產繼承法制扞格多　宜修法保障人民權益不踩雷

大罷免的風向變了　「大成功」勝券未必在握

當國家領導人帶頭「作亂」　正是民主秩序催毀時

雷霆VS.溜馬誰奪冠？　NBA季後賽十大人氣隊伍一..

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

國際火線／《藏海傳》：當《盜墓筆記》遇上《琅琊榜》

「愛國者行動」VS「不信任賴清德」 朱、蔣誰技高一..

川習熱線90分鐘　北京對「台灣問題」所傳達的訊息

相關文章

誰才是繼承人？稅局一紙認定　讓人倒賠兩千萬

誰才是繼承人？稅局一紙認定　讓人倒賠兩千萬

最近一則令人心痛又錯愕的新聞，再次暴露出台灣遺產稅制度的荒謬。一位洪小姐因姊姊過世留下1.6億元保險金，竟遭國稅局認定為繼承人，被課以2,1..

6小時前

遺產租金、孳息抵稅解套　繼承人過半數同意有望執行

遺產租金、孳息抵稅解套　繼承人過半數同意有望執行

繼承3億遺產「稅額高達1600萬」　他月薪39K慌了！律師曝4招

繼承3億遺產「稅額高達1600萬」　他月薪39K慌了！律師曝4招

丈夫驟逝留不動產！律師曝「先處理2問題」再繼承：稅率高達45%

丈夫驟逝留不動產！律師曝「先處理2問題」再繼承：稅率高達45%

家人過世留土地+房！他見遺產稅「1600萬」崩潰求助　地政士解答了

家人過世留土地+房！他見遺產稅「1600萬」崩潰求助　地政士解答了

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

誰才是繼承人？稅局一紙認定　讓..

誰才是繼承人？稅局一紙認定　讓..

川普的穩定幣政策　可以救美債嗎..

遺產繼承法制扞格多　宜修法保障..

大罷免的風向變了　「大成功」勝..

當國家領導人帶頭「作亂」　正是..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面