「16歲投票」英國可以　台灣準備好了嗎？

最重要的政治職位,是普通公民的身分。(The most important political office is that of the private citizen.)—— 路易斯・布蘭戴斯(Louis D. Brandeis),2025年夏,英國政府宣布將在下屆大選前把投票年齡從18歲下修至16歲,並同步推動自動選民登記、選舉識別制度改革,以及加強假訊息防制與政治捐款透明化措施。

這場看似擴大青年參與的改革,其實是一場關於「誰屬於政治共同體」的制度重編,不只是讓年輕人多一張選票,更重新劃定了選民的邊界與世代的政治位階。

絕非單純「理想實現」 更是經過政治精算的版圖重組



根據英國國家統計局(ONS)的數據顯示,全國約有159萬名16至17歲的青少年,佔總人口約2.4%。這一新增選民人數遠高於英國每年自然死亡人口佔比(約0.9%),意味著此舉將實質重塑整體選民結構。從制度計算來看,這絕非單純的「理想實現」,更是一場經過政治精算的版圖重組。

工黨與自由民主黨長期在青年選民中占有優勢。多項民調指出,在18至24歲選民中,工黨支持度遠高於保守黨,甚至接近2:1的懸殊比率。

英國此次改革,實則等同於一次「不畫地圖而畫年齡」的英國版「傑利蠑螈」(Gerrymandering)策略,不是重劃選區,而是擴張有利於特定政黨的世代選票結構。這種操作,也引發保守黨與Reform UK等右派政客強烈質疑,認為此舉是「政治收編而非民主進步」。

其實,英國之所以能推動這樣具風險的制度變革,並非倉促應對政治需要,而是長年累積文化與制度鋪墊的結果。自2014年蘇格蘭獨立公投首次開放16歲以上公民投票以來,英國各地逐步導入校園模擬投票、公民教育擴編、數位識讀教學與假訊息辨識訓練。

蘇格蘭選舉委員會也曾發表研究報告指出,16–17歲選民的投票率甚至高於18–24歲族群,顯示在制度支撐下,年輕選民能形成穩定且成熟的政治行為。

然而,當這場改革風潮傳至亞洲,我們是否也準備好迎接同樣的挑戰?台灣真的也可以嗎?

根據2025年統計,台灣16至17歲人口約32萬人,約佔總人口1.4%,略高於當年死亡人口約0.88%。若比照英國模式下修投票年齡,將產生一次性選民擴張,結構上與英國情況相似。尤其在投票率偏低、勝負接近的地方選舉中,這批年輕選票很可能成為「臨界選票」,對選舉結果產生顯著影響。

另外,數字之外,更值得關注的是制度文化的斷裂。

目前台灣的高中教育環境,政治社會化多半不是透過公共參與,而是來自考試教材與社群輿論。根據教育部課綱評鑑,台灣現行高中公民課程仍偏重知識灌輸與法條記憶,對於制度辯證、價值選擇、民主失靈等現象的討論著墨有限。

此外,校園缺乏模擬選舉、議題辯論與跨部門參與訓練,導致學生即便對議題有感,卻難以發展出政治行動與責任倫理。

這樣的落差使得16歲青年即使擁有資訊,卻可能缺乏制度理解與行動能力。若在未有足夠社會支持與教育配套下倉促賦權,可能產生兩種後果:一是青年政治冷感,淪為象徵性選民;二是淪為政黨動員的對象,缺乏自主判斷與責任意識,反而削弱民主機制。

誠如娜歐米・克萊恩(Naomi Klein)所言:「民主不只是投票的權利,更是有尊嚴地生活的權利。」(Democracy is not just the right to vote; it is the right to live in dignity.)本來,投票權就不該只是「制度給予的門票」,而應是建立在社會信任與個人尊嚴之上的政治契約。

如果一個制度未能保障知情、理解與實踐的能力,那麼即使賦予投票權,也可能成為無意義的形式操作。

台灣若思考下修投票年齡 必須先進行以下準備

因此,未來台灣如果要思考下修投票年齡,就必須先進行以下幾項準備:

第一,在高中實施模擬投票、議題協商與跨校辯論訓練,提升實踐能力;

第二,建立跨部會青年公民教育委員會,整合教育部與中選會資源;

第三,政黨必須提出青年政策的具體內涵,而非僅以口號包裝;

第四,可考慮以地方選舉為試辦場域,逐步引導青年進入民主實作空間。

制度從來不是為了迎合理想,而是要回應現實。英國之所以能走得快,是因為他們準備得久;台灣若要跟上,不必急於追趕數字的腳步,更該深耕土壤、打穩基礎。

持平而論,投票年齡不只是數字,而是國家對未來世代的信任承諾。我們不只是問:16歲能不能投票?而是在問:我們能不能讓16歲的公民真正成為民主共同體的一份子?

終究,這條年齡線,畫出的不只是制度邊界,更是我們對未來文明的想像。

