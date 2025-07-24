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從「王晴炸蛋事件」熱門關鍵字　揭曉「微波爐NG迷思」

我們想讓你知道…根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，近三日網路上針對「王晴微波爐事件」的討論快速升溫，相關關鍵字如「雞蛋、爆炸、意外、微波、加熱、蛋殼」等詞彙頻繁出現，顯示事件引發不少共鳴與議論。

▲王晴微波雞蛋炸傷眼「流理台也炸碎」。（圖／翻攝自Instagram／serena_wang_qing）

▲王晴微波雞蛋炸傷眼。（圖／翻攝自Instagram／serena_wang_qing）

●文／網路溫度計

台灣女星王晴日前用微波爐加熱雞蛋，竟在眼前爆炸，導致眼角膜破洞、臉部燙傷，緊急送醫。事件曝光後掀起網路熱議，許多網友驚呼這是基本常識，也有人分享「安全微波法」。但其實，微波爐能加熱的東西真的有限，錯誤使用不只會爆炸，還可能引發火災或受傷。微波爐有哪些NG用法？微波食物真的會致癌嗎？正確用法一次看懂。

微波爐炸蛋驚魂　王晴左眼紅腫送醫稱「再也不敢了」

女星王晴因外型亮眼、戲路多變，在本土劇中累積不少人氣，也被粉絲暱稱為「本土劇林志玲」。一向在社群上活躍分享生活的她，近日卻經歷了一場驚險的日常意外，讓她留下深刻陰影。

7月19日，她在Instagram限時動態中發布一張自拍照，左眼紅腫、眼角含淚，畫面令人觸目驚心。她透露，這是因為用微波爐加熱雞蛋時，雞蛋突然爆炸，造成她眼角膜受傷與臉部燙傷。

王晴表示，當時是參考一部YouTube教學影片，嘗試用微波爐煮雞蛋。原本只是想省時方便，沒想到微波過後剛一取出，雞蛋竟在她眼前炸裂。高溫的蛋液與碎裂的蛋殼瞬間濺出，導致她左眼角膜破洞，臉部也出現輕微燙傷。劇烈的疼痛讓她立刻趕往醫院求診，沿路痛哭不止，甚至出現暈眩、喘不過氣的症狀。儘管打了止痛針、服用了止痛藥，但仍無法緩解不適。

她感謝三軍總醫院醫護人員即時處理她的傷勢，也坦率分享恢復過程中的不適。她形容這次意外不僅是身體上的傷，更帶來心理創傷，「對微波爐有PTSD，再也不敢把雞蛋放進去，不管是生的還是熟的。」

爆炸威力超乎想像　廚房一片狼藉

回到家後，王晴發現廚房一片凌亂。天花板上滿是蛋汁和爆炸痕跡，客廳地面也散落著蛋殼碎片。她清理時驚覺爆炸威力遠超預期，甚至連廚房的流理台邊角都被炸裂一角，足見帶殼雞蛋在密閉空間中受熱所產生的壓力有多驚人。王晴坦言，自己當時幸運站在側邊才未正面受擊，否則若爆炸直接衝擊眼球，後果恐怕難以想像。

▼爆炸威力之大，連流理台也被炸碎一角。（圖／翻攝自Instagram／serena_wang_qing）

▲王晴透露爆炸威力之大，連流理台也被炸碎一角。（圖／翻攝自Instagram／serena_wang_qing）

炸蛋意外引發共鳴　微波爐安全知識成焦點

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，近三日（2025/7/9～2025/7/21）網路上針對「王晴微波爐事件」的討論快速升溫，相關關鍵字如「雞蛋、爆炸、意外、微波、加熱、蛋殼」等詞彙頻繁出現，顯示事件引發不少共鳴與議論。

許多網友對於將整顆帶殼雞蛋放入微波爐一事，感到錯愕甚至難以理解，紛紛留言表示「這不是常識嗎？」、「之前同事也在公司微波滷蛋，炸得天花板都是」，認為這類意外其實並不罕見。

也有不少人分享正確的加熱方法，例如使用較深的碗、加入水、去除蛋殼後微波，便能成功製作水波蛋，強調「微波蛋不是不能，只是不能整顆、帶殼」。

部分留言則指出，除了雞蛋，某些含蛋的食材如香魚等也不能直接進微波爐，否則也可能引發爆炸。也有網友理性呼籲，雖然這類知識看似基本常識，但並非所有人都熟悉微波爐的使用方式，「不是每個家庭都有微波爐，也不是每個人都會去看說明書」，更有人建議這類安全知識應納入健康與生活教育之中，以減少誤用風險。

整體而言，王晴的受傷事件不僅引發網友關心，也凸顯出家電使用知識的落差與盲點。

微波爐便利但潛藏風險　習慣與觀念有待釐清

事實上，微波爐幾乎是現代家庭的標配家電之一，從加熱剩菜、牛奶，到快速解凍食材，不少人早已把它當作最便利的廚房幫手。然而，正因為使用太過普遍，許多人對它的加熱原理、限制與危險反而認識不足。像是把金屬器皿、鋁箔紙、密封容器，甚至整顆帶殼雞蛋放進微波爐，都可能引發爆炸或火災。

不少人也曾誤信網路傳言，認為微波食物對健康有害，甚至會致癌，使得關於微波爐的誤解與危機並存於日常生活中。事實上，只要掌握正確用法，微波爐並不會對人體造成傷害，但若忽視基本安全守則，後果往往令人後悔莫及。

正確使用微波爐的8項提醒

王晴的炸蛋事件引發網路討論後，也讓更多人開始反思微波爐的使用方式是否正確。根據經濟部標準檢驗局基隆分局資料，在選購與使用微波爐時，應特別注意以下幾項事項，確保安全無虞：

認明檢驗標章：選購時務必確認產品貼有「商品檢驗標識」，並檢查外包裝是否完整標示廠商名稱、地址、型號與規格（如電壓、消耗功率等）。

避免使用不當容器：微波爐內嚴禁放入金屬器皿、鋁箔紙、密封容器，或非耐熱的塑膠袋、紙類製品及乾布等物品，以免引發火花、爆炸或起火風險。

蛋類加熱須特別小心：帶殼雞蛋與整顆煮熟的蛋不宜放入微波爐加熱，以避免因內部壓力累積導致爆裂。若需加熱雞蛋，應將蛋打入碗中，並確認加熱方式安全，避免密封與過度加熱。

禁止空轉：微波爐不可空機運轉，否則可能損壞磁控管，甚至引起火花。

加熱時勿離人：操作微波爐期間應留在旁邊，避免食物過熱、溢出、燒焦或爆裂，產生燙傷或火災風險。

定期清潔保養：爐內若堆積油漬或碎屑，可能影響加熱效果或導致冒煙起火。應定期清潔，以確保功能正常。

使用專屬插座供電：建議使用獨立插座供應電力，避免與其他高功率電器共用插座，並應避免使用延長線，以防電線過熱或過載。

電線異常應立即停用：若發現電線或插頭破損，或機器運作異常，應立即停止使用並聯絡原廠維修，以防電氣危險。

微波食物不會致癌　但容器材質需特別留意

針對民眾經常提出的疑問，例如「微波加熱的食物會不會致癌？」「微波是否對人體有害？」食藥署與國健署均已明確說明。微波爐的加熱原理，是透過電磁波讓食物中的水分子與極性物質產生震動，進而產生熱能，並不會使食物具有放射性，也不會產生有毒物質。

正確使用微波爐不會對人體健康造成危害，但需留意所使用的食品容器材質。若使用不耐熱或不適合微波的材質（如某些塑膠容器或塗層紙盒），在高溫下可能釋出有害物質。建議選用標示「可微波」的玻璃、陶瓷或專用塑膠容器，避免使用來源不明或未標示的容器。

美國癌症協會（ACS）與美國食品藥物管理局（FDA）也指出，微波爐並非透過X射線或伽馬射線來加熱食物，並不會改變食物分子的化學結構，也不會造成食物「變異」或「致癌」。相反地，微波爐加熱速度快、加熱時間短，反而可能比傳統烹煮方式保留更多的維生素與礦物質。

簡言之，微波爐本身是安全的，但關鍵在於使用方式是否正確。只要容器選對、方法得當，就能安心使用，不必過度恐慌。

▼《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，近三日網路上針對「王晴微波爐事件」討論。（圖／網路溫度計提供）

▲▼《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，近三日網路上針對「王晴微波爐事件」討論。（圖／網路溫度計提供）

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