ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

誰才是繼承人？稅局一紙認定　讓人倒賠兩千萬

我們想讓你知道…誰才是繼承人？繳了遺產稅卻領不到半毛遺產，稅局一紙認定，讓人倒賠兩千萬；被繼承人死前2年內的贈與要課稅，卻沒有區分贈與動機，變成認真照顧者要被課稅，漠不在乎者不必被課稅，孝順者吃虧，不養者得利，這是在「懲罰奉養者」嗎？

【保險非免稅】碰到這種情況 小心保險會被追繳遺產稅

▲部分稅制屢因法條僵化，造成人民權益受損。（圖／ETtoday資料照）

●趙晚／自由撰稿人

最近一則令人心痛又錯愕的新聞，再次暴露出台灣遺產稅制度的荒謬。一位洪小姐因姊姊過世留下1.6億元保險金，竟遭國稅局認定為繼承人，被課以2,180萬元遺產稅。她原以為繳完稅後便能領回保險金，結果保險公司卻說，「妳不是受益人，錢不能給妳。」最終，她一毛未得，卻要倒貼兩千多萬。這不是虛構情節，而是真實發生在台灣的法律悲劇。

繳了遺產稅　遺產卻不是你的

國稅局認為保單屬於被繼承人財產，應納入遺產課稅；但保險公司根據契約原則，僅認保單上的受益人——一間「某禪寺」。於是出現荒謬結果，稅局收了稅，錢卻由他人領走。法律各說各話，夾在中間的洪小姐卻成了最大受害者。

這起事件凸顯出制度的根本問題，國稅局只重形式認定，不問財產實際去向。洪小姐既非受益人，又未取得財產，卻要為「未得之財」承擔重稅，明顯侵害財產權，也恐違憲。

類似的矛盾不只一樁。日前亦有媒體報導，失智的陳媽媽（化名）由5名子女長期照顧，自103年起聘僱三位看護與一名廚房幫傭，每月支出12萬元。陳媽媽109年過世後，兒子申報遺產稅，主張其中400萬元為扶養費，另924萬元為母親借款。然而國稅局援引民法「子女有奉養義務」為由，刪除借款扣除額，結果反而讓盡孝者多繳了80萬多元稅。付出照顧還要被課稅，這種「奉養反成懲罰」的現象，豈非令人心寒？

稅制僵化有盲點　不符倫理

再看《遺產及贈與稅法》第15條，規定被繼承人死亡前兩年內贈與親屬的財產，應併入遺產課稅。原意是防堵臨終前的人為脫產，但實務上卻未區分贈與動機。例如父母基於感謝照顧而給子女金錢援助，也被視為課稅對象；而對父母漠不關心的子女，因未受贈，反而免稅。結果變成「孝順者吃虧，不養者得利」，對家庭倫理與互助精神形成長期侵蝕。

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲遺產課稅的執行，往往容易引發有違人之常情的爭議。（圖／記者劉維榛攝）

洪小姐的案件揭示出，若稅制只憑「誰名下有資產」就課稅，而不看實際得益者，最終只會製造冤屈與不信任。政府若繼續以「誰方便課就課誰」的心態運作，勢必動搖人民對課稅正當性的信任。

實際受益人課稅　稅制才公平

筆者呼籲主管機關正視現行法規的盲點，儘速推動「實質受益人課稅原則」，讓真正取得財產的人負擔稅務，而非將責任強加在未獲財產的家屬身上。同時，應建立合理的照護支出抵減機制，避免「愈盡孝，愈吃虧」的現象惡化。

稅收是國家命脈，但更該以公平為本。當課稅只求簡便，不顧實情與人性，最終將讓制度淪為壓迫人民的工具。我們期待一個兼顧正義與理性的稅制，讓納稅人成為信任國家的公民，而非無力招架的受害者。 

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

投稿
申訴
關鍵字: 遺產稅 遺產及贈與稅法

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
遺產繼承法制扞格多　宜修法保障人民權益不踩雷
誰才是繼承人？稅局一紙認定　讓人倒賠兩千萬
川普的穩定幣政策　可以救美債嗎？
當國家領導人帶頭「作亂」　正是民主秩序催毀時
「愛國者行動」VS「不信任賴清德」 朱、蔣誰技高一..

推薦閱讀

誰才是繼承人？稅局一紙認定　讓人倒賠兩千萬

川普的穩定幣政策　可以救美債嗎？

遺產繼承法制扞格多　宜修法保障人民權益不踩雷

大罷免的風向變了　「大成功」勝券未必在握

當國家領導人帶頭「作亂」　正是民主秩序催毀時

雷霆VS.溜馬誰奪冠？　NBA季後賽十大人氣隊伍一..

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

國際火線／《藏海傳》：當《盜墓筆記》遇上《琅琊榜》

「愛國者行動」VS「不信任賴清德」 朱、蔣誰技高一..

川習熱線90分鐘　北京對「台灣問題」所傳達的訊息

相關文章

遺產租金、孳息抵稅解套　繼承人過半數同意有望執行

遺產租金、孳息抵稅解套　繼承人過半數同意有望執行

遺產稅沒有繳，相關財產衍生的利息、股息拿來抵稅不再是鐵板一塊！財政部指出，第1季納稅者權利保護諮詢會（諮詢會）召開出現重大建言，對遺產所生之..

3/30 10:09

繼承3億遺產「稅額高達1600萬」　他月薪39K慌了！律師曝4招

繼承3億遺產「稅額高達1600萬」　他月薪39K慌了！律師曝4招

丈夫驟逝留不動產！律師曝「先處理2問題」再繼承：稅率高達45%

丈夫驟逝留不動產！律師曝「先處理2問題」再繼承：稅率高達45%

家人過世留土地+房！他見遺產稅「1600萬」崩潰求助　地政士解答了

家人過世留土地+房！他見遺產稅「1600萬」崩潰求助　地政士解答了

父賣5800萬房產「拿訂金」就過世　兒報錯稅連補帶罰千萬

父賣5800萬房產「拿訂金」就過世　兒報錯稅連補帶罰千萬

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

誰才是繼承人？稅局一紙認定　讓..

誰才是繼承人？稅局一紙認定　讓..

川普的穩定幣政策　可以救美債嗎..

遺產繼承法制扞格多　宜修法保障..

大罷免的風向變了　「大成功」勝..

當國家領導人帶頭「作亂」　正是..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面