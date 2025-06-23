美國撼動伊朗核計劃？　一場「贏了電視、輸了歷史」的勝利幻象

▲美國轟炸伊朗核設施之後，總統川普在白宮發表全國演說。（圖／達志影像／美聯社）

●江岷欽／世新管理學院院長

當鑽地炸彈劃破伊朗清晨的寧靜，巨型爆炸在全球媒體的即時轉播中成為「美國強硬回擊伊朗」的象徵性畫面。川普總統站上講台，聲稱這是一次「歷史性的勝利」。然而，這場所謂的勝利，除了為他的國內政治挹注短暫的掌聲外，是否真正撼動了伊朗的核計劃？答案恐怕殘酷得多。

這場軍事行動，更像是一齣精心編排的政治煙火秀，在國內輿論上收穫了勝利的幻象，卻在戰略現實中種下長遠的隱憂。

真正地緣政治後果 遠比電視畫面單純得多

任何軍事行動的成敗，終究無法逃脫物理定律的殘酷審判。美軍此次行動的關鍵武器——GBU-57「巨型鑽地彈」（MOP），雖是美國現役最強大的深層打擊武器，其最大穿透深度約為60公尺。

但德黑蘭的核心核設施——如福爾多（Fordo）——則深埋於超過80公尺厚實的山岩之下。五角大廈與中情局對此技術侷限心知肚明，卻仍選擇執行這場「選擇性打擊」。因為，這場戰役的真正目標，並非核設施本身，而是全球媒體的鏡頭與美國國內選民的感官。

川普總統深諳現代政治媒體的運作邏輯，當內政泥淖難以脫困時，對外展示強硬，往往能在短期內轉移焦點、激發「聚旗效應」來凝聚民意。

近來，「TACO」（Trump Always Chickens Out）成了對他執政風格的辛辣諷刺，他需要一場足以粉碎這一標籤的戲劇性行動。這次轟炸，正是他政治敘事中的高光時刻──以簡單直接的軍事畫面重塑自己「果決強人」的歷史定位。

然而，真正的地緣政治後果卻遠比電視畫面中單純得多，伊朗並非無力反擊的對手。相較於正面硬碰美國的軍事優勢，德黑蘭選擇的將是典型的不對稱戰略。

在數位戰場，伊朗國家級駭客組織如APT33與APT34，早已展現過其攻擊沙特阿美等關鍵能源設施的能力。未來，美國與盟友的金融、能源、運輸等基礎設施恐將成為持續性的網路攻擊目標，造成現代社會極為脆弱的癱瘓式破壞。

更險惡的是伊朗多年經營的代理人網絡。從黎巴嫩的真主黨、葉門的胡塞武裝，到伊拉克什葉派民兵，這些分布在中東各地的代理人部隊，將成為伊朗長期消耗美國軍事與外交資源的靈活工具。這不僅會讓美國在區域內陷入「多點慢性出血」的局面，也可能進一步引發區域盟友對華府安全承諾的信任危機。

▼真正地緣政治後果卻遠比電視畫面中單純得多，伊朗並非無力反擊的對手。相較於正面硬碰美國的軍事優勢，德黑蘭選擇的將是典型的不對稱戰略。（圖／達志影像／美聯社）

美國最大謬誤 想用「國內短暫政治需要」替換「中東長期穩定性」

然而，最危險的骨牌效應無疑來自核不擴散體系的瓦解。此次行動不僅無法延緩伊朗的核野心，反而提供了德黑蘭正當化其加速核武研發的理由。

當「國家生存遭受威脅」的敘事成為伊朗對內對外的動員工具時，其脫離《不擴散核武器條約》（NPT）已不再是難以想像的劇情。一旦伊朗正式擁核，中東其他區域大國如沙烏地阿拉伯、土耳其與埃及勢必跟進，核擴散的潘朵拉盒子將被徹底打開。屆時，中東局勢的失控將不再僅是區域問題，而是全球安全秩序的結構性危機。

川普或許贏得了電視畫面中的短暫勝利，但歷史的長鏡頭卻將他置於極為尷尬的位置。他的這場「強硬表現」反而動搖了美國長年苦心經營的中東盟友信任，侵蝕了美國作為國際秩序穩定器的道德合法性，更可能引發長期的系統性戰略災難。正如季辛吉曾警告「短暫的軍事勝利可能隱含著難以承受的政治後果，真正的考驗在於如何管理勝利的後遺症。」

美國此役最大的謬誤，不是未能一舉全面摧毀伊朗核設施，而是想用「短暫的國內政治需要」去替換「中東長期安全秩序的穩定性」。

當川普在國內支持者的歡呼聲中高舉勝利旗幟時，德黑蘭可能已悄然在更新離心機的轉速；而中東火藥庫的引線，也因此被點燃得更長、更險峻。這正是所謂「贏了電視，輸了歷史」的真義所在。

▼川普在國內支持者的歡呼聲中高舉勝利旗幟時，德黑蘭可能已悄然在更新離心機的轉速；而中東火藥庫的引線，也因此被點燃得更長、更險峻。（圖／路透）

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