反共是表演　反中才是核心！

▲賴清德在演講中，也刻意想要拉攏中華民國派。（圖／民進黨提供）

●劉宗夏／金融分析者

民進黨及其側翼，為了大罷免不斷的把反共掛在嘴邊，當成指標性的口號，甚至賴清德在演講中，也刻意想要拉攏中華民國派，以表面的反共當為幌子，實際上只是想要騙一些頭腦不清楚的人加入他的大罷免行動中。

台獨路線還想騙中華民國派的票 民進黨很可笑

但是民進黨真正的核心信仰是反中，所以他們的理想是台獨，要跟中華文化做切割，他們心中也不喜歡中華民國，還有我們的國旗，賴清德演講中表達台灣是南島語系的一員，也是想偷偷的跟中華文化做切割，但是反而露出馬腳，他們反的是中華民國的根源。

民進黨不管怎麼操作，都無法否定真理的事實，我們在台灣從小過年過節，我們的語言、文化、飲食也都根源於中華文化，為了不切實的台獨理想，硬要切割，真正的中華民國派怎麼會去支持這種假反共之名，真台獨核心的政黨？

賴清德會想要取巧拉攏中華民國派，其實也代表最近民進黨為了大罷免走極端，民意支持度低迷，不斷的把反共掛在嘴邊，好像一種政治咒語，但真正愛台灣不是反共掛在嘴邊，因為會務實的面對兩岸關係，而不是把台灣的安危當成一種表演來消費。

賴清德自己也多次表達想跟習近平喝和解咖啡，你要跟對岸和平相處，避免台海戰爭的風險，然後還要把反共掛在嘴邊，有這樣的嗎？我們愛我們的國家，堅持中華民國主權完整，但我們不是義和團，台灣人要用理性跟智慧來愛台灣。

我們希望維持自己的生活方式，不想被併吞，就要盡力的降低兩岸的戰爭風險，中國大陸也不想開戰，但是他們也有內部的民意壓力，當台灣走向台獨路線，去中國化，他們必須有反應才能跟內部交代，然後民進黨還喜歡把反共當成表演，這不是更進一步激化兩岸民眾的對立嗎？

鼓勵大陸的民眾想要跟台灣和平相處，這才是促成兩岸和平的契機！把反共掛在嘴邊，只是台灣內部的一種政治表演，對於兩岸和平只有害處，現在是什麼時代？過去中華民國政府剛到台灣不久，兩岸還在戰爭狀態，所以強調反共。

但是現在兩岸已經沒有戰爭許久，雖然近年來摩擦頻傳，但畢竟不是真正的戰爭狀態，台灣目前的實力又無法跟大陸相比，本來實力就不夠，還要因為政治表演去刺激對方，只是為了執政黨的政治利益。

民進黨反共只是表面的表演，他們真正反的是中華民國的根源，為了核心台獨路線，硬要否定中華根源，還想要投機騙中華民國派的票，賴清德、民進黨真的很可笑！

▼當台灣走向台獨路線，去中國化，民進黨還喜歡把反共當成表演，這不是更進一步激化兩岸民眾的對立嗎。（圖／記者黃克翔攝）

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