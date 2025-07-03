為什麼台灣只得告別 「非核」家園？

▲今年五月十七日後沒了核電，幾次停電媒體都用力報導，因為這是第一次沒有核電的夏天。（圖／資料照）

●賀陳旦／前交通部長

今年五月十七日後沒了核電，幾次停電媒體都用力報導，因為這是第一次沒有核電的夏天。長抱非核家園夢想的朋友面對「第一次」，想必帶著幾分驕傲。但有沒有七上八下呢？會不會擔心反核的主張太夢想了點呢？一個半月來，大小十次停電似乎有點麻木了。可眼看酷暑正艾，缺電威脅並沒有消除，太夢想的猶豫會不會湧上心頭？



從反核到延役

反核源自懼核，二戰末兩顆原子彈的威力駭人，尤其幅射線無從抵擋、無從治療、超乎人力的無助感，造成強大的恐懼感。冷戰後大國的核彈願意逐漸減少，顯然來自普世拒核的壓力。即使是和平用途核能發電，也脫不開源自恐懼的抗爭。

台灣的反核在2014停建核四廠達到高峰，進而在2016年大選後把「非核家園」列為十年施政目標。要把核能完全排除在我們生活以外。

然而，在風力和陽光新能源拓展緩慢，以及中國升高台海威脅，雙重危機下，立法院通過核電廠可以復啟延役的法律，為九年前「非核」政策開了一扇窗子。才歡慶過夢想的台灣，願不願意從這扇窗子細看更多現實呢？



「萬一」放大了負面情緒。

首先要克服恐懼感！恐懼是心理狀態，不見得有清楚的來由和排除方法。一旦共同恐懼成為恐慌，那就更難用事實或科學數據來消除。（明明小客車車禍死亡數高過火車，我們還是被鐵路事故嚇到，還是要交通部長下台。）

對核電的恐懼在幅射線，在於三個「萬一」：電廠故障的外洩、核廢無處安全儲存、核電廠易招敵襲。

這些恐懼是假設核電岀事了，我們用萬一來放大出事的後果。整個社會ㄧ直用負面描述核電，忽略70年來絕大多數核電廠對人類的貢獻。過度強調負面思考，是不健康的；停留在負面情緒，會排斥演變和機會。

▼對核電的恐懼在幅射線，在於三個「萬一」：電廠故障的外洩、核廢無處安全儲存、核電廠易招敵襲。（圖／台電提供）





新冠疫情 給我們的教訓

我們先看看非核主張9年以來，世界有什麼新變化？

最大的衝擊當然是，五年來害死全球660萬人的疫情COVID-19 。剛開始在中國傳染，無藥可治，甚至不知道如何傳染下，各國不約而同都採取禁制策略，希望用公權力堵住散播途徑。以致國內外跨域行動全面叫停，生活生計活動也禁止，地球像要停止轉動。

隨後疫苗出現，又為施打順序造成社會猜忌，為開放交流引發暴亂，甚至引起全球貧富國間人權控訴。最後，各國認清防堵無效，改採自保下的開放交流，鼓勵免疫人口正常生活，逐漸稀釋染疫濃度，才終於控制住前所未見的大流行病的傳染力和致死率。

COVID-19 給我們的教訓是「面對恐懼不能靠封鎖降低破壞，克服恐懼才有機會共榮」。



面對恐核的策略途徑

回到恐核，我們要怎麼從非核轉換成面對核能呢？

當然要先從科學數據重建核能的正面貢獻，再針對恐懼感ㄧㄧ訂定化解行動。於是，ㄧ要先確保核電既有作業是安全的。把核電廠復啟檢測和零件結合為緊急採購標，納入刻正與美國商貿談判的項目，縮短復檢時程，讓核能盡早回注台電，穩定國家基載供電。

面對恐懼，二要分散核電出事風險。台電的任務是供應民生用電，對產業需電大戶如六輕、台積電，應該責求他們自己發電，例如設置新式小核電廠（SMR)。經由使用者付費，減少風險提升韌性供電。同時又減少燃煤時數，徹底改善中南部空污。

上述都是更控管的核電策略，更多元的回應「萬一」，更謹慎的面對恐懼。克服了恐懼，核能不單會提高國家安全供電，還加速減碳，讓台灣趕上國際標準，排除商貿危機。

有緊迫的現實，有可行的克服途徑，恐核的朋友們「我們要不要調整9年前除核的能源政策？」



國安危機ㄧ 中國軍演

9年來對台灣，另有更致命的衝擊：中國軍演。

2016年共機開始突破海峽中線，屢屢繞台飛行，進而在3年前裴洛西議長來訪時，用大規模軍演限制台海航行。迄今3次軍演，規模次次加大外，又加入海警聯合演習，模擬封鎖我國港口，侵台威脅提升到最高。

面對這樣進逼的敵意，封港會阻斷台灣天然氣運補。佔比50%的能源儲存量不到12天，只能在鄰敵的善意下延續。切斷我們生命線不過一念之間，這是何等緊急的國安危機！

我們要再問「能源政策還是依然照舊嗎？」真的可以平安的無核走下去嗎？



國安危機二 吃電大廠

最後，9年來第三件，台灣獨有的，衝擊是：堅守護國神山產業。

中美貿易戰抬高台灣半導體的戰略地位，黃仁勳旋風炒熱各國AI產業，為了維繫台灣在全球晶圓產業地位，鞏固特有國安防線，政府歡迎一座座護國神山，代價是：供應超額電力。（2024和2023相比，全球AI晶片需電成長3.5倍。台積電到2030將用掉台電23.7%電量。）

這樣多超級需電工廠來台設廠，台電原訂的供電規模和能源結構怎麼可能應付？更何況我們在非核家園依賴甚重的風力和陽光發電，都是拼國土面積，還要拼與其他使用者共榮，結果就是進度緩慢，完全不能應付上述飢渴的吃電怪獸。

我們要三問「台灣的能源政策真的還照舊嗎？」



夢裡無核 家園靠核

2016年政黨三度輪替，訂下「2025非核家園」崇高理想目標。但全球商貿扣緊碳排進度；隨後台海危機升高，天然氣運補成為國家能源罩門，種種環境壓力下我們非調整能源結構不可。

5年前疫情教會我們不要被恐懼嚇退，這兩年AI設廠衝出超高供電需求，讓我們意識到必須面對恐懼，接納核電。



迫於台灣特殊國情，「非核」家園必須改變。不是夢想破滅，是面對國家主客觀環境現實，在國家安全面前重作「復核」理性選擇。家園，永續和樂發展的家園，依然是我們的目的。

▼2016年政黨三度輪替，訂下「2025非核家園」崇高理想目標。但種種環境壓力下我們非調整能源結構不可。（圖／資料照）

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