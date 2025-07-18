「16歲投票」英國可以　台灣準備好了嗎？

▲2025年夏，英國政府宣布將在下屆大選前把投票年齡從18歲下修至16歲，並同步推動自動選民登記、選舉識別制度改革，以及加強假訊息防制與政治捐款透明化措施。（圖／達志影像／美聯社）

●江岷欽／世新管理學院院長

最重要的政治職位，是普通公民的身分。（The most important political office is that of the private citizen.）—— 路易斯・布蘭戴斯（Louis D. Brandeis），2025年夏，英國政府宣布將在下屆大選前把投票年齡從18歲下修至16歲，並同步推動自動選民登記、選舉識別制度改革，以及加強假訊息防制與政治捐款透明化措施。

這場看似擴大青年參與的改革，其實是一場關於「誰屬於政治共同體」的制度重編，不只是讓年輕人多一張選票，更重新劃定了選民的邊界與世代的政治位階。

絕非單純「理想實現」 更是經過政治精算的版圖重組



根據英國國家統計局（ONS）的數據顯示，全國約有159萬名16至17歲的青少年，佔總人口約2.4%。這一新增選民人數遠高於英國每年自然死亡人口佔比（約0.9%），意味著此舉將實質重塑整體選民結構。從制度計算來看，這絕非單純的「理想實現」，更是一場經過政治精算的版圖重組。

工黨與自由民主黨長期在青年選民中占有優勢。多項民調指出，在18至24歲選民中，工黨支持度遠高於保守黨，甚至接近2:1的懸殊比率。

英國此次改革，實則等同於一次「不畫地圖而畫年齡」的英國版「傑利蠑螈」（Gerrymandering）策略，不是重劃選區，而是擴張有利於特定政黨的世代選票結構。這種操作，也引發保守黨與Reform UK等右派政客強烈質疑，認為此舉是「政治收編而非民主進步」。

其實，英國之所以能推動這樣具風險的制度變革，並非倉促應對政治需要，而是長年累積文化與制度鋪墊的結果。自2014年蘇格蘭獨立公投首次開放16歲以上公民投票以來，英國各地逐步導入校園模擬投票、公民教育擴編、數位識讀教學與假訊息辨識訓練。

蘇格蘭選舉委員會也曾發表研究報告指出，16–17歲選民的投票率甚至高於18–24歲族群，顯示在制度支撐下，年輕選民能形成穩定且成熟的政治行為。

然而，當這場改革風潮傳至亞洲，我們是否也準備好迎接同樣的挑戰？台灣真的也可以嗎？

根據2025年統計，台灣16至17歲人口約32萬人，約佔總人口1.4%，略高於當年死亡人口約0.88%。若比照英國模式下修投票年齡，將產生一次性選民擴張，結構上與英國情況相似。尤其在投票率偏低、勝負接近的地方選舉中，這批年輕選票很可能成為「臨界選票」，對選舉結果產生顯著影響。

另外，數字之外，更值得關注的是制度文化的斷裂。

目前台灣的高中教育環境，政治社會化多半不是透過公共參與，而是來自考試教材與社群輿論。根據教育部課綱評鑑，台灣現行高中公民課程仍偏重知識灌輸與法條記憶，對於制度辯證、價值選擇、民主失靈等現象的討論著墨有限。

此外，校園缺乏模擬選舉、議題辯論與跨部門參與訓練，導致學生即便對議題有感，卻難以發展出政治行動與責任倫理。

這樣的落差使得16歲青年即使擁有資訊，卻可能缺乏制度理解與行動能力。若在未有足夠社會支持與教育配套下倉促賦權，可能產生兩種後果：一是青年政治冷感，淪為象徵性選民；二是淪為政黨動員的對象，缺乏自主判斷與責任意識，反而削弱民主機制。

誠如娜歐米・克萊恩（Naomi Klein）所言：「民主不只是投票的權利，更是有尊嚴地生活的權利。」（Democracy is not just the right to vote; it is the right to live in dignity.）本來，投票權就不該只是「制度給予的門票」，而應是建立在社會信任與個人尊嚴之上的政治契約。

如果一個制度未能保障知情、理解與實踐的能力，那麼即使賦予投票權，也可能成為無意義的形式操作。

台灣若思考下修投票年齡 必須先進行以下準備

因此，未來台灣如果要思考下修投票年齡，就必須先進行以下幾項準備：

第一，在高中實施模擬投票、議題協商與跨校辯論訓練，提升實踐能力；

第二，建立跨部會青年公民教育委員會，整合教育部與中選會資源；

第三，政黨必須提出青年政策的具體內涵，而非僅以口號包裝；

第四，可考慮以地方選舉為試辦場域，逐步引導青年進入民主實作空間。

制度從來不是為了迎合理想，而是要回應現實。英國之所以能走得快，是因為他們準備得久；台灣若要跟上，不必急於追趕數字的腳步，更該深耕土壤、打穩基礎。

持平而論，投票年齡不只是數字，而是國家對未來世代的信任承諾。我們不只是問：16歲能不能投票？而是在問：我們能不能讓16歲的公民真正成為民主共同體的一份子？

終究，這條年齡線，畫出的不只是制度邊界，更是我們對未來文明的想像。

▼投票年齡不只是數字，而是國家對未來世代的信任承諾。（圖／資料照）

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