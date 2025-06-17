以伊衝突中東危機升高！　對國際政經體系構成嚴重挑戰

▲以色列鐵穹防空系統在特拉維夫攔截來自伊朗的導彈與火箭彈。（圖／達志影像／美聯社）

●趙春山／淡江大學中國大陸研究所榮譽教授

本月13日，以色列對伊朗多處軍事與核設施發動突襲，並對伊朗軍事將領和多達9名的頂尖核科學家進行「斬首行動」；遭到重創的伊朗立即採報復攻擊，對以色列發射導彈與無人機。以色列與伊朗之間的軍事衝突，不僅升高中東緊張情勢，對國際政經體系也構成嚴重挑戰。

以色列對伊朗先發制人 讓意圖謀和的川普相當尷尬

長期以來，以色列即視伊朗核武發展為以國生存面臨的最大威脅。國際原子能總署（IAEA）於本月12日宣布，伊朗違反《核不擴散條約》（NPT），認為其核子研究已經超越民用水準，具備研發武器的能力。以色列方面更有情報顯示，伊朗已累積足夠材料，在數日內製造15枚核彈。

美國和伊朗原訂於本月15日，就伊朗的核武發展問題展開第六輪談判。據報導白宮會前向伊朗提交一份核協議提案，沒有公布細節，但聲稱「符合德黑蘭的最大利益」；因此有外媒評論指出，對以色列總理納坦雅胡而言，選在會談前夕空襲伊朗，或許是一個關鍵時機，可趁勢阻止他視為無法接受的協議繼續推進。

無論如何，以色列對伊朗採先發制人行動，讓意圖居間謀和的美國總統川普相當尷尬。美國國務卿盧比歐聲稱，美國並未參與以色列的軍事行動；但伊朗顯然認為，美軍支持甚至默許了以色列這一波的攻擊行為。

以色列和伊朗這場軍事衝突引發全球的普遍關注。七大工業國集團（G7）國家領袖於本月15至17日在加拿大舉行峰會，中東危機無可避免成為與會各國討論的重點。德國總理默茨（Friedrich Merz）的說法具代表性，他認為會議的目標是確保伊朗不會發展或擁有核武、確保以色列自衛權，同時避免衝突升級，並為外交創造空間。

要達成上述目標是「知易行難」。理論上，美國最有條件扮演謀和的角色。川普上次入主白宮時，以色列與阿拉伯聯合大公國和巴林等國，在美國斡旋下達成「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords），但仍無助於推動巴勒斯坦在約旦河西岸和加薩的建國地位。

川普二次競選總統期間曾多次宣稱，他將為中東地區帶來和平，美國不會在中東發動任何所謂的「無止境戰爭」。今年5月13日至16日，川普走訪沙烏地阿拉伯、卡達、阿拉伯聯合大公國等波灣國家，此行最大成果是解除了美國對敘利亞長達11年的經濟制裁。

雖然美國在中東的影響力已今非昔比，但川普支持以色列的立場不容懷疑。川普15日接受美國廣播公司（ABC）記者訪問時說，美國仍可能在未來涉入伊朗和以色列進行中的戰鬥。因此，如果伊朗對美國在中東的目標發動攻擊，例如駐伊拉克的特種部隊營地或海灣地區的軍事基地，則美國直接介入的可能性不容排除。

▼以色列對伊朗採先發制人行動，讓意圖居間謀和的美國總統川普相當尷尬。（圖／路透）

展望未來局勢 從幾個面向觀察

展望未來局勢發展，《BBC News 中文》評論認為，伊朗將如何報復，以及報復力道有多大？美國又能對以色列施加何種程度的約束（如果有的話）？這兩個問題的答案，將起相當程度的作用。

首先，從以色列發動對伊朗的突襲行動看，以色列在面對伊朗時，不再事事「唯美」馬首是瞻，而是希望擁有更加自由的活動空間。《華盛頓郵報》本月14日引述中東問題分析家的報導稱，納坦雅胡已掙脫以色列國內外對他的多個束縛。

幾十年來，以色列的中東政策原本較傾向圍堵、克制以及發動短期、速戰速決的戰爭，如今顯示已朝向對中東各地全面投射武力，意圖成為中東的區域霸權。

納坦雅胡的長期目標是在伊朗搞「顏色革命」，也就是推動德黑蘭的政權更迭。以色列對伊朗軍事高層和科學精英進行的斬首行動，目的就是動搖伊朗政府的統治基礎。

據說，伊朗最高領袖哈梅尼（Ayatollah Ali Khamenei）也是以色列擬議斬首的對象；但川普不支持這項暗殺計劃，認為此舉將使以伊衝突全面升級，甚至引爆更廣泛的區域戰爭。

其次，伊朗建立的「反以軸心」已呈分崩離析狀態。過去的戰友如真主黨、哈瑪斯等，基於本身的利益只能對伊朗表達口頭的支持。

此外，報復力道要看實力。伊朗兵力眾多，擁有大量無人機與飛彈庫存，但整體軍事實力與戰術運用仍不如以色列。

這次衝突的型態以空戰為主，《金融時報》曾針對以色列、伊朗在軍事領域各方面進行評比。在國防預算，以色列以192億美元勝過伊朗的74億美元。在戰機數量上，以色列保有340架，其中包括39架全球最先進的F-35匿蹤戰機；伊朗則僅288架，且多為1960至70年代F-4、F-5等老舊機型。

伊朗基於生存和安全需求，最終可能決定加速發展核武。伊朗官員一直以來都以前利比亞領導人格達費（Muammar Gaddafi）的命運為借鏡。格達費於2003年同意放棄其核武計畫，以換取美國解除制裁。但就在格達費放棄核武計畫8年後，美國支持了利比亞的顏色革命，導致格達費被推翻並最終身亡。有前車之鑑，伊朗不希望重蹈覆轍。

伊朗外交部日前仍重申反對發展核武的官方立場，但透露伊朗國會正準備法案，可能使德黑蘭退出NPT。伊朗加速發展核武，會在中東產生連鎖反應，甚至造成核武全面擴散的局面。

由於以伊相互攻擊目標包括對方的天然氣田和油槽，全球油價已經飆升。油價上漲將進一步推高通貨膨脹，對本就因川普發動關稅戰而搖搖欲墜的全球經濟體系，造成更大壓力。

值得注意的是，伊朗官媒報導指出，伊朗當局14日曾透露他們正考慮封鎖荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），這點更是引發市場擔憂，因為這是伊朗石油出口的必經之路，也是OPEC運輸石油的重要通道，全球有超過20％的石油運輸必須經過這條航線。

台灣無法置身事外，估計台灣約六成的石油，仰賴經由荷姆茲海峽進口。

▼以色列襲擊，德黑蘭一處油庫起火。（圖／路透）

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