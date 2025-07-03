ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

為什麼台灣只得告別 「非核」家園？

我們想讓你知道…迫於台灣特殊國情，「非核」家園必須改變。不是夢想破滅，是面對國家主客觀環境現實，在國家安全面前重作「復核」理性選擇。家園，永續和樂發展的家園，依然是我們的目的。

▲▼台電,台灣電力公司,停電,用電,省電,跳電,節電,電費,供電,電力。（圖／記者周宸亘攝）

▲今年五月十七日後沒了核電，幾次停電媒體都用力報導，因為這是第一次沒有核電的夏天。（圖／資料照）

●賀陳旦／前交通部長

今年五月十七日後沒了核電，幾次停電媒體都用力報導，因為這是第一次沒有核電的夏天。長抱非核家園夢想的朋友面對「第一次」，想必帶著幾分驕傲。但有沒有七上八下呢？會不會擔心反核的主張太夢想了點呢？一個半月來，大小十次停電似乎有點麻木了。可眼看酷暑正艾，缺電威脅並沒有消除，太夢想的猶豫會不會湧上心頭？

從反核到延役

反核源自懼核，二戰末兩顆原子彈的威力駭人，尤其幅射線無從抵擋、無從治療、超乎人力的無助感，造成強大的恐懼感。冷戰後大國的核彈願意逐漸減少，顯然來自普世拒核的壓力。即使是和平用途核能發電，也脫不開源自恐懼的抗爭。

台灣的反核在2014停建核四廠達到高峰，進而在2016年大選後把「非核家園」列為十年施政目標。要把核能完全排除在我們生活以外。

然而，在風力和陽光新能源拓展緩慢，以及中國升高台海威脅，雙重危機下，立法院通過核電廠可以復啟延役的法律，為九年前「非核」政策開了一扇窗子。才歡慶過夢想的台灣，願不願意從這扇窗子細看更多現實呢？
「萬一」放大了負面情緒。

首先要克服恐懼感！恐懼是心理狀態，不見得有清楚的來由和排除方法。一旦共同恐懼成為恐慌，那就更難用事實或科學數據來消除。（明明小客車車禍死亡數高過火車，我們還是被鐵路事故嚇到，還是要交通部長下台。）

對核電的恐懼在幅射線，在於三個「萬一」：電廠故障的外洩、核廢無處安全儲存、核電廠易招敵襲。

這些恐懼是假設核電岀事了，我們用萬一來放大出事的後果。整個社會ㄧ直用負面描述核電，忽略70年來絕大多數核電廠對人類的貢獻。過度強調負面思考，是不健康的；停留在負面情緒，會排斥演變和機會。

▼對核電的恐懼在幅射線，在於三個「萬一」：電廠故障的外洩、核廢無處安全儲存、核電廠易招敵襲。（圖／台電提供）

▲▼。（圖／台電提供）

新冠疫情　給我們的教訓

我們先看看非核主張9年以來，世界有什麼新變化？

最大的衝擊當然是，五年來害死全球660萬人的疫情COVID-19 。剛開始在中國傳染，無藥可治，甚至不知道如何傳染下，各國不約而同都採取禁制策略，希望用公權力堵住散播途徑。以致國內外跨域行動全面叫停，生活生計活動也禁止，地球像要停止轉動。

隨後疫苗出現，又為施打順序造成社會猜忌，為開放交流引發暴亂，甚至引起全球貧富國間人權控訴。最後，各國認清防堵無效，改採自保下的開放交流，鼓勵免疫人口正常生活，逐漸稀釋染疫濃度，才終於控制住前所未見的大流行病的傳染力和致死率。

COVID-19 給我們的教訓是「面對恐懼不能靠封鎖降低破壞，克服恐懼才有機會共榮」。

面對恐核的策略途徑

回到恐核，我們要怎麼從非核轉換成面對核能呢？

當然要先從科學數據重建核能的正面貢獻，再針對恐懼感ㄧㄧ訂定化解行動。於是，ㄧ要先確保核電既有作業是安全的。把核電廠復啟檢測和零件結合為緊急採購標，納入刻正與美國商貿談判的項目，縮短復檢時程，讓核能盡早回注台電，穩定國家基載供電。

面對恐懼，二要分散核電出事風險。台電的任務是供應民生用電，對產業需電大戶如六輕、台積電，應該責求他們自己發電，例如設置新式小核電廠（SMR)。經由使用者付費，減少風險提升韌性供電。同時又減少燃煤時數，徹底改善中南部空污。

上述都是更控管的核電策略，更多元的回應「萬一」，更謹慎的面對恐懼。克服了恐懼，核能不單會提高國家安全供電，還加速減碳，讓台灣趕上國際標準，排除商貿危機。

有緊迫的現實，有可行的克服途徑，恐核的朋友們「我們要不要調整9年前除核的能源政策？」

國安危機ㄧ　中國軍演

9年來對台灣，另有更致命的衝擊：中國軍演。

2016年共機開始突破海峽中線，屢屢繞台飛行，進而在3年前裴洛西議長來訪時，用大規模軍演限制台海航行。迄今3次軍演，規模次次加大外，又加入海警聯合演習，模擬封鎖我國港口，侵台威脅提升到最高。

面對這樣進逼的敵意，封港會阻斷台灣天然氣運補。佔比50%的能源儲存量不到12天，只能在鄰敵的善意下延續。切斷我們生命線不過一念之間，這是何等緊急的國安危機！

我們要再問「能源政策還是依然照舊嗎？」真的可以平安的無核走下去嗎？

國安危機二　吃電大廠

最後，9年來第三件，台灣獨有的，衝擊是：堅守護國神山產業。

中美貿易戰抬高台灣半導體的戰略地位，黃仁勳旋風炒熱各國AI產業，為了維繫台灣在全球晶圓產業地位，鞏固特有國安防線，政府歡迎一座座護國神山，代價是：供應超額電力。（2024和2023相比，全球AI晶片需電成長3.5倍。台積電到2030將用掉台電23.7%電量。）

這樣多超級需電工廠來台設廠，台電原訂的供電規模和能源結構怎麼可能應付？更何況我們在非核家園依賴甚重的風力和陽光發電，都是拼國土面積，還要拼與其他使用者共榮，結果就是進度緩慢，完全不能應付上述飢渴的吃電怪獸。

我們要三問「台灣的能源政策真的還照舊嗎？」

夢裡無核　家園靠核

2016年政黨三度輪替，訂下「2025非核家園」崇高理想目標。但全球商貿扣緊碳排進度；隨後台海危機升高，天然氣運補成為國家能源罩門，種種環境壓力下我們非調整能源結構不可。

5年前疫情教會我們不要被恐懼嚇退，這兩年AI設廠衝出超高供電需求，讓我們意識到必須面對恐懼，接納核電。

迫於台灣特殊國情，「非核」家園必須改變。不是夢想破滅，是面對國家主客觀環境現實，在國家安全面前重作「復核」理性選擇。家園，永續和樂發展的家園，依然是我們的目的。

▼2016年政黨三度輪替，訂下「2025非核家園」崇高理想目標。但種種環境壓力下我們非調整能源結構不可。（圖／資料照）

▲▼。（圖／記者劉康彥攝）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►大罷免投票　落在綠營最差的時刻！

►房價飆漲負擔重　稅制改革有跟上嗎？

►「以伊美衝突」讓川普再度偉大　也讓中國陷入困境

►賴清德綁上「大罷免成敗」政治火藥　展開與在野黨的肉搏戰

投稿
申訴
關鍵字: 賀陳旦 雲論 非核家園 民進黨 能源

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
閱之海筆記／化情色為純情：電影版《挪威的森林》
美元貶值趨勢下　該挑歐元或日圓？
為什麼台灣只得告別 「非核」家園？
川普「談判制勝」再下一城？與越南達成協議　東南亞面..
美越達成貿易協議！　台灣關稅談判還要看日韓

推薦閱讀

大罷免投票　落在綠營最差的時刻！

房價飆漲負擔重　稅制改革有跟上嗎？

美元貶值趨勢下　該挑歐元或日圓？

為什麼台灣只得告別 「非核」家園？

美越達成貿易協議！　台灣關稅談判還要看日韓

從工友到線上舞弊　內控難阻？

川普「談判制勝」再下一城？與越南達成協議　東南亞面..

「以伊美衝突」讓川普再度偉大　也讓中國陷入困境

林騰鷂／「罷韓」將造成憲政動亂？

賴清德「雜質說」醉翁之意不在酒　當然不是失言而是為..

相關文章

柯建銘禮讓藍白「核三延役公投」　黃國昌8/7對決行政院

柯建銘禮讓藍白「核三延役公投」　黃國昌8/7對決行政院

立法院今（3日）就8月23日民眾黨提議通過的「核三廠延役公投」之說明會事宜進行協商。一反往常，在民進黨團總召柯建銘開頭便爽快表達禮讓藍白，「..

8小時前

賴清德轟刪國防預算　AIT當面向藍綠政要喊：深信各黨會投入資源

賴清德轟刪國防預算　AIT當面向藍綠政要喊：深信各黨會投入資源

726大罷免投票重要資訊！　 8大QA掌握哪些行為「會觸法」

726大罷免投票重要資訊！　 8大QA掌握哪些行為「會觸法」

財產申報曝！「最赤貧議員」僅申報一幅圖　苗博雅借錢挺足球隊

財產申報曝！「最赤貧議員」僅申報一幅圖　苗博雅借錢挺足球隊

北市議員財產申報曝　2人身家破億、藍議員負債近2億

北市議員財產申報曝　2人身家破億、藍議員負債近2億

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

大罷免投票　落在綠營最差的時刻..

大罷免投票　落在綠營最差的時刻..

房價飆漲負擔重　稅制改革有跟上..

美元貶值趨勢下　該挑歐元或日圓..

為什麼台灣只得告別 「非核」家..

美越達成貿易協議！　台灣關稅談..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面