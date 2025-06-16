遺產繼承法制扞格多　宜修法保障人民權益不踩雷

▲遺產稅讓不少國人踩雷，亂象不斷。（圖／記者湯興漢攝）

●李商／退休人員

最近媒體報導《為繼承姊姊1.6億保險金！她倒貼2180萬積蓄，99%人不知的稅務炸彈》有感而發。前大法官許玉秀說，「國家給人民兩大痛苦，第一是刑法，會被關在監獄，另一個就是拔毛，也就是課稅，關在監獄不是所有人都會碰到，但是每個人都會碰到稅的問題，這比什麼都重要，所以使用正當法律程序原則來審查租稅規範比什麼都重要。」

根據《憲法》第19條規定，人民有依法納稅的義務。這意味著政府課稅必須有法律依據，並且稅收制度應符合公平原則，以保障納稅人的權益。

依上則新聞，因繼承姊姊1.6億保險金，反而倒貼2180萬元，這是無知和太過大意了，要先冷靜評估，尤其有關稅法問題錯綜複雜必先請教會計師及律師，否則一旦錯過申請有效時間恐怕後悔莫及。網友很熱烈探討此案，筆者也來湊熱鬧提供自己的觀點。

國稅局vs保險公司 各唱各的調

一、台北國稅局的「遺產稅核定通知書」，內容寫明：

1.妳是法定繼承人

2.姊姊留有總值1億6千多萬的94筆保單3.請繳納遺產稅 2,180 萬元。這通知書裡很明顯國稅局站在本位主義，只想課稅。

二、為什麼保險公司不能把保險金給妹妹？

1.保險公司只認契約，不看稅法邏輯。

2.契約寫誰是受益人，錢就只能給誰。

姊姊在罹癌之後，兩年內以躉繳方式密集投保了94張保單。保單種類是萬能壽險與利變養老險，受益人全寫的是她擔任住持的禪寺。

這一點我們必須談到買保險必須選對保險業務員，夠不夠專業影響到投保人和繼承人的權益問題。如果姊姊投保的目的是要保遺產留給禪寺，那妹妹不該繼承姊姊的遺產。保險公司有沒有善盡告知投保人的責任?這些義務或責任，牽涉到人與人之間的情感問題，保險公司與投保人和繼承人的關係。近期有一部連戲劇《蠻好的人生》很精彩，談到能成為頂尖保險業務員他眼中不是只有業績和獎金，他們站在客戶的需求真正在幫客戶解決問題，所以慎選保險業務員也很重要！

請求權益保障 一定要跟時間賽跑

三、法院怎麼判決？

1.「國稅局不是保險公司的主管機關，保險公司只依據契約給付受益人。」

2.「如果不服稅單，應該在法定期間內提起訴願或訴訟，而妳沒有這麼做。」

最終，她不但一毛錢沒拿到，還敗訴了。

法院判決這點，筆者提出看法，國稅局雖然不是保險公司的主管機關，但國稅局的主管機關是財政部，而保險公司的主管機關是金融監督管理委員會（原行政院金融監督管理委員會自101年7月1日起改制為金融監督管理委員會，仍為行政院所屬中央二級行政機關委員會)，兩者都隸屬政府部門，人民申請冤案財政部責無旁貸應該出面解決烏龍冤大頭案，不能一副事不關我的態度，人民無知「繳了不該繳的稅」求救無門，政府硬生生的沒收人民財產，這還能算是民主法治國家嗎？

四、上則新聞即使受益人是禪院，仍列為姊姊應課稅遺產。而妹妹無知和大意繳了遺產稅，照理說這筆遺產稅政府規定一定要徵收，那由誰來繳？稅收並無減少，由繼承者禪院來繳也算是合乎民情，應該由禪院還給妹妹2180萬元才是正道，如果妹妹不要這筆錢，那也算是做了一件功德。

繼承制度複雜 親屬易陷各種關卡

近年來民間接到很多繼承遺產問題，筆者鄰居說很困擾，因為人民最怕收到法務部執行署的催繳稅單公文。事情經過是這樣，因為鄰居之夫死亡前並無債務或財產，其妻及一對兒女認為不必去聲請在3個月內提出「拋棄繼承」，結果每年都收到執行署的催繳稅單公文。其妻拿出6筆土地所有權狀，筆者看完之後發現那是祭祀公業只有四十分之一的所有權，鄰居說要放棄，問了土地代書，代書說要先分割再贈給政府，但手續費要十幾萬（因為是熟人算便宜一點），鄰居說沒錢付手續費，但代書跟他說，如果不繳稅款執行署會追稅，不知哪一天繼承人的帳戶會被強制執行，甚至更嚴重的房屋或財產會被拍賣。

有這種問題困擾的人不在少數，我們不禁要問，你能為國家做多少事不求回報，而國家能為你做多少事而不被處罰？期待大有為的政府及立委大人們，提出有利人民的修法或立法，減少民怨並保障納稅人權益。

▲目前遺產繼承法制未能有效整合，導致親屬繼承時出現諸多Bug，損失相關權益。（圖／取自免費圖庫unsplash）

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。