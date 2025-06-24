藍主打「盧蔣聯防」黨中央備援　才能破「賴十講」

▲總統賴清德出席團結台灣十講第一講。（圖／記者李毓康攝）

●鈕則勳／中國文化大學廣告學系專任教授

總統賴清德於22日啟動「團結國家十講」，內容包括國家、團結、憲政體制等十個主軸，從策略上來說，賴清德想達到以下三個效果 。

賴清德「團結十講」3效果 藉此拉高罷免聲勢

第一，是強化總統威儀，畢竟邀請在野國安簡報被藍白拒絕，影響總統權威，藉「十講」不只能形塑主場強化威儀，還可藉「團結」名目來凸顯自己的鍥而不捨，並暗喻藍白破壞團結。

第二，主導議題、創造延燒討論是第二個效果，畢竟要連續講十場，媒體勢必聚焦，而賴又多會在每場演講中置入爆點，創造聲量且能讓在野疲於因應 。

第三，當然是助威大罷免，特別是當中選會公告24件藍委與竹市長高虹安罷免成案，將於7月26日投票的隔天，總統府便宣布賴將啟動「十講」，就算府稱賴是受民間團體邀請，尊重主辦單位安排，刻意想和罷免保持距離，這就只是個說法而已，畢竟民眾眼睛雪亮，即便有其包裝想凸顯賴的高度，但在罷免進入熱戰時，賴啟動十講，說穿了就是幫罷免助威，想藉此臨門一腳，拉高罷免聲勢，一舉「大成宮」。

在野針對賴清德「十講」，則開始制式地批評，朱立倫批「就是要鬥垮在野黨、消滅在野黨」，黃國昌酸是「鬥爭十講」，白委也稱「嘴巴上喊著要團結，實際上卻在撕裂台灣」，藍委更在賴清德臉書留言「造成台灣分化跟對立的就是您，還好意思談『團結』？」「團結國家，從鬥爭在野黨做起」。

就算在野陣營高分貝批賴，且有其邏輯並振振有詞，但「十講」這定調操作已勢在必行，賴也不會收手，藍軍繼續批評雖也是拉高賴仇恨值的操作，但若只批評而無有效反制罷免的操作，基本盤未必能鞏固，綠營反而能進一步貼在野「破壞團結」的標籤，不僅有利於綠營操作「抗中」鞏固基本盤外，更能在總統權威所建構出的罷免主場上，藉「團結」之名進取中間選民。

盧秀燕反罷發言跳脫框架 有顯著意義

所幸藍營於上週六舉辦反罷造勢，最具人望的台中市長盧秀燕亦北上站台並拉高批評分貝，指賴清德是喜歡鬥爭沒執政能力的總統、「官逼民反」，請大家投不同意，盧更登高一呼「7月26日如果要阻止賴清德、立院民進黨團總召柯建銘胡作非為，一定要出來投不同意票。」

盧雖仍是在批評的範疇，但其發言確實已跳脫之前「媽媽市長」的柔性喊話框架，仍有顯著意義 。

首先，盧雖作為2028年總統選舉藍營最可能人選，但針對政治議題、不論是表態或評論仍多屬四平八穩，激不起藍營支持者的期待與熱情，但盧批賴論述明顯拉高，已然跳脫傳統溫良恭儉讓的層次，只要能夠維持這調性，至少能鼓舞藍軍支持者。

其次，台北市長蔣萬安作為藍軍中壯派領頭羊，從去年底舉辦「雙城論壇」便開始累積自己的「抗綠」能量，今年更多次和綠營市議員在議會進行唇槍舌戰，更和閣揆卓榮泰多次交鋒，也赴北檢聲援黨工並提出以「倒閣」來因應大罷免，日前針對行政院刪地方一般性補助款，蔣更帶領黨籍八個縣市首長赴行政院提訴願，蔣的戰力不斷拉升等於將自己定位為「破風手」，期待讓「衝線手」盧秀燕能帶領藍軍在2028年衝線得分。

而現今盧也漸次拉高自己的批判火力，從日前的批評司法、批環境部、批中央能源政策大有問題外，在北北基反罷活動更批賴清德的「三種鬥」，包括鬥國民黨立委、鬥縣市政府、鬥租屋族，更呼籲支持者726一定要出來投「不同意」，阻止賴清德、柯建銘對人民的政治追殺。

盧拉高攻擊火力除凸顯她已認清局勢險峻外，也能解讀為她認知唯有打贏罷免戰役才有2028，更體悟到自己作為藍軍最孚眾望者應該負的責任，最重要的是能和蔣萬安相互支援，拉高藍軍戰力。

再者，盧增強火力更強化以「盧蔣聯手、區域聯防」的反罷體系，加上侯友宜、張善政與黨籍縣市長，便能區隔綠營以政黨對決為基礎的戰略佈局，藉藍營地方優勢將罷免戰役導回其最熟稔的地方選戰模式來進行串聯與固防，除較能守住自己本盤區的立委子弟兵外，更能進一步以政績與民生牌來破解綠軍抗中與意識形態的操作，穩住局面。

▼台中市長盧秀燕出席北北基反惡罷團結大會。（圖／記者李毓康攝）

國民黨應進行3項備援操作 助力反罷免

至於國民黨中央，除輔助地方區域聯防進行資源調度外，也應該進行三項備援操作 。

第一，將黨主席選舉延後到罷免補選結束後再舉辦，以免治絲益棼。

第二，針對綠軍強攻的「幽靈連署」，應在傳統「辦藍不辦綠」的論述外，更要有能說服中間選民的說法，主席朱立倫也應更積極到地方鼓勵黨工並安慰被司法羈押或起訴的黨工家人，重整渙散的組織。

第三，黨中央應讓現今也陷入大罷免的黨團三長傅崐萁、王鴻薇、羅智強暫辭職務，一方面反制綠軍操作其仇恨值，二方面讓其專心捍衛選區，再來也可破綠軍「罷免XXX，就是罷免傅崐萁」的主軸 ; 進而由不分區立委中熟稔議題及戰術攻防的柯志恩、謝龍介及王育敏繼任，強化民生議題開闢「第二戰場」，進一步和盧蔣為核心的區域聯防分進合擊，藍軍才能穩住反罷局勢、決戰綠軍。

▼針對綠軍強攻的「幽靈連署」，主席朱立倫應更積極到地方鼓勵黨工並安慰被司法羈押或起訴的黨工家人，重整渙散的組織。（圖／國民黨提供）

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